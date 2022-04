Nach der am Ende noch glücklichen 0:1-Niederlage des FC Bayern in der Champions League bei Villarreal steht schon das nächste Spiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg an. Im Vorfeld der Partie stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Presse.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier zum Refresh der Seite.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor FC Augsburg heute im LIVETICKER

Vor Beginn: Neben einer möglichen Rotation wird Nagelsmann sicher auch etwas zur taktischen Ausrichtung sagen müssen, nachdem jene zuletzt nicht zum Erfolg geführt hat. Los geht es hier jedenfalls um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Nur zwei Tage nach der am Ende noch glücklichen 0:1-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Villarreal steht schon die nächste Aufgabe in der Bundesliga an. Vor allem im Fokus dürfte die Personalsituation stehen, nachdem Alphonso Davies gerade erst sein Comeback gegeben hatte und anschließend erschöpft war. Und wie geht es eigentlich Leon Goretzka, der Spanien mit einer Platzwunde am Kopf verlassen hat?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag mit Trainer Julian Nagelsmann.

© getty Julian Nagelsmann meldet sich vor dem Augsburg-Spiel zu Wort.

FC Bayern: Pressekonferenz heute live im Livestream sehen

Die heutige Pressekonferenz könnt Ihr unter fcbayern.com im Livestream verfolgen. Die Live-Übertragung ist wie der Abruf der PK im Nachhinein kostenfrei.

FC Bayern: Die kommenden Spiele