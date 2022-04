FC Bayern München: Oliver Kahn ist gegen die 50+1-Regel

Oliver Kahn hat sich gegen die 50+1-Regel ausgesprochen. Außerdem äußerte sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München zum Einstieg von Investoren und zur Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga im Vergleich zu anderen Top-Ligen.

"Der FC Bayern würde von einer Abschaffung nicht profitieren, weil wir in unserer Satzung sogar 70+1 festgeschrieben haben. Trotzdem ist es unsere Haltung, dass man es den Vereinen selbst überlassen sollte, ob und wie weit sie sich für einen Investor öffnen wollen", sagte Kahn im Interview mit der Sport Bild.

Bei der Zusammenarbeit mit anderen großen Klubs aus der Klub-Vereinigung ECA sei ihm aufgefallen, dass die Regel international eher auf Unverständnis stoße. "Es ist nicht so, dass da irgendwer kommt und sagt: 'Oh, das ist aber eine großartige Sache'", erklärte er.

Kahn hatte bei der Auslandsvermarktung der Bundesliga im Vergleich zur englischen Premier League unlängst ein "erdrutschartiges Missverhältnis" beklagt. "Geld in den Fußball zu investieren ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Sehr viele Vereine, nicht nur in England, werden inzwischen erfolgreich von Investoren geführt", ergänzte der 52-Jährige.

In Deutschland ist das Thema durch die vergangenen Ereignisse beim Engagement von Lars Windhorst bei Hertha BSC negativ besetzt.

"Wir sollten auch nicht ständig Augenwischerei betreiben. Viele andere Vereine in der Bundesliga haben seit Langem Investoren erfolgreich integriert", stellte Kahn klar, der die Situation in Berlin nicht beurteilen wollte. Mit adidas, der Allianz und Audi hat Bayern bereits drei Großkonzerne, "mit denen wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten".

Kahn über CL-Reform: "Darüber lässt sich streiten"

Außerdem äußerte sich Kahn zur Reform der Champions League ab der Saison 2024/25. Dann soll unter anderem vereinzelt möglich sein, sich per Wild-Card-Regelung zu qualifizieren. "Darüber kann man sicherlich streiten", sagte er und schob nach: "Erlauben Sie mir eine Gegenfrage: Wenn ein Klub in der Premier League oder Bundesliga Fünfter wird, vorher aber zweimal die Champions League gewonnen hat, wäre er trotzdem nicht dabei, sondern müsste in der Europa League spielen. Über den besten Koeffizienten kann er jetzt doch in der Champions League starten. Ist das unfair?"

Demnach sei es keine richtige Wild Card, "da mit der Fünf-Jahres-Wertung ja ein Leistungskriterium zugrunde liegt." In der Premier League war es in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, dass Klubs wie Manchester United oder der FC Arsenal sich nicht über die nationale Meisterschaft für die Königsklasse qualifizieren konnten. Die Bayern verpassten die Teilnahme zuletzt in der Saison 2006/07, nachdem sie nur Vierter geworden waren.