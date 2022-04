FC Bayern, News und Gerüchte: Lewandowski-Berater Pini Zahavi offenbar zu Verhandlungen in Barcelona

Zwischen Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi und dem FC Barcelona ist es am Mittwochabend offenbar zu einem Treffen gekommen. Mario Gomez spricht über sein Bayern-Aus unter Pep Guardiola. Außerdem: Tanguy Nianzou steht wohl vor einer Leihe im Sommer. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Lewandowski-Berater Zahavi wohl zu Gesprächen in Barcelona

Ein Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona im kommenden Sommer wird offenbar immer wahrscheinlicher. Wie der Barca-nahe Journalist Gerard Romero berichtet, kam es zwischen dem Berater des Polen, Pini Zahavi, und Barca-Verantwortlichen um Sportdirektor Mateu Alemany zu einem Treffen in der katalanischen Hauptstadt.

Demnach hätten sich beide Seiten am Mittwochabend in einem Restaurant in Barcelona getroffen, um über eine Zusammenarbeit im kommenden Sommer zu reden.

Zuletzt hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Lewandowski von dem Transfer-Veto der Bayern enttäuscht sei. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am vergangenen Sonntag bei Sky90 erklärt, den Stürmer auf keinen Fall im kommenden Sommer abzugeben.

Lewandowski erzielte in der aktuellen Spielzeit 48 Treffer in 43 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Zudem legte er sechs weitere Tore auf. Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Juni 2023 datiert.

Robert Lewandowski: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 31 33 3 2.682 Champions League 10 13 3 876 DFB-Pokal 1 - - 90 DFL-Supercup 1 2 - 88 GESAMT 43 48 6 3.736

Bayern-Gerüchte: FCB-Abwehrstar in Barcas Fokus? © getty 1/43 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/43 LUCAS HERNANDEZ: Der FC Barcelona denkt angeblich über eine Verpflichtung des FCB-Abwehrstars nach. Das berichtet die Zeitung Sport. Ein Abgang des Franzosen gilt jedoch als unwahrscheinlich. Fraglich ist, ob Barca den Deal überhaupt stemmen könnte. © getty 3/43 Nach dem Abschied von Niklas Süle planen die Bayern fest mit Hernandez, auch wenn der 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtete Hernandez die sportlichen Erwartungen bislang nicht vollumfänglich erfüllen konnte. © getty 4/43 TANGUY NIANZOU: Der Franzose gilt als großes Defensivtalent, war bei seinen Einsätzen für die Bayern aber zumeist ein Unsicherheitsfaktor. Laut L'Equipe soll der FCB über eine Leihe nachdenken. Monaco, Leipzig und Leverkusen gelten als mögliche Ziele. © imago images 5/43 Allerdings sind die Bayern nach Süles Abgang in der Defensive nicht allzu breit aufgestellt. Als gesetzt gelten Hernandez und Upamecano, sowie - je nach Grundordnung - Pavard. Sportvorstand Hasan Salihamidzic lobte zuletzt Nianzou ausdrücklich. © getty 6/43 RYAN GRAVENBERCH: Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein generelles Interesse der Bayern bestätigt. "Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen. Es ist schwierig. Alle Transfers sind schwierig", sagte er bei Sky90. © getty 7/43 Ajax Amsterdam will laut Telegraaf für den 19 Jahre alten Mittelfeldmann mehr als die vom FC Bayern gebotenen 23 Millionen Euro. Demnach gehen die Erwartungen der Niederländer Richtung 30 Millionen Euro. Auch Joshua Zirkzee könnte eine Rolle spielen. © imago images 8/43 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Toptorjäger ließ nach dem Titelgewinn seine Zukunft offen. "Es muss für beide Seiten stimmen. Ich schaue natürlich, was möglich ist. Es ist nicht so eine leichte Situation für mich", sagte er bei Sky. © getty 9/43 Die Frage, ob es eine Option sei, den 33-Jährigen im Sommer abzugeben, verneinte FCB-Boss Hasan Salihamidzic bei Sky90. Lewandowski habe einen Vertrag bis 2023, "das ist klar, wir werden jetzt darüber reden, was danach ist". © imago images 10/43 Konkrete Verhandlungen gab es noch nicht. Man habe "alle Zeit der Welt", meinte Salihamidzic. Gespräche über Lewandowskis Zukunft sollen aber zeitnah folgen. Zuletzt wurde der Torjäger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. © getty 11/43 Der kicker meldete überdies, dass der FC Bayern bereit wäre, über einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, hieß es laut dem Bericht. © getty 12/43 Laut Mundo Deportivo würde Lewandowski für Barca auch auf Gehalt verzichten. Lewandowski soll laut Sport Bild von Bayerns Hinhalte-Taktik enttäuscht sein. Salihamidzics Veto bezüglich eines Wechsels soll zudem weiteres Öl ins Feuer gegossen haben. © imago images 13/43 SEBASTIEN HALLER: Sollte Lewandowski die Bayern wirklich verlassen, könnte der Ex-Frankfurter beim FCB in Lewandowskis Fußstapfen treten. Laut Bild soll der Ajax-Stürmer bei den Bayern auf dem Zettel stehen. © imago images 14/43 Die Bayern sollen demnach beim Management des Stürmers angefragt haben. Eine entsprechende Meldung deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Hallers Vertrag läuft bis 2025, als Ablöse könnten 40 Mio. fällig werden. © getty 15/43 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 16/43 Zudem gilt Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Allerdings wäre Nkunku wohl sehr kostspielig. Um die 70 Millionen Euro würde ein Transfer wohl kosten. © getty 17/43 Die Kontaktaufnahme wäre für den deutschen Rekordmeister aber ein Leichtes: Nkunku wird genau wie Robert Lewandowski von Pini Zahavi vertreten. © getty 18/43 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern - und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 19/43 Sportvorstand Salihamidzic äußerte sich bei Sky90 zur Zukunft des Nationalspielers und gab sich optimistisch: "Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken." © getty 20/43 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gilt Früchtl als Kandidat bei Austria Wien. © imago images 21/43 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Früchtl könnte bei der Austria die neue Nummer eins werden, da Stammkeeper Patrick Pentz den Verein womöglich ablösefrei verlassen wird. © getty 22/43 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der FC Bayern München soll mit dem Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam Einigung über einen Wechsel erzielt haben. Dies meldet die Sport Bild. Demnach wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei nach München kommen. © imago images 23/43 Mazraoui durchlief seit 2006 alle Ajax-Jugendmannschaften. 2018 schaffte er den Sprung in das Profiteam. Neben dem FC Bayern waren mehrere Klubs, u.a. auch Borussia Dortmund, am marokkanischen Nationalspieler interessiert. © getty 24/43 MARCEL SABITZER: Ein Verkaufskandidat scheint auch der Österreicher zu sein. Auch wenn es zuletzt mal wieder ein Startelf-Comeback in Bielelfeld gab, konnte Sabitzer bisher die Erwartungen nicht erfüllen. © getty 25/43 Laut kicker wäre der FC Bayern bereit, den ehemaligen Leipziger zu verkaufen, wenn man nicht allzuviel Verluste machen würde. Im Sommer kostete Sabitzer 15 Millionen Euro. Bekommen die Bayern eine ähnliche Summe, sind sie gesprächsbereit. © getty 26/43 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 27/43 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Nachdem schon Oliver Kahn beim Doppelpass eine Annährung durchsickern ließ, hat nun auch Thomas Müller davon gesprochen, dass "man eine Lösung finden" werde. © getty 28/43 Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der FC Bayern den Vertrag von Müller demnächst bis 2025 verlängern und sein Urgestein weiter halten. © getty 29/43 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 des FC Bayern – auch mit ihm steht der FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet Sky. Auch Neuers Vertrag soll bis 2025 verlängert werden. Hinter ihm tut sich allerdings auch etwas. © getty 30/43 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Laut Sky besteht darüber bereits eine "mündliche Einigung". Ulreichs aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. © getty 31/43 STEFAN ORTEGA: Aus dem Raster gefallen ist wohl der Schlussmann von Arminia Bielefeld. Lange wurde ihm ein Interesse vom FC Bayern als neue Nummer 2 nachgesagt, aber laut Sky gibt es aus München kein Interesse mehr. © getty 32/43 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München er sieht keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 33/43 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer wolle Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube nicht, dass Neuer sich auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen. Ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit nochmal zu Bayern zurückkomme", erklärte er. 34/43 KONRAD LAIMER: Laut kicker hat der FC Bayern Interesse am Leipziger. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer in München vorstellt. © getty 35/43 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © getty 36/43 GAVI: Der FC Bayern hat laut "Mundo Deportivo" ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alte Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 37/43 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Bei dem aktuellen Marktwert wäre das fast ein Schnäppchen. © getty 38/43 ANTONY: Auch der Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 39/43 GLEISON BREMER: Der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Innenverteidiger vom FC Turin in Verbindung gebracht. Der Brasilianer könnte Niklas Süle, der ablösefrei zum BVB geht, ersetzen. © imago images 40/43 Allerdings gibt es nahmhafte Konkurrenz. Neben anderen Klubs aus Italien und dem FC Liverpool soll nach Informationen der Gazzetta dello Sport ausgerechnet Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. © imago images 41/43 Einen Knackpunkt stellt allerdings die geforderte Ablösesumme dar, die der FC Turin angeblich für Bremer fordert: 50 Millionen Euro - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen. © getty 42/43 NICO SCHLOTTERBECK: Überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 43/43 Auch wenn es zunächst hieß, dass der FC Bayern eine interne Lösung bevorzugt, bestehe durchaus Interesse am Neu-Nationalspieler. Das berichtet der kicker. Schlotterbeck soll laut Bild jetzt aber dem BVB zugesagt haben.

Bayern, News: Gomez über FCB-Aus unter Guardiola

Ex-Bayern-Stürmer Mario Gomez hat im Zuge seines Experten-Engagements für Amazon Prime Einblicke über sein Aus beim deutschen Rekordmeister 2013 sowie sein Verhältnis zum damaligen FCB-Trainer Pep Guardiola gegeben.

Ihm sei damals bereits früh klar gemacht worden, dass nicht mehr mit ihm geplant werde. Guardiola hätte diese Entscheidung allerdings nicht getroffen. "Das war gar nicht seine Entscheidung, die fiel weit vorher. Mir wurde quasi durch die Blume vermittelt, Pep Guardiola braucht keinen Stürmer", sagte Gomez.

Vielmehr sei der ehemalige Nationalstürmer mit dem Spanier gut klar gekommen, nachdem dieser im Sommer 2013 den FC Bayern übernommen hatte. "Als er dann da war, hat er mir gesagt: 'Ich hatte Messi, und darum habe ich ohne Stürmer gespielt. Und jetzt nehme ich das Material, das da ist. Und wenn du da bist, bist du ein Teil der Truppe'", schilderte Gomez die Situation.

Zu diesem Zeitpunkt hätte er mit dem Kapitel München allerdings schon abgeschlossen gehabt. "Da war schon klar, dass ich den Verein verlassen werde", erklärte Gomez weiter.

"Ich tat Dinge, die ich nicht gefühlt habe": Guardiolas bittere Halbfinal-Pleiten © imago images 1/21 Hoch lebe Pep Guardiola! Die Barca-Legende hat in dieser Saison zum neunten Mal als Trainer das Halbfinale der Champions League erreicht - und das bei nur dreizehn Anläufen. Das Kunststück gelang ihm mit drei verschiedenen Klubs. © imago images 2/21 Mit dem FC Barcelona holte er den Henkelpott gleich zweimal. Das sollten aber bis heute auch seine einzigen beiden Titel in der Königsklasse bleiben, 2021 verlor er im Finale mit Manchester City gegen Chelsea. Fünfmal scheiterte er im Halbfinale. © imago images 3/21 Mit den Bayern scheiterte der 51-Jährige sogar dreimal am Stück in der Runde der letzten Vier. Ein berühmter Vorwurf: Guardiola denkt vor wichtigen Spielen zu viel nach. SPOX schaut sich die fünf Halbfinal-Niederlagen nochmal genau an. © imago images 4/21 2010 - INTER MAILAND - FC BARCELONA - 3:1/0:1: Seine erste Halbfinal-Niederlage brachte ihm Jose Mourinho bei. Damals ging Barca als leichter Favorit ins Duell mit einem sehr erfahrenen Inter. Das Duell zweier Welten: Abwehr gegen Angriff. © imago images 5/21 Barca gab im Hinspiel eine 1:0-Führung aus der Hand. Wesley Sneijder, Maicon und Diego Milito brachten Inter auf die Siegerstraße. im Rückspiel reichte der späte Treffer von Gerard Pique zum 1:0 trotz Überzahl nicht. Inters Bollwerk hielt Stand. © imago images 6/21 Guardiola aber blieb ein fairer Verlierer. "Inters Defensiv-Stil zu kritisieren, steht mir nicht zu. Im Sport hat der Gewinner immer Recht", sagte er nach dem Ausscheiden. Mourinhos Inter holte gegen Bayern anschließend mit einem 2:0-Sieg den Titel. © imago images 7/21 2012 - FC CHELSEA - FC BARCELONA - 1:0/2:2: Diesmal ging Barca sogar als klarer Favorit ins Rennen, wieder sollte sich die Mannschaft von Guardiola aber die Zähne an einem Defensivbollwerk ausbeißen - diesmal aber auf etwas andere Art und Weise. © imago images 8/21 Denn diesmal hatten die Katalanen Chancen für zwei Halbfinals. Im Hinspiel brachte Chelsea nur einen Schuss aufs Tor und der war drin. Im Rückspiel reichten drei für zwei Treffer. Darunter der lange Lauf von Fernando Torres zum 2:2 in der Nachspielzeit. © imago images 9/21 "Im Fußball gewinnt nicht immer der Favorit oder die bessere Mannschaft", sagte Torres damals treffend. Im Finale sollte sich das Schauspiel wiederholen. Dort mussten wieder die Bayern dran glauben - im Finale Dahoam. © imago images 10/21 2014 - REAL MADRID - FC BAYERN - 1:0/4:0: Mit den Bayern cruiste Guardiola abermals ins Halbfinale der Champions League und es schien so, als hätte er den amtierenden Sieger im Handumdrehen nochmal besser gemacht. Dann aber folgte ein Debakel. © imago images 11/21 Auf eine ausgeglichene und knappe 0:1-Hinspiel-Niederlage folgte eine 0:4-Klatsche in der eigenen Arena. Bis heute die bitterste Niederlage in Guardiolas Karriere, wie er 2020 dem spanischen YouTuber "DjMaRiio" verriet. © imago images 12/21 "Weil ich Dinge tat, die ich nicht gefühlt habe. An diesem Tag trage ich alle Schuld", sagte Guardiola. Sein Biograf Marti Perarnau enthüllte später, dass die Mannschaft ihn überredet habe, mehr wie unter Jupp Heynckes spielen zu lassen. © imago images 13/21 Der Trainer stellte deshalb auf ein 4-2-3-1 mit Kroos und Schweinsteiger als Doppelsechs um, Lahm rückte aus dem Mittelfeld in die Abwehr und Müller auf die Zehn. Das Resultat: Bayern verlor im Zentrum die Kontrolle, Real überrollte sie. © imago images 14/21 2015 - FC BARCELONA - FC BAYERN - 3:0/2:3: Die vielleicht vorhersehbarste Halbfinal-Niederlage kassierte Guardiola ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. In der Rückrunde lief für die Bayern 2015 wenig zusammen, Verletzungen plagten den Trainer und das Team. © imago images 15/21 Die Optionen waren rar. Guardiola versuchte sich im Hinspiel an einer waghalsigen Taktik: Mit einem 3-5-2 wollte er das 4-3-3 von Barca mit den beiden offensiven Außenverteidigern spiegeln. Das ging in die Hose. Schon nach 15 Minuten ruderte er zurück. © imago images 16/21 Plötzlich waren die Bayern gar nicht so schlecht im Spiel. Doch der Traum vom Finale blieb auch deshalb einer, weil Messi im Hinspiel für 15 Minuten aufdrehte (2 Tore, 1 Vorlage). Das 3:0 war zu viel. Da half auch kein 3:2-Rückspiel-Sieg mehr. © imago images 17/21 2016 - ATLETICO MADRID - FC BAYERN - 1:0/1:2: Spätestens 2016 muss sich Pep Guardiola gefragt haben, was er dem lieben Fußballgott getan hat. Die schwache erste halbe Stunde in Madrid ausgeklammert haben die Bayern performt wie vielleicht nie zuvor. © imago images 18/21 Gegen die damals beste Defensive der Welt erspielten sich die Münchner Chance um Chance, verloren dennoch das Hinspiel mit 0:1 - ohne Müller in der Startelf, wofür es heftige Kritik gab. "Ich habe noch eine Patrone", sagte Guardiola vor dem Rückspiel. © imago images 19/21 53 zu 18 Abschlüsse in zwei Partien. Bayern kam im Rückspiel aber nicht über ein 2:1 hinaus - auch weil Müller einen Elfer verschoss. "Ich habe in meiner ganzen Karriere noch nicht gegen so einen guten Gegner gespielt", gestand Diego Simeone hinterher. © imago images 20/21 Letztendlich war es aber ein einziger Moment der Unaufmerksamkeit, den Antoine Griezmann für Atletico Madrid nutzte und so das Tor für das Finale aufstieß. Die letzte Patrone Guardiolas bei den Bayern, sie ging daneben. © imago images 21/21 Seinen Halbfinal-Fluch konnte Guardiola mittlerweile brechen. 2021 setzte er sich mit Manchester City gegen PSG durch, verlor dann aber im Finale gegen Chelsea. Gelingt der dritte Triumph im dreizehnten Anlauf? Im Halbfinale wartet erstmal Real Madrid.

FCB, Gerücht: Nianzou vor Leihe im Sommer

Abwehrtalent Tanguy Nianzou könnte den FC Bayern München im Sommer offenbar auf Leihbasis verlassen. Laut einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe buhlen gleich drei Klubs um die Dienste des 20-Jährigen.

Neben den zwei Bundesliga-Klubs RB-Leipzig und Bayer 04 Leverkusen habe auch die AS Monaco aus der Ligue 1 Interesse vermeldet.

