Voting: Wer war der beste Bayern-Trainer seit 2000?

Der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal tritt am Dienstag als Bondscoach mit den Niederlanden gegen Deutschland an. Doch war er auch der beste Coach der Münchener in diesem Jahrhundert?

Wenn am Dienstagabend in Amsterdam die Niederlande zum Klassiker gegen Deutschland (20.45 Uhr im LIVETICKER) antritt, treffen auch zwei Trainer aufeinander, die eines gemeinsam haben: Sowohl Louis van Gaal als auch Hansi Flick waren einst Trainer beim FC Bayern München.

Wie Hansi Flick zuletzt erklärte, schwärmt man beim Rekordmeister bis heute von van Gaal, der gewissermaßen die so erfolgreichen vergangenen zehn Jahre der Münchener von 2009 bis 2011 eingeleitet hatte. Eine Ära, die letztlich in zwei CL-Titeln und Triples mündete. Jene Titel allerdings wurden von Jupp Heynckes (2013) und Flick (2020) eingefahren - van Gaal gewann nur ein Double und verlor ein CL-Finale 2010.

Doch welcher Trainer der Bayern war denn nun der beste dieses Jahrhunderts? Damit kommt Ihr auch schon ins Spiel. Sagt uns, wer aus Eurer Sicht der beste Bayern-Coach seit 2000 war - zur Wahl stehen nur die Vollzeittrainer, keine Interimslösungen ...

App-User können hier abstimmen!