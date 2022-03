Der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim treffen heute in der Bundesliga aufeinander. Das Top-Duell am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga könnt Ihr hier komplett im Liveticker verfolgen.

Tore / Aufstellung TSG Hoffenheim Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski Gelbe Karten /

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da: Nach der 7:1-Machtdemonstration gegen Red Bull Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League sieht Trainer Julian Nagelsmann keinen Grund, an der Aufstellung etwas zu ändern. Dieselbe elf wie am Dienstag beginnt auch heute:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

Vor Beginn: Tabellenerster gegen Tabellenvierten! So lautet das Duell heute zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Der FC Bayern konnte unter der Woche in der Champions League mit einem furiosen 7:1-Erfolg die nächste Runde erreichen. Aber auch Hoffenheim ist aktuell in hervorragender Verfassung. Die heutigen Gastgeber konnten ihre letzten vier Spiele in der Liga gewinnen. Wer kann das Top-Duell heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Spiel am 26. Spieltag der Bundesliga beginnt heute um 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinnsheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

TSG Hoffenheim:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim heute exklusiv im TV und Livestream. Um 15.15 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender seine Übertragung des Spiels auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD. Zusammen mit den restlichen Partien am Nachmittag, könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 genießen.

Mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App bietet Euch Sky gleich zwei Möglichkeiten die Partie im Livestream zu verfolgen und so das Spiel live und vollumfänglich zu sehen.

Bundesliga, 26. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 25 76:27 49 59 2 Borussia Dortmund 24 64:37 27 50 3 Bayer Leverkusen 25 64:40 24 45 4 1899 Hoffenheim 25 48:36 12 43 5 RB Leipzig 25 51:29 22 41 6 SC Freiburg 25 40:27 13 41 7 1. FC Union Berlin 25 32:33 -1 37 8 1. FC Köln 25 36:39 -3 36 9 1. FSV Mainz 05 24 35:29 6 34 10 Eintracht Frankfurt 25 37:37 0 34 11 VfL Bochum 25 27:35 -8 32 12 VfL Wolfsburg 25 27:37 -10 31 13 Bor. Mönchengladbach 25 34:51 -17 27 14 FC Augsburg 25 27:41 -14 26 15 Arminia Bielefeld 25 22:33 -11 25 16 Hertha BSC 25 26:58 -32 23 17 VfB Stuttgart 25 31:47 -16 22 18 SpVgg Greuther Fürth 25 23:64 -41 14