FC Bayern, News und Gerüchte - Uli Hoeneß attackiert DFB: "Nur ein streitender Haufen"

Uli Hoeneß hat erneut gegen den DFB geschossen. Ein Trio kehrt nach überstandener Corona-Infektion ins Training zurück. Außerdem: Sven Ulreich kritisiert die DFL. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

FCB, News: Uli Hoeneß schießt gegen den DFB

In einem Interview mit dem ZDF hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß seine Kritik am DFB erneuert. "Es gab mal den DFB. Im Moment gibt es ihn für mich nicht. Der ist ja nicht existent. Das ist nur ein streitender Haufen, der sich nur mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit den Problemen des deutschen Fußballs." Anstatt Deutscher Fußball-Bund müsse der DFB vielmehr "Deutsche Streit-Gesellschaft" heißen.

Auch attackierte der 70-Jährige ein weiteres Mal Leute, die sich in der aktuellen Situation nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Dies sei "eine Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber, die zum Himmel stinkt", so Hoeneß. Schon vor dem Rückrundenauftakt hatte er sich zu dieser Thematik geäußert.

Speziell mit Joshua Kimmich habe er lange darüber gesprochen. Der Bayern-Mittelfeldspieler hatte sich zunächst skeptisch bezüglich einer Impfung geäußert, schließlich aber dann doch impfen lassen. "Junge Menschen haben das Recht, falsch zu liegen", so Hoeneß. Er sei jedoch glücklich, dass sich der 26-Jährige am Ende des Tages beraten lassen habe.

Jüngste Buli-Debütanten: Wanner verpasst Rang eins nur knapp © getty 1/21 Bei der 1:2-Niederlage des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hat sich Paul Wanner mit seiner Einwechslung in der 75. Minute zum zweitjüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten gekürt. Wir zeigen Euch das komplette Ranking. © Imago 2/21 Platz 20: Christian Wück (für 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln) - 17 Jahre, 4 Monate und 11 Tage am 20. Oktober 1990. © getty 3/21 Platz 19: Kai Havertz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage am 15. Oktober 2016. © Imago 4/21 Platz 18: Christian Wörns (für Waldhof Mannheim gegen FC St. Pauli) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage am 9. September 1989. © imago 5/21 Platz 17: Marc Stendera (für Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 3 Monate und 27 Tage am 6. April 2013. © Getty 6/21 Platz 16: Julian Draxler (für FC Schalke 04 gegen Hamburger SV) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage am 15. Januar 2011. © imago images / Stefan Matzke 7/21 Platz 15: Jamal Musiala (für den FC Bayern gegen den SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate, 25 Tage am 20. Juni 2020. © imago images 8/21 Platz 14: Maximilian Beier (für die TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 22 Tage am 8. Februar 2020. © imago images 9/21 Platz 13: Simon Asta (für FC Augsburg gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 17 Tage am 12. Mai 2018. © imago 10/21 Platz 12: Josha Vagnoman (für Hamburger SV gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage am 10. März 2018. © imago images / Revierfoto 11/21 Platz 11: Jude Bellingham (für Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach) - 17 Jahre, 2 Monate und 21 Jahre am 19. September 2020. © getty 12/21 Platz 10: Giovanni Reyna (für Borussia Dortmund gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage am 18. Januar 2020. © Imago 13/21 Platz 9: Ibrahim Tanko (für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 1 Monate und 30 Tage am 24. September 1994. © imago 14/21 Platz 8: Jürgen "Fuzzy" Friedl (für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96) - 17 Jahre und 26 Tage am 20. März 1976. © imago images / Andreas Gumz 15/21 Platz 7: Florian Wirtz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre und 15 Tage am 18. Mai 2020. © imago 16/21 Platz 6: Yann-Aurel Bisseck (für 1. FC Köln gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage am 26. November 2017. © Getty 17/21 Platz 5: Nuri Sahin (für Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg) - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag am 6. August 2005. © imago images 18/21 Platz 4: Iker Bravo (für Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 9 Monate, 25 Tage am 7. November 2021. © imago images 19/21 Platz 3: Zidan Sertdemir (für Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 9 Monate, 3 Tage am 7. November 2021. © getty 20/21 Platz 2: Paul Wanner (für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach) - 16 Jahre, 15 Tage am 07. Januar 2022 © imago images / Matthias Koch 21/21 Platz 1: Youssoufa Moukoko (für Borussia Dortmund gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 1 Tag am 21. November 2020.

Bayern, News: FCB-Trio zurück im Training

Der FC Bayern kann bezüglich der angespannten Personalsituation etwas aufatmen. Am Samstag kehrten mit Corentin Tolisso, Omar Richards und Kingsley Coman drei an Corona erkrankte Spieler wieder am Training teil. Während Tolisso mit der Mannschaft trainierte, absolvierten Richards und Coman noch individuelle Übungen. Damit sank die Zahl der aktiven Coronafälle im Kader des deutschen Rekordmeisters auf sechs.

Die Rekonvaleszenten sollen laut Trainer Julian Nagelsmann allerdings genug Zeit bekommen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. "Was dann an Spielern gegen Köln zur Verfügung steht, werden wir sehen", erklärte der Coach am Freitag mit Blick auf das zweite Rückrundenspiel beim FC in der kommenden Woche: "Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen."

Man müsse "schauen, dass wir da nicht blindlings irgendwo reinlaufen". Vermutlich kehren im Verlauf der Woche weitere positiv getestete Spieler aus der Quarantäne zurück.

Bayern-Noten: Ein Notnagel enttäuscht - Youngster deuten Potenzial an © getty 1/14 Die corona-geschwächten Bayern haben zum Rückrundenstart beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach einen Dämpfer kassiert. Vorne traf nur Lewandowski. Vor allem die zusammengewürfelte Defensive wackelte. Die Bayern-Noten. © getty 2/14 SVEN ULREICH: Neuers Vertreter bestritt sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison. Bei beiden Gegentoren noch am Ball, konnte die Einschläge aber nicht verhindern. Stark gegen Embolo (45.). Note: 4. © getty 3/14 JOSHUA KIMMICH: Feierte sein Comeback nach zweimonatiger Abwesenheit - und zwar als Rechtsverteidiger. Gleich mit feinem Steilpass, sonst aber fehlerhaft. Seinen Querschläger nutzte Neuhaus zum 1:1 (27.). Trieb nach der Pause mehr an. Note: 4. © imago images 4/14 BENJAMIN PAVARD: Verlor vor dem 1:2 das Kopfballduell gegen Torschütze Lainer (31.). Mit guter rettender Grätsche gegen Neuhaus (44.). Ansonsten solide. Note: 3,5. © imago images 5/14 NIKLAS SÜLE: Mit gutem öffnenden Diagonalball vor dem 1:0, defensiv nicht immer Herr der Lage. Schlug vor dem Ausgleichstreffer ein Luftloch, als er mit der Hacke klären wollte. Note: 4. © imago images 6/14 MARCEL SABITZER: Half als Linksverteidiger aus - und blieb einmal mehr vieles schuldig. Offensiv zwar mit Akzenten (8., 23.), defensiv nicht auf der Höhe. Nicht nur beim Ausgleich (27.) zu weit weg von seinen Gegnern. Note: 5,5. © imago images 7/14 MARC ROCA: Agierte zunächst abgeklärt und umsichtig, ordnete das Spiel der Bayern von hinten, hatte in Gladbachs Drangphase mit den zwei Toren aber auch Probleme, Zugriff zu bekommen. Note: 3,5. © getty 8/14 JAMAL MUSIALA: Bügelte Sabitzers Fehlpass aufmerksam aus (13.). Schaltete sich auch immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte den Ausgleich auf dem Fuß (56.). Auch nach der Pause mit "Tolisso" auf dem Rücken auffällig. Note: 3. © getty 9/14 SERGE GNABRY: Machte gleich auf dem rechten Flügel Dampf, scheiterte per Direktabnahme an Sommer (8.). Auch danach immer wieder mit energischen Vorstößen, nahm sich aber auch seine Pausen. Note: 3. © getty 10/14 THOMAS MÜLLER: Gewohnt lautstarker Antreiber, nahm Tillman verbal an die Hand. Bereitete Lewandowskis Führungstor (18.) mit starkem Pass vor. Glücklos im eigenen Abschluss (45., 59., 60.). Note: 3. © getty 11/14 MALIK TILLMAN: Feierte nach zwei Joker-Einsätzen sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Traute sich nach einem misslungenen Dribbling Mitte der ersten Hälfte kaum noch was zu. Note: 5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Sehr umtriebig. Tauchte in der Anfangsphase erstmals gefährlich vor dem herausgelaufenen Sommer auf (14.), vier Minuten später mit Wucht erfolgreich, zweimal im Alu-Pech (45., 62.). Note: 2. © getty 13/14 PAUL WANNER: Der 16-Jährige feierte sein Bundesligadebüt und löste Musiala als jüngsten Bayern-Spieler in der Bundesliga ab, er ersetzte in der Schlussviertelstunde Marc Roca. Deutete sein Potenzial an. Keine Bewertung. © imago images 14/14 LUCAS COPADO: Der Sohn von Francisco Copado feierte ebenfalls sein Bundesligadebüt und hatte kurz darauf um ein Haar den Ausgleich auf dem Fuß. Keine Bewertung.

FCB, News: Ulreich kritisiert DFL

Bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach musste der FC Bayern mit einem Rumpfkader an den Start gehen. Allein wegen des Coronaviruses fehlten dem deutschen Rekordmeister zehn Spieler. Keeper Sven Ulreich geht deshalb mit der DFL ins Gericht.

"Es ist dann schon auch ein Stück weit unverantwortlich von der DFL so ein Spiel auszutragen, weil es auch um die Gesundheit der Spieler geht", kritisierte Ulreich gegenüber der Sportschau. Seiner Meinung nach hätte die Begegnung aufgrund der massiven personellen Schwierigkeiten der Bayern verschoben werden müssen.

"Die Umstände waren natürlich sehr schwer für die Truppe, auch weil man nie wusste, ob man jetzt spielt", legte er auch bei Sport1 noch einmal nach. "Ich weiß nicht, ob man das Spiel unbedingt austragen hätte müssen."

Auf der Bank der Bayern nahmen ausschließlich Spieler Platz, die zuvor noch nie eine Bundesliga-Minute absolviert hatten. Die meisten wurden aus der eigenen U23 hochgezogen. "Wir hatten zehn Feldspieler, die normalerweise bei uns im Training sind, der Rest war aus der Jugend oder der 2. Mannschaft", so Ulreich.

