FC Bayern, News und Gerüchte: Top-Talent Wanner vor nächster Kader-Nominierung?

Der jüngste Bundesligaspieler des FC Bayern, Paul Wanner, könnte auch beim Spiel gegen den 1. FC Köln im Kader des Rekordmeisters stehen. Herbert Hainer äußerte sich über die finanzielle Entwicklung des FCB.

FC Bayern: Top-Talent Wanner vor nächster Kader-Nominierung?

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, bleibt Paul Wanner auch für diese Woche Teil des Bayern-Kaders. So soll der 16-Jährige die gesamte Trainingswoche bei den Profis absolvieren.

Anschließend winkt dem seit Freitag jüngsten jemals für den FC Bayern in der Bundesliga eingesetzten Spieler beim Spiel des Rekordmeisters in Köln erneut ein Kaderplatz, so die Berichte weiter.

Grund dafür dürfte neben der dünnen Personaldecke des FCB auch der auslaufende Vertrag Wanners sein, den die Verantwortlichen in München wohl schnellstmöglich verlängern wollen.

Nach Informationen des kicker strebt das Juwel aber nur eine Ausdehnung des Vertrags an, wenn Bayern Wanner auch eine Perspektive a la Musiala bieten kann. Die beiden Talente teilen sich das gleiche Management. Interesse gibt es aus Aus- und Inland zu Genüge, heißt es außerdem.

Laut Sport1 habe sich bereits Hermann Gerland vor seinem Abgang zum DFB im Sommer für eine langfristige Beschäftigung Wanners beim FC Bayern stark gemacht.

Auch Julian Nagelsmann ist Fan des Zehntklässlers, der Trainer nannte ihn nach dem 1:2 gegen Gladbach "ein unfassbares Talent" und sprach davon, dass Wanner "Tür und Tor" offenstehen.

Die jüngsten Bayern-Debütanten: Wanner sticht Musiala aus © imago images 1/21 Der FC Bayern hatte zum Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach (1:2) nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Resultat: Mit Lucas Copado und Paul Wanner debütierten gleich zwei Teenager. Wo landen sie unter den jüngsten Bayern-Spielern aller Zeiten? © imago images 2/21 Platz 20 – BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Bayern-Debüt mit 18 Jahren, 3 Monaten und 12 Tagen): Die Bayern-Legende gewann mit dem Klub jeden nennenswerten Titel. Erfüllte sich im Anschluss den Traum vom Wechsel ins Ausland. Heute im Ruhestand. © imago images 3/21 Platz 19 – ALPHONSO DAVIES (Bayern-Debüt mit 18 Jahren, 2 Monaten und 25 Tagen): Einer der wohl besten FCB-Transfers der jüngeren Geschichte. Wurde nach Verletzungssorgen am Anfang der Saison als Linksverteidiger aufgeboten und überzeugt seitdem dort. © imago images 4/21 Platz 18 – FABIAN BENKO (Bayern-Debüt mit 18 Jahren, 2 Monaten und 14 Tagen): Gab 2016 in der ersten DFB-Pokalrunde sein Debüt, als er für Arturo Vidal eingewechselt wurde. Danach mit keinen weiteren Einsätzen mehr im Bayern-Trikot. © imago images 5/21 Platz 17 – THORSTEN OTT (Bayern-Debüt mit 18 Jahren, 2 Monaten und 14 Tagen): Absolvierte sein einziges Bundesligaspiel 1991 gegen den VfL Bochum. Wechselte danach in den Amateurfußball. © imago images 6/21 Platz 16 – SAMUEL KUFFOUR (Bayern-Debüt mit 18 Jahren, 1 Monat und 26 Tagen): War bei den Bayern über lange Zeit als Stamm-Innenverteidiger gesetzt und holte mit dem FCB eine Vielzahl von Titeln. Beendete 2009 die Karriere in Ghana. © imago images 7/21 Platz 15 – MAX EBERL (Bayern-Debüt mit 18 Jahren und 28 Tagen): Der heutige Gladbach-Sportdirektor wurde in der Münchner Jugend ausgebildet. Danach als Aktiver noch für Bochum, Fürth und eben Gladbach unterwegs. © imago images 8/21 Platz 14 – LARS LUKAS MAI (Bayern-Debüt mit 18 Jahren und 21 Tagen): Kam 2014 aus Dresden an die Isar und ist seit 2018 Teil der Profi-Mannschaft. Seitdem hin und wieder mit Einsätzen in der Innenverteidigung belohnt. Aktuell an Bremen verliehen. © imago images 9/21 Platz 13 – ROQUE SANTA CRUZ (Bayern-Debüt mit 18 Jahren und 6 Tagen): Wurde während der Junioren-WM 1999 von den Bayern entdeckt und daraufhin zum Rekordmeister geholt. Später noch in England und Spanien im Einsatz. © imago images 10/21 Platz 12 – LUCAS COPADO (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 11 Monaten und 27 Tagen): Der Mittelstürmer durfte als Joker beim Rückrundenauftakt gegen Gladbach ran. Kam 2016 aus der Jugend von Unterhaching zu den Bayern. © imago images 11/21 Platz 11 – FRANCK EVINA (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 9 Monaten und 23 Tagen): Wurde nach guten Leistungen bei Bayern II an Holstein Kiel ausgeliehen, kam aber dort nur selten zum Einsatz. Aktuell an Hannover 96 verliehen. © imago images 12/21 Platz 10 – BERKANT GÖKTAN (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 9 Monaten und 18 Tagen): Wechselte mit neun Jahren in die FCB-Jugend und gab 1998 sein Profi-Debüt, lief aber nur zweimal für die Bayern auf. Beendete 2014 seine Karriere. © imago images 13/21 Platz 9 – GIANLUCA GAUDINO (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 9 Monaten und 2 Tagen): Kam bei den Bayern unter Pep Guardiola regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz, blieb aber hinter den Erwartungen an ihn zurück. Spielt heute in Sandhausen. © imago images 14/21 Platz 8 – TONI KROOS (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 8 Monaten und 22 Tagen): Noch heute weinen viele Bayern-Fans dem Abgang des Mittelfeldstrategen nach. Reifte bei Real Madrid zum absoluten Weltklasse-Spieler und gewann dort dreimal die CL. © imago images 15/21 Platz 7 – PIERRE-EMILE HOJBJERG (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 8 Monaten und 8 Tagen): Wechselte aus Norwegen in die Bayern-Jugend, schaffte aber nie den Sprung in die erste Elf. Nach Leihen in Augsburg und Schalke heute in England unter Vertrag. © getty 16/21 Platz 6 – BRIGHT ARREY-MBI (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 8 Monaten und 5 Tagen): Stand am vergangenen Wochenende gegen Gladbach ebenfalls im FCB-Kader, seine Premiere für die Bayern feierte er aber schon vor einem Jahr in der CL unter Hansi Flick. © getty 17/21 Platz 5 – ARMINDO SIEB (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 7 Monaten und 28 Tagen): Profitierte bei seinem Debüt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren vom Fehlen vieler Stammspieler. Noch heute in der zweiten Mannschaft der Bayern unter Vertrag. © imago images 18/21 Platz 3 – DAVID ALABA (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 7 Monaten und 17 Tagen): Spielte zwischen 2009 und 2021 bei den Bayern und gab 2010 sein Profi-Debüt. Verwirklichte sich im vergangenen Sommer seinen Traum vom Engagement bei Real Madrid. © imago images 19/21 Platz 3 – MATS HUMMELS (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 7 Monaten und 17 Tagen): Wurde aufgrund mangelnder Perspektive nach Dortmund abgegeben, kam aber Jahre später wieder zurück zum FCB. Mittlerweile erneut bei Schwarz-Gelb aktiv. © getty 20/21 Platz 2 – JAMAL MUSIALA (Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen): War bei seinem ersten Bayern-Einsatz damals jüngster FCB-Debütant aller Zeiten. Gehört als heute 18-Jähriger schon zum festen Bestandteil des A-Kaders. © imago images 21/21 Platz 1 - PAUL WANNER (Bayern-Debüt mit 16 Jahren und 15 Tagen): Profitierte zum Rückrundenauftakt 2022 von gleich elf Ausfällen bei den Bayern. Kann er sich nachhaltig für die Profis empfehlen?

FC Bayern - Herbert Hainer: "Wir rechnen oft mit spitzem Bleistift"

Herbert Hainer hat sich dem kicker gegenüber zur finanziellen Entwicklung des FC Bayern in den vergangenen Jahren geäußert.

"Die nationale Stärke hat dazu geführt, dass der FC Bayern fast immer an der Champions League teilgenommen und dort natürlich Mehreinnahmen erzielt hat. Aber auch andere deutsche Vereine spielen fast immer in der Champions League, und dennoch hat der FC Bayern neunmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Das allein kann es also nicht sein", sagte der FCB-Präsident und verwies auf die aus seiner Sicht sowohl wirtschaftlich als auch sportlich hohe Kompetenz in den Gremien des Rekordmeisters.

Besonders hob er seinen Vorgänger Uli Hoeneß und Ex-Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge hervor: "Es gibt ein englisches Zitat: 'Business is people', es hängt alles von den handelnden Personen ab. Bei Bayern München erleben wir dies in Reinkultur, am stärksten haben den Klub in jüngerer Vergangenheit natürlich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geprägt. Sie hatten immer Visionen, immer eine klare Idee von der Zukunft, und sie waren sehr entscheidungsstark."

Auf die Frage, ob wirtschaftliche Vernunft vor sportlichem Erfolg stehe, sagte Hainer: "Die wirtschaftliche Stabilität würden wir nie auf dem Altar des sportlichen Erfolgs opfern. Wir rechnen in den Gremien oft mit spitzem Bleistift, was unsere Möglichkeiten sind. Verantwortungsvolles Handeln in finanziellen Fragen ist eine der Erfolgsformeln des FC Bayern."

© getty Herbert Hainer ist seit 2019 Präsident des FC Bayern.

