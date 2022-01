FC Bayern - Hoeneß über Vertragspoker: "Man kann trotzdem nur ein Steak am Tag essen"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zu den schwierigen Vertragsverhandlungen beim FC Bayern mit Niklas Süle und Serge Gnabry geäußert.

"Aber es geht ja nicht nur ums Geld", sagte Hoeneß der Abendzeitung. Zudem spreche er ab und zu mit den Spielern und sage ihnen: "Ob man jetzt die eine oder andere Million mehr oder weniger verdient, ist nicht entscheidend. Man kann trotzdem nur ein Steak am Tag essen."

Während bei Süle, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, die Zeichen auf Abschied stehen, besitzt Gnabry noch einen Vertrag bis 2023. Doch auch die Sport Bild berichtete von stockenden Verhandlungen. Demnach sollen Gnabrys Berater ein Jahresgehalt von über 15 Millionen Euro fordern.

Seiner Meinung nach spiele die hohe Lebensqualität in München auch eine Rolle bei der Zukunftsentscheidung der Bayern-Spieler. "Und es ist ja auch nicht so, dass man beim FC Bayern wenig verdient", ergänzte Hoeneß - zudem stimmt die sportliche Perspektive: "Es gibt kaum einen Verein, der derzeit so regelmäßig die große Chance bieten kann, die Champions League zu gewinnen, wie wir."

Nur einer pokert noch: Die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis © getty 1/34 Durchbruch im Vertragspoker! Kingsley Coman steht beim FC Bayern unmittelbar vor der Unterzeichnung eines neuen Deals bis 2027. Damit hätte der Franzose bei den Bayern den Vertrag mit der längsten Laufzeit. © getty 2/34 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 3/34 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 4/34 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 5/34 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 6/34 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 7/34 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 8/34 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 9/34 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 10/34 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/34 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/34 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 13/34 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 14/34 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 15/34 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 16/34 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 17/34 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 18/34 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/34 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/34 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/34 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 22/34 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/34 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 24/34 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 25/34 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 26/34 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 27/34 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 28/34 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 29/34 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. (Offizielle Bestätigung steht noch aus) © getty 30/34 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 31/34 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 32/34 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/34 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 34/34 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern: Hoeneß freut sich über Coman-Deal

Positiv reagierte der 70-Jährige auf den Durchbruch im Coman-Poker . Coman sei laut Hoeneß einer der "Top-Flügelspieler auf diesem Planeten. Ich würde gerne noch viele, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten."

SPOX und GOAL können entsprechende Medienberichte bestätigen, dass Comans Vater und Berater derzeit in München ist, um mit den Bayern die letzten Details bezüglich eines neuen Vertrags zu klären. Die französische Sport-Tageszeitung L'Equipe hatte zuerst darüber berichtet. Das neue Arbeitspapier soll bis 2027 laufen.