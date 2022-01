FC Bayern - Beeinflusst Haaland Lewandowski-Zukunft? Süle-Abschied naht wohl

Nach dem Durchbruch im Poker um Kingsley Coman treibt der FC Bayern München die Planungen für die Zukunft weiter voran. Im Fall von Robert Lewandowski könnten die Verhandlungen knifflig werden. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach wünscht sich der Toptorjäger eine langfristiges Vertragsangebot, quasi als Wertschätzung seitens des Klubs. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2023 aus. Als Ü30-Spieler fällt der 33-Jährige allerdings in die Kategorie Spieler, die bei den Bayern eigentlich nur noch bevorzugt Einjahresverträge erhalten sollen.

Bezüglich Lewandowskis Zukunft bei den Bayern könnten auch die weiteren Entwicklungen um den heiß umworbenen BVB-Goalgetter Erling Haaland eine Rolle spiele. Laut Sport Bild sollen die Bayern bei dessen Berater Mino Raiola grundsätzlich ihr Interesse hinterlegt haben.

Eine Verpflichtung in diesem Sommer erscheint aber unrealistisch. Eine langfristige Verlängerung mit Lewandowski könnte auf der anderen Seite Haalands Perspektiven bei einem etwaigen Wechsel nach München schmälern. Die Gerüchte um Haaland stießen Lewandowski in der Vergangenheit durchaus sauer auf. Mit einem geschätzten Jahresgehalt von 24 Millionen Euro ist Lewandowski der Topverdiener bei den Bayern. Der Poker um Lewandowskis Zukunft könnte noch länger andauern, im Frühjahr soll es Gespräche geben.

Zudem treiben die Bayern nach dem Durchbruch im Coman-Poker dem Bericht zufolge die weiteren Kaderplanungen voran. Bei Niklas Süle deutet sich ein ablösefreier Abgang im Sommer an. Wie von SPOX und GOAL bereits im vergangenen Jahr berichteten, will Süle den Januar nutzen, um den Markt zu sondieren und mögliche Alternativen für den Sommer auszumachen. Klar ist: Süle hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihn ein Engagement im Ausland, am liebsten in England, irgendwann reizen würde. Newcastle United ist aber, anders als immer mal wieder kolportiert, keine Option für Süle.

Nur einer pokert noch: Die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis © getty 1/34 Durchbruch im Vertragspoker! Kingsley Coman steht beim FC Bayern unmittelbar vor der Unterzeichnung eines neuen Deals bis 2027. Damit hätte der Franzose bei den Bayern den Vertrag mit der längsten Laufzeit. © getty 2/34 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 3/34 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 4/34 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 5/34 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 6/34 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 7/34 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 8/34 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 9/34 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 10/34 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/34 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/34 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 13/34 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 14/34 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 15/34 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 16/34 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 17/34 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 18/34 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/34 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/34 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/34 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 22/34 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/34 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 24/34 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 25/34 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 26/34 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 27/34 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 28/34 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 29/34 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. (Offizielle Bestätigung steht noch aus) © getty 30/34 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 31/34 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 32/34 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/34 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 34/34 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern: Süle vor Abschied? Gnabry-Poker ruht wohl

Laut Sport Bild wurden Süle verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, doch sein momentanes Zögern deute demnach auf einen nahenden Abschied hin.

Bei Serge Gnabry sollen indes die Verhandlungen über einen neuen Vertrag momentan ruhen. Seine Berater sollen offenbar bei einer Verlängerung über das bisherige Vertragsende 2023 hinaus ein Jahresgehalt von über 15 Millionen Euro fordern.

Hoeneß berichtet über Gespräche mit Süle und Gnabry

Laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß gestalten sich die Gespräche mit Süle und Gnabry in der Tat schwierig. "Aber es geht ja nicht nur ums Geld", sagte Hoeneß der Abendzeitung. Zudem spreche er ab und zu mit den Spielern und sage ihnen: "Ob man jetzt die eine oder andere Million mehr oder weniger verdient, ist nicht entscheidend. Man kann trotzdem nur ein Steak am Tag essen."

Ferner soll es im Frühjahr weitere Gespräche über die Zukunft von Manuel Neuer und Thomas Müller geben, deren Verträge 2023 auslaufen. Dem Bericht zufolge drängen aber beide nicht auf einen Vereinswechsel.