FC Bayern München: Sven Ulreich kann sich Feldspieler-Einsätze von Manuel Neuer vorstellen

Ersatzkeeper Sven Ulreich (33) vom FC Bayern München kann sich Einsätze von Manuel Neuer als Feldspieler vorstellen.

"Manu ist in meinen Augen fußballerisch der beste Torhüter der Welt, theoretisch könnte er auch im Feld spielen", sagte Ulreich der Bild. "Die nötige Physis hätte er, und von seiner fußballerischen Klasse her würde er das sicher hinbekommen."

In Frage kommen können hätte diese Option beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:2), als der FC Bayern stark ersatzgeschwächt antreten musste. "Leider hatten wir ihn nicht zur Verfügung, sonst hätte man rein theoretisch eine interessante Aufstellung basteln können - ich im Tor und er auf der Sechs oder so", sagte Ulreich.

Neuer fehlten aber genau wie acht weitere Spieler Corona-bedingt, er selbst verbrachte seine Quarantäne in seinem Urlaubsdomizil auf den Malediven. Mittlerweile ist Neuer aber zurück in München und könnte schon beim Bundesligaspiel am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 im LIVETICKER) in die Startelf zurückkehren.

Ulreich machte gegen Gladbach sein zweites Pflichtspiel der Saison, zuvor kam er lediglich in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 12:0-Sieg gegen den Bremer SV zum Einsatz. Bezüglich einer Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages gab es noch keine Gespräche: "Ich habe noch nicht mit Bayern gesprochen, wie es ab Sommer weitergeht. Aber ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen machen werden."