FC Bayern München: Pressekonferenz mit Oliver Kahn heute im Liveticker

Vorstandsboss Oliver Kahn wird sich heute auf einer Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter stellen. SPOX begleitet die PK im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Oliver Kahn im Liveticker

Kahn über die Zuschauer-Rückkehr: "Das war ein sehr erfreulicher erster Schritt in die richtige Richtung. Dieses Signal ist wichtig in dieser Zeit. Wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Wir haben Daten gesammelt, als wir noch Zuschauer hatten. Diese Daten belegen, dass so gut wie kein Infektionsgeschehen von der Allianz Arena ausgegangen ist."

Kahn über Süle: "Die Verhandlungen mit Niklas haben sich eine sehr lange Zeit hingezogen. Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Das hat er nicht angenommen. Er möchte am Saisonende den Verein verlassen. Wir haben eine gewisse Verantwortung, was die Angebote angeht. Wir müssen uns an gewisse Rahmenbedingungen halten. Das hat sich im Laufe der letzten Tage so ergeben."

"Das Pressegespräch hat keinen besonderen Anlass", heißt es von Seiten der Bayern-Medienabteilung.

Es geht los.

Vor Beginn: Positive Nachrichten konnten die Münchner mit der Verlängerung von Nachwuchs-Talent Lukas Schneller am Dienstag verkünden. Außerdem steht Josip Stanisic nach Muskelbündelriss wieder im Mannschaftstraining.

Vor Beginn: Der Abschied von Niklas Süle war zweifellos die heißeste Meldung der vergangenen Tage, dazu wird Kahn sicher einige Fragen gestellt bekommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Ab 13 Uhr steht er den Journalisten Rede und Antwort.

