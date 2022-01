FC Bayern München: Joshua Kimmich zurück auf dem Platz - Quartett fehlt

Mit Rückkehrer Joshua Kimmich und Corona-Sorgen startet der FC Bayern in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ein Spieler-Quartett ist positiv, vier weitere Stars fehlen überraschend.

Joshua Kimmich ist zurück - doch Corona hat den FC Bayern weiter fest im Griff. Beim leicht verspäteten Trainingsstart am Montagnachmittag musste der Mittelfeldboss auf zahlreiche Kollegen verzichten, die Sorgen kurz vor dem Auftakt der Rückrunde reißen nicht ab.

Während Kimmich 47 Tage nach seinem letzten Teamtraining sein Comeback gab, fehlten in Leroy Sane, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez und Tanguy Nianzou vier weitere Spieler. Warum, das wollten die Bayern zunächst nicht verraten.

"Zurück an die Arbeit", schrieb Weltfußballer Robert Lewandowski aus dem Kraftraum, kurz darauf betraten der Ausnahmestürmer, Kimmich und die anderen Stars den Rasen. "Frohes Neues!", rief Serge Gnabry.

Doch das gilt vor der Revanche gegen Pokal-Schreck Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) nicht für alle Bayern-Profis. Wegen der fünf Coronafälle um Kapitän Manuel Neuer hatte der Auftakt bereits um einen Tag verschoben werden müssen, und auch der Montag stand ganz im Zeichen der Pandemie.

So fuhren die Profis ab sieben Uhr morgens zu Drive-in-Tests vor, gegen halb neun wurden ihre Proben ins Labor gebracht. Dann begann das bange Warten auf mögliche weitere positive Fälle. Nur diejenigen, die wie Kimmich grünes Licht bekamen, durften loslegen.

Der Nationalspieler hatte zuletzt am 17. November trainieren können, einen Tag später musste sich der wohl prominenteste Impfskeptiker des Landes zum zweiten Mal in Isolation begeben. Er infizierte sich mit COVID-19, litt trotz milden Verlaufs an einer Infiltration seiner Lunge und entschloss sich doch zum Impfen.

Kimmich, sagte Trainer Julian Nagelsmann, "scharrt mit den Hufen"; gegen Gladbach ist er fest eingeplant. Die Ziele bleiben unverändert hoch - Corona hin oder her. "Der Kern der Gewinner-Mannschaft von 2020 ist nach wie vor beisammen", schreibt Thomas Müller in seinem Newsletter über den jüngsten Champions-League-Triumph 2020, "damals haben wir uns beim Feiern schon geschworen: Den Titel holen wir uns nochmal!" Und in der Liga gelte es, die Spitzenposition auszubauen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht davon aus, dass "der Weihnachtsmann auch der Osterhase sein wird" - also vom zehnten Meistertitel in Folge. In der Champions League, wo im Achtelfinale RB Salzburg wartet, "wird's schwieriger", meinte er. Angst hat Hoeneß aber vor keinem Gegner: "Wenn wir an der Leistungsgrenze spielen, können wir jeden schlagen."

Das positive Spieler-Quartett um Neuer wird zunächst nicht helfen können, ihr Comeback ist erst zum dritten Rückrundenspiel am 23. Januar bei Hertha BSC wahrscheinlich. Trainieren dürfen sie aktuell wegen ihrer Infektionen nicht. Intern wird diskutiert, ob sie aus ihren Urlaubsorten per Privatflieger zurückkehren und ihre Quarantäne zuhause fortsetzen.

Der Ausfall des Kapitäns wiegt am schwersten. Vertreter Sven Ulreich stand in der Bundesliga zuletzt vor eineinhalb Jahren im Tor. Kingsley Coman war nach seinem nach Muskelfaserriss ohnehin kein Kandidat für die Startelf gegen Gladbach, Corentin Tolisso und Omar Richards sind nur Ergänzungsspieler.

Neben diesen vier Patienten und dem ebenfalls positiven Co-Trainer Dino Toppmöller werden zum Start vier weitere Profis sicher fehlen. Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr sind beim Afrika-Cup im Einsatz, Josip Stanisic ist verletzt (Muskelbündelriss) und Michael Cuisance zum FC Venedig gewechselt.