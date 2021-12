Bayern-Trainer Nagelsmann lobt Jamal Musiala: "Hat den Bambi-Status verlassen"

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat Matchwinner Jamal Musiala nach dem 2:1-Sieg des Rekordmeisters über Mainz 05 gelobt - besonders für dessen Defensivarbeit.

"Er wird ja Bambi genannt, aber irgendwann ist der Bambi-Schutz weg. Irgendwann wächst man aus dem Talent-Status heraus. Er hat den Bambi-Status verlassen", sagte Nagelsmann über den 18-Jährigen der gegen Mainz an die gute Leistung unter der Woche gegen den FC Barcelona anknüpfte und das Spiel mit seinem Tor zum 2:1 zu Gunsten der Münchner entschieden hatte.

Nach Meinung von Nagelsmann solle sich Musiala "das Straßenfußballer-Gen erhalten", aber defensiv an seiner Verlässlichkeit arbeiten: "Das habe ich ihm gesagt. Er muss kein Gennaro Gattuso werden, er soll Straßenfußballer bleiben, das hat ihn zum Profi gemacht, aber defensiv geht es um Verlässlichkeit. Das hat er sehr gut gemacht die letzten zwei Spiele auf der ungewohnten Position."

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Musiala hatte wie schon gegen Barca neben Corentin Tolisso das Zentrum der Bayern in Abwesenheit der erkrankten und verletzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka besetzt - und überzeugt. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler unter Nagelsmann keine Rolle in puncto Startelf-Berufung mehr gespielt. In der Bundesliga hatte Musiala seit dem 23. Oktober (4:0 gegen Hoffenheim) auf einen Startelf-Einsatz gewartet.