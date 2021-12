FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge erzählt Kahn-Anekdote: "Gefällt mir, wie du dich aufregst"

Karl-Heinz Rummenigge hat eine Anekdote über seinen Nachfolger Oliver Kahn beim FC Bayern München erzählt. Zudem berichtete er über die Zusammenarbeit mit Uli Hoeneß und lobte Trainer Julian Nagelsmann.

"In meiner letzten Saison hatten wir ein Spiel, bei dem Oliver und ich nebeneinander saßen. Die Partie war nicht besonders aufregend, Oliver wirkte auf mich fast gelangweilt. Ich habe ihn angeschaut und gelacht, er fragte: 'Wieso lachst du?' Ich antwortete: 'Wenn du eines Tages hier für alles verantwortlich bist, wirst du bei jedem Spiel unter Starkstrom stehen, Oliver'", schrieb Rummenigge in einem persönlichen Rückblick in der Sport Bild.

Zum Ende der Saison 2020/21 schied Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des FCB aus und übergab sein Zepter an Kahn. "Einige Zeit später, am 22. August, war ich beim Spiel Bayern gegen Köln in dieser Saison im Stadion, aus einem 2:0 wurde ein 2:2, dann führte Bayern wieder 3:2", führte KHR aus. "Ein Bayern-Spieler verlor fünf, sechs Minuten vor Ende den Ball im Mittelfeld, Oliver fuhr aus sich heraus: 'Haltet doch den Ball! Spielt auf Zeit, es ist gleich vorbei!' Ich habe ihn wieder angelacht und gesagt: 'Siehst du! Was habe ich dir vor ein paar Monaten erzählt? Das gefällt mir, wie du dich nun aufregst, wie du mitfieberst.'"

Außerdem schrieb Rummenigge über seinen langjährigen Geschäftspartner Uli Hoeneß, mit dem er ein "völlig entspanntes Verhältnis" habe. "Wir waren Doppelbett-Partner als Spieler in einem Hotelzimmer, dann war er mein Manager. Unsere gemeinsame Historie ist unglaublich lang, voller Anekdoten", berichtete Rummenigge.

Rummenigge über Nagelsmann: "Goldrichtig"

Trotz einiger "Keilereien" im Laufe der Jahre schätzte er dabei immer die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen FCB-Präsidenten. "Solange wir beide Verantwortung für den FC Bayern trugen, hatten wir schon mal unterschiedliche Sichtweisen auf das eine oder andere Thema. Aber was mir dabei gefallen hat: immer mit offenem Visier! Was entscheidend ist: Uns ging es immer nur um das Wohl und Wehe des FC Bayern. Wir haben alles dafür getan, dass es dem Verein gut geht", schrieb er.

Mit Rummenigge verließ im vergangenen Sommer auch Hansi Flick den Verein, auf den Julian Nagelsmann als Trainer folgte. Von dieser Entscheidung ist Rummenigge noch immer vollkommen überzeugt.

"Julian Nagelsmann macht übrigens einen super Job: Es war die goldrichtige Entscheidung, ihn als Nachfolger von Hansi zu holen. Die Mannschaft spielt einen erstklassigen Fußball, steht in der Champions League genauso tadellos da wie in der Bundesliga, wo die insgesamt 56 Hinrundentreffer einen neuen Rekord markieren", schwärmte er.

Nach 30 Jahren beim FC Bayern genießt Rummenigge nun seine frei Zeit und hat auch für das kommende Jahr noch keine konkreten Pläne gefasst. "Ich lasse alles auf mich zukommen, mit der notwendigen Neugierde", meinte er.