Ab morgen ist die neue Dokumentation FC Bayern - Behind the Legend zu sehen. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Doku über den FC Bayern München im TV und Livestream schauen könnt.

Der FC Bayern München ist einer der polarisierendsten Vereine in Deutschland. Zweifelsohne ist der Verein aus dem Süden das erfolgreichste Team im deutschen Fußball. Den Streamingdienst Amazon Prime hat das dazu veranlasst, in Kooperation mit dem Rekordmeister eine sechsteilige Dokumentation über den FC Bayern München zu drehen.

Das Kamerateam des Streamingdienstes begann seine Arbeit nach dem Triple-Gewinn im Sommer 2020. Die komplette folgende Saison 2020/2021 wurde der FC Bayern von den Kameras schließlich begleitet. In diesen Zeitraum fallen so einige Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte, des FC Bayern.

Zu den Höhepunkten zählt sicherlich der Gewinn von sechs Titeln in einer Saison sowie der erneute Gewinn der Meisterschaft mit Trainer Hansi Flick. Dem gegenüber stehen das Pokalaus in der zweiten Runde bei Holstein Kiel oder das Ausscheiden in der Champions League im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Spannend zu sehen sein wird auch der anhaltende Konflikt zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der im Rücktritt des Trainers gipfelte.

Die lang erwartete Doku über den FC Bayern München wird am morgigen Dienstag, den 2. November, veröffentlicht. Alle sechs Folgen der Doku lassen sich sofort nach Veröffentlichung beim Streamingdienst Amazon Prime anschauen.

FC Bayern München: Doku im TV und Livestream sehen - so funktioniert's - Die Infos im Überblick

Titel: FC Bayern - Behind the Legend

FC Bayern - Behind the Legend Veröffentlichungsdatum: 2. November 2021

2. November 2021 Anzahl der Folgen: sechs Folgen

sechs Folgen Ausstrahlung: Amazon Prime

FC Bayern München: Doku im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Um die gesamte Doku über den FC Bayern sehen zu können, benötigt Ihr einen Account beim Streamingdienst Amazon Prime. Dieser hat FC Bayern - Behind the Legend in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München produziert. Folglich ist die Doku exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

© getty Bei der Klub-WM im Jahr 2020 gewann der FC Bayern München seinen sechsten Titel der Saison.

Eine Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet Euch im Jahr 69,99 Euro. Neben dem Streamingdienst bietet Amazon seinen Prime-Kunden diverse weitere Vorteile wie beispielsweise den kostenlosen Versand beim eigenen Onlinehandel. Hier findet Ihr das Angebot von Amazon Prime.

Alternativ könnt Ihr eine Amazon Prime-Mitgliedschaft kostenlos testen. Euer Probeabo ist dann für einen Monat gültig. Innerhalb dieses Zeitraums habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, die komplette Doku über den FC Bayern München zu sehen.

FC Bayern München: Doku im TV und Livestream sehen - so funktioniert's - Der FC Bayern im Steckbrief