FC Bayern: Flick rechnet mit Impfung bei Kimmich

Bundestrainer Hansi Flick hat sich im Rahmen eines Medientermins des DFB zuversichtlich hinsichtlich einer Impfung von Joshua Kimmich geäußert.

Auf die Frage, ob er von einer Kimmich-Impfung ausgehe, antwortete Flick: "Ja, ich gehe davon aus, ich denke, dass es in diese Richtung geht. Wir haben gesprochen und ich denke, es war ein sehr gutes Gespräch. Ich sehe eine Tendenz bei ihm. Jetzt müssen wir abwarten."

Der 56-Jährige nahm den zuletzt stark im Zentrum der Öffentlichkeit stehenden Kimmich in Schutz: "Jo Kimmich ist nicht schuld an den hohen Infektionszahlen. Ich finde es nicht gut, dass er so an den Pranger gestellt wird. Es ist nicht so leicht für einen jungen Menschen, mit so etwas umzugehen."

Kimmich sei "sehr reflektiert", meinte Flick weiter: "Aber die Dinge nehmen ihn auch mit. Ich weiß, dass er über viele Dinge nachdenkt. Er ist keiner, der sich aufgrund des Drucks impfen lässt. Sondern aufgrund der Überzeugung. Und da ist er einen Schritt weiter."

Zudem bestätigte Flick, dass Serge Gnabry seine erste Impfung erhalten habe: "Serge hat eine Boosterimpfung bekommen." Diese würde nach der überstandenen Erkrankung ausreichen.

Auch Jamal Musiala hat nach Informationen von SPOX und GOAL die erste Impfung erhalten. Er soll den vollen Impfschutz in der Winterpause aufbauen.