Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt am Samstagnachmittag Union Berlin den FC Bayern München. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach der historischen Pokalniederlage in Mönchengladbach trifft der FC Bayern München am heutigen Samstagnachmittag auf Union Berlin. Für gewöhnlich kommt der FC Bayern nach solchen Pleiten stärker zurück. Kann Union Berlin das am heutigen Tag verhindern? Hier im Liveticker könnt Ihr alle Szenen des Spiels verfolgen.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Welche Reaktion wird der FC Bayern München im heutigen Spiel gegen Union Berlin nach der 0:5 Niederlage im Pokal zeigen? Der Rekordmeister war vor jener Schmach in bestechender Form. Nun stellt sich die Frage, ob das Debakel im Pokal nur ein Ausrutscher war. Jedoch wird Union Berlin eine schwierige Aufgabe für den Rekordmeister darstellen. Die Unioner sind aktuell in sehr guter Form und stehen in der Tabelle auf einem ausgezeichneten fünften Rang.

Vor Beginn: Am heutigen Wochenendende findet der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga statt. Die heutige Partie wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellunegn

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi

Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sane - Lewandowski

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München wird von Sky exklusiv im TV und im Livestream gezeigt. Die komplette Partie seht Ihr live auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute schon um 14.00 Uhr. Der Anstoß zum Spiel erfolgt dann um 15.30 Uhr. Für den Kommentar des Spiels ist Kai Dittmann zuständig.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch, zusammen mit den restlichen Begegnungen am Samstagsnachmittag, in der Konferenz bei Sky schauen. Diese wird auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Auch dort beginnen die Vorberichte um 14.00 Uhr.

Wer das Spiel bequem auf dem Tablet oder Smartphone sehen möchte, dem bietet Sky zwei Optionen an. Zum einen könnt Ihr mit der Sky-Go-App das gesamte Programm von Sky streamen, und somit auch das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Alternativ könnt Ihr auch das Sky Ticket buchen, mit dem Ihr die Partie ebenfalls live und in voller Länge sehen könnt.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: Tabelle am 10. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 9 33:8 25 22 2 Borussia Dortmund 9 25:15 10 21 3 SC Freiburg 9 14:6 8 19 4 Bayer Leverkusen 9 23:14 9 17 5 1. FC Union Berlin 9 13:10 3 16 6 RB Leipzig 9 20:9 11 14 7 TSG Hoffenheim 10 19:15 4 14 8 1. FSV Mainz 05 9 12:9 3 13 9 1. FC Köln 9 15:16 -1 13 10 VfL Wolfsburg 9 9:12 -3 13 11 Hertha BSC 10 11:23 -12 12 12 Bor. Mönchengladbach 9 10:12 -2 11 13 VfB Stuttgart 9 14:15 -1 10 14 VfL Bochum 9 7:16 -9 10 15 Eintracht Frankfurt 9 9:14 -5 8 16 FC Augsburg 9 5:18 -13 6 17 Arminia Bielefeld 9 5:14 -9 5 18 SpVgg Greuther Fürth 9 6:24 -18 1