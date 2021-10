FC Bayern München: Newcastle United offenbar an Niklas Süle interessiert

Newcastle United hat offenbar Interesse an Niklas Süle (26) vom FC Bayern München. Das berichten Bild und Sport1.

Seit der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds zählt Newcastle, das in der Premier League derzeit auf dem Abstiegsplatz 19 rangiert, zu den reichsten Klubs der Welt. Süles Vertrag beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Trotz seiner positiven sportlichen Entwicklung gibt es aktuell keine intensiven Gespräche über eine Verlängerung.

Wie der Innenverteidiger kürzlich der Süddeutschen Zeitung mitteilte, sei seine Zukunft "völlig offen": "Wenn beide Seiten zu dem Schluss kommen, dass es weiterhin miteinander passt, würde ich alles daransetzen hierzubleiben. Wenn man aber merkt, dass das von einer Seite nicht mehr ganz so gesehen wird, kann es auch sein, dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues." In der Vergangenheit hatte Süle bereits öfter von der Premier League geschwärmt.

Süle könnte Teil einer großen Transferoffensive Newcastles in den kommenden Wechselperioden sein. Zuletzt wurden auch Timo Werner vom FC Chelsea, Filip Kostic von Eintracht Frankfurt und Philippe Coutinho vom FC Barcelona als potenzielle Neuzugänge gehandelt.