FC Bayern - Drei Erkenntnisse zum Sieg gegen Hoffenheim: Wenn sogar der Zweitliga-Neuzugang funktioniert

Der FC Bayern bleibt weiter in der Erfolgsspur. Beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim zeigt sich einmal mehr, wie stark Julian Nagelsmanns Kader auch in der Breite ist. Drei Erkenntnisse zum Spiel.

1. Gala ohne Gala-Leistung: Bayerns Offensive bleibt brutal

Die Leistung des FC Bayern war im Vergleich zu den vergangenen Auftritten eher glanzlos, gerade in Hälfte zwei schaltete der Rekordmeister in den Verwaltungsmodus und presste auch nicht mehr so hoch und konsequent wie zuletzt.

Als alles nach nach einem souveränen 2:0-Arbeitssieg aussah, schraubten die eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman das Ergebnis in den letzten zehn Minuten aber noch weiter in die Höhe.

Es waren zwei Tore, die zum einen die dürftige, weil in allen Belangen unkonzentrierte und uninspirierte Performance der Hoffenheimer abrundeten, zum anderen aber auch die brutale individuelle Qualität der Bayern unter Beweis stellten. Hätte Robert Lewandowski nicht zweimal den Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann angeschossen und kurz vor Schluss den besser postierten Corentin Tolisso eingesetzt, es wäre problemlos ein 6:0 oder 7:0 drin gewesen.

Die Offensivpower der Bayern sucht deutschlandweit ihresgleichen - erst recht seit dem Ausfall von Borussia Dortmunds Top-Torjäger Erling Haaland, der in puncto Qualität und Coolness im Abschluss noch mit den Angreifern des FCB mithalten kann.

FCB-Noten: Offensive mit Sahnetag - auch ein Debütant überzeugt © imago images / ULMER Pressebildagentur 1/17 Der FC Bayern feiert am 9. Spieltag der Bundesliga einen souveränen und ungefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Während die FCB-Offensive erneut einen Sahnetag erwischt, überzeugt auch ein Debütant. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Hatte in den gesamten 90 Minuten keine einzige Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Musste einige Male als Libero eingreifen, davon abgesehen aber ein ruhiger Nachmittag für den Schlussmann. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: In der Vorwärtsbewegung zunächst aktiver als Pendant Richards, jedoch ohne die große Durchschlagskraft. Seine Flanken fanden nur selten einen Abnehmer. Defensiv tadellos. Note: 3. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Hatte Kramaric das gesamte Spiel über im Griff und ließ in der Defensiv-Zentrale nichts anbrennen. Legte, wenn auch unfreiwillig, das späte Tor von Choupo-Moting auf. Die Vorarbeit zum 4:0 war dann sehr stark. Note: 2. © imago images / ULMER Pressebildagentur 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Bis zu seiner Auswechslung zur Halbzeit der Bayern-Akteur mit den meisten Ballkontakten (57). Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Sowohl im Zweikampf als auch im Spielaufbau gewohnt souverän. Note: 3. © imago images / Nordphoto 6/17 OMAR RICHARDS: Ein überzeugendes und fehlerloses Bundesliga-Startelfdebüt des Engländers. In den ersten 45 Minuten noch auf seine defensiven Aufgaben bedacht, traute er sich nach der Pause, auch offensiv in Erscheinung zu treten. Note: 2. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: War die Schaltzentrale im Münchner Spiel. Spielte viele kluge Pässe und war beinahe überall auf dem Platz zu finden. Spielte die meisten Pässe (87) und hatte die meisten Ballaktionen (101) der Partie. Note: 2,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 8/17 MARCEL SABITZER: Etwas blasser als Nebenmann Kimmich. Konzentrierte sich primär auf Defensivaufgaben, dabei allerdings ordentlich. Trat offensiv nur einmal in Erscheinung, sein Distanzschuss nach 53 Minuten ging jedoch knapp am Tor vorbei. Note: 3. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Sein erstes Tor wurde ihm noch aberkannt, beim zweiten Treffer dann mit schönem Abschluss. Unterstützte Pavard ein ums andere Mal in der Rückwärtsbewegung. Auch an der Entstehung des 2:0 beteiligt. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 10/17 THOMAS MÜLLER: Überragende Ballbehauptung vor dem 2:0, als er Richards abkochte und dann auf Lewandowski querlegte. Fiel abgesehen davon im Münchner Offensiv-Quartett etwas ab. Nach 65 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Über seine Seite ging nur wenig, dennoch machte der Youngster ein starkes Spiel. Legte das 1:0 nach schöner Bayern-Kombination für Gnabry auf. Tauschte oft mit Müller und Gnabry die Positionen und war so nur schwer zu fassen. Note: 2. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: In der ersten Hälfte mit zwei Riesenmöglichkeiten im Eins-gegen-eins gegen Baumann, beide ließ der Pole jedoch ungenutzt. Umso schöner dafür sein Schlenzer aus über 20 Metern zum 2:0. Note: 2,5. © getty 13/17 NIKLAS SÜLE (ab 46.): Machte da weiter, wo Hernandez aufgehört hatte. Ließ überhaupt nichts zu und hatte mit der harmlosen TSG-Offensive keinerlei Probleme. Note: 3. © getty 14/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 65.): Brachte nach seiner Einwechslung mehr Bewegung ins Münchner Spiel. Seine Vorlage auf Coman nach 75 Minuten blieb noch ungenutzt, wenige Minuten später trug er sich dann selbst in die Torschützenliste ein. Note: 2,5. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN (ab 70.): Hatte zwei große Chancen, eine davon nutzte der Franzose zum 4:0. Keine Bewertung. © getty 16/17 LEROY SANE (ab 77.): Wurde nach seinen zuletzt starken Auftritten geschont und kam erst für die letzten 15 Minuten in die Begegnung. Hatte keine nennenswerten Aktionen mehr. Keine Bewertung. © getty 17/17 CORENTIN TOLISSO (ab 77.): Durfte nach langer Verletzungspause wieder ran und traf nach schönem Flachschuss zum vermeintlichen 4:0. Sein Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Keine Bewertung.

2. Die Reinrotierten überzeugen - auch Omar Richards

Der in seinem Hightech-Homeoffice gefangene Nagelsmann tat das, was er in den vergangenen Wochen trotz des straffen Spielplans eher seltener getan hatte: Er gab Dauerbrenner Leroy Sane eine Pause. Dessen Ersatz Jamal Musiala erwies sich erwartungsgemäß als starke Alternative, insbesondere in Hälfte eins überzeugte der 18-Jährige mit einigen gelungenen Dribblings und Pässen.

So bereitete Musiala das 1:0 durch Serge Gnabry vor und brachte alle 20 Pässe in der gegnerischen Hälfte an den eigenen Mitspieler. Hinzu kam eine Zweikampfquote von 72 Prozent bei 25 Zweikämpfen - nur Benjamin Pavard (72,7 Prozent) und Joshua Kimmich (73,3) übertrafen Musiala in dieser Statistik.

Neben dem Offensiv-Allrounder betrieb auch Omar Richards auf der linken Abwehrseite des FCB Werbung in eigener Sache. Der ablösefreie Neuzugang vom englischen Zweitligisten FC Reading mag zwar kein Vergleich zu Stammlinksverteidiger Alphonso Davies sein, präsentierte sich in seinem ersten Startelfeinsatz in der Bundesliga aber sehr agil im Zweikampf und schaltete sich häufig mit ins Offensivspiel ein.

"Ich habe heute jede Minute genossen", verriet der 23-Jährige nach der Partie. Macht er so weiter, dürften in nächster Zeit noch einige weitere Minuten hinzukommen. Davies wird im Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr im Liveticker) aber wieder zurückerwartet.

3. Der Coman, den der FC Bayern braucht

Kaum Einsatzzeiten bei der EM, ständige Berichte über seinen möglichen Abschied aus München wegen zu hoher Gehaltsforderungen, dazu der operative Eingriff an seinem Herzen: Hinter Kingsley Coman liegen einige schwierige Monate ohne sportliche Positiv-Schlagzeilen.

Mittlerweile kann sich der 25-Jährige wieder vollumfänglich auf seinen Beruf konzentrieren. Und das tut sowohl ihm selbst als auch den Bayern gut, wie zunächst seine überragende Vorstellung in Lissabon zeigte und nun auch sein etwa 20-minütiger Auftritt gegen Hoffenheim.

Coman markierte mit seinem ersten Saisontor den Schlusspunkt eines aus Bayern-Sicht gelungenen Nachmittags. Nagelsmanns Assistent Dino Toppmöller lobte den Franzosen im Anschluss explizit: "Wir sind alle froh, dass King zurück ist und gute Leistungen zeigt. Er hat gut trainiert und gezeigt, dass er in der Startelf stehen will." Mit Sane, Gnabry und Musiala hat er drei starke Konkurrenten. In dieser Verfassung ist er aber immer eine Option für die Startelf.