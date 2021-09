FC Bayern München: Robert Lewandowski erhält Goldenen Schuh

Mit unfassbaren 41 Toren hat Weltfußballer Robert Lewandowski in der vergangenen Saison den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller geknackt - jetzt erhielt er den verdienten Lohn. Der Ausnahmestürmer von Bayern München hat am Dienstag im Klubmuseum in der Allianz Arena den Goldenen Schuh für Europas besten Liga-Torjäger erhalten.

Mit dem begehrten Goldenen Schuh in Händen richtete Robert Lewandowski eine Liebeserklärung an seinen größten Schatz. "Ich muss meiner Frau Danke sagen", meinte Europas bester Torjäger, "sie ist eine große Stütze für mich und eine Motivation, wenn es mal ein bisschen schlechter geht."

Und seine Anna, zu dieser außergewöhnlichen Zeremonie stilecht im kleinen Schwarzen erschienen, gab das Kompliment gerne zurück. "Er ist ein wunderbarer Mensch, Athlet, Partner, Freund und Ehemann", sagte sie mit dem süßesten Lächeln, "ich bin so stolz auf ihn."

Mit unfassbaren 41 Toren hatte der Weltfußballer in der vergangenen Saison den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller geknackt - jetzt erhielt er den verdienten Lohn. Der Ausnahmestürmer von Bayern München wurde am Dienstag im Klubmuseum in der Allianz Arena mit dem Goldenen Schuh für Europas besten Liga-Torjäger geehrt.

"Ist ehrlich schwer, wirklich", sagte er mit einem Schmunzeln, als er die begehrte Trophäe in Händen hielt: "Ich bin sehr stolz, sehr zufrieden." Er könne noch immer nicht glauben, dass er Müllers 40 Treffer aus der Spielzeit 1971/72 wirklich übertroffen hat, ergänzte der Pole, der sich ebenfalls richtig in Schale geworfen hatte: grauer Anzug mit Krawatte, dazu ein Einstecktuch und edle schwarze Schuhe.

Goldener Schuh: Das sind Lewandowskis Vorgänger © twitter.com/FCBayern 1/52 Robert Lewandowski ist am Dienstag zum ersten Mal der Goldene Schuh für den erfolgreichsten Torschützen Europas verliehen worden. SPOX zeigt alle Gewinner des Prestige-Preises. © getty 2/52 Der Preis wurde 1968 von France Football (Ballon d'Or) als Soulier d'Or ins Leben gerufen. Bis 1991 wurden dabei ganz simpel die erzielten Ligatore pro Saison gezählt. Später wurde das relativiert. Aber dazu nachher mehr. Die Sieger von 1968 bis 1991. © getty 3/52 Saison 1967/68: Eusebio (Benfica Lissabon) - 42 Tore © getty 4/52 Saison 1968/69: Petar Zhekov (ZSKA Sofia) - 36 Tore © getty 5/52 Saison 1969/70: Gerd Müller (FC Bayern München) - 38 Tore © getty 6/52 Saison 1970/71: Josip Skoblar (Olympique Marseille) - 44 Tore © getty 7/52 Saison 1971/72: Gerd Müller (FC Bayern München) - 40 Tore © getty 8/52 Saison 1972/73: Eusebio (Benfica Lissabon) - 40 Tore © getty 9/52 Saison 1973/74: Hector Yazalde (Sporting Lissabon) - 46 Tore © imago 10/52 Saison 1974/75: Dudu Georgescu (Dinamo Bukarest) - 33 Tore © getty 11/52 Saison 1975/76: Sotiris Kaiafas (Omonia Nikosia) - 39 Tore © imago 12/52 Saison 1976/77: Dudu Georgescu (Dinamo Bukarest) - 47 Tore © getty 13/52 Saison 1977/78: Hans Krankl (SK Rapid Wien) - 41 Tore © imago 14/52 Saison 1978/79: Kees Kist (AZ Alkmaar) - 34 Tore © getty 15/52 Saison 1979/80: Erwin Vandenbergh (Lierse SK) - 39 Tore © imago 16/52 Saison 1980/81: Georgi Slavkov (Botew Plowdiw) - 31Tore © getty 17/52 Saison 1981/82: Wim Kieft (Ajax Amsterdam) - 32 Tore © getty 18/52 Saison 1982/83: Fernando Gomes (FC Porto) - 36 Tore © getty 19/52 Saison 1983/84: Ian Rush (FC Liverpool) - 32 Tore © getty 20/52 Saison 1984/85: Fernando Gomes (FC Porto) - 39 Tore © getty 21/52 Saison 1985/86: Marco van Basten (Ajax Amsterdam) - 37 Tore © getty 22/52 Saison 1986/87: Anton Polster (FK Austria Wien) - 39 Tore © getty 23/52 Saison 1987/88: Tanju Colak (Galatasaray Istanbul) - 39 Tore © imago 24/52 Saison 1988/89: Dorin Mateuț (Dinamo Bukarest) - 43 Tore © getty 25/52 Saison 1989/90: Hugo Sanchez (Real Madrid) und Hristo Stoichkov (ZSKA Sofia) - 38 Tore © getty 26/52 Saison 1990/91: Darko Pancev (Roter Stern Belgrad) - 34 Tore © getty 27/52 Zwischen 1992 und 1996 wurde kein Goldener Schuh vergeben. Seit 1997 verleiht der Verband European Sports Media (ESM) den Preis. Die Anzahl der Tore wird in einem Punktesystem mit Länderfaktoren multipliziert. Ausschlaggebend ist die Fünfjahreswertung. © getty 28/52 Saison 1996/97: Ronaldo (FC Barcelona) - 34 Tore, 68 Punkte © getty 29/52 Saison 1997/98: Nikolaos Machlas (Vitesse Arnheim) - 34 Tore, 68 Punkte © getty 30/52 Saison 1998/99: Mario Jardel (FC Porto) - 36 Tore, 72 Punkte © getty 31/52 Saison 1999/2000: Kevin Phillips (AFC Sunderland) - 30 Tore, 60 Punkte © getty 32/52 Saison 2000/01: Henrik Larsson (Celtic Glasgow) - 35 Tore, 52,5 Punkte © getty 33/52 Saison 2001/02: Mario Jardel (Sporting Lissabon) - 42 Tore, 63 Punkte © getty 34/52 Saison 2002/03: Roy Makaay (Deportivo La Coruna) - 29 Tore, 58 Punkte © getty 35/52 Saison 2003/04: Thierry Henry (FC Arsenal) - 30 Tore, 60 Punkte © getty 36/52 Saison 2004/05: Thierry Henry (FC Arsenal) und Diego Forlan (FC Villarreal) - 25 Tore, 50 Punkte © getty 37/52 Saison 2005/06: Luca Toni (AC Florenz) - 31 Tore, 62 Punkte © getty 38/52 Saison 2006/07: Francesco Totti (AS Rom) - 26 Tore, 52 Punkte © getty 39/52 Saison 2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 31 Tore, 62 Punkte © getty 40/52 Saison 2008/09: Diego Forlan (Atletico Madrid) - 32 Tore, 64 Punkte © getty 41/52 Saison 2009/10: Lionel Messi (FC Barcelona) - 34 Tore, 68 Punkte © getty 42/52 Saison 2010/11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 40 Tore, 80 Punkte © getty 43/52 Saison 2011/12: Lionel Messi (FC Barcelona) - 50 Tore, 100 Punkte (Rekord) © getty 44/52 Saison 2012/13: Lionel Messi (FC Barcelona) - 46 Tore, 92 Punkte © getty 45/52 Saison 2013/14: Luis Suarez (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 31 Tore, 62 Punkte © getty 46/52 Saison 2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 48 Tore, 96 Punkte © getty 47/52 Saison 2015/16: Luis Suarez (FC Barcelona) - 40 Tore, 80 Punkte © getty 48/52 Saison 2016/17: Lionel Messi (FC Barcelona) - 37 Tore, 74 Punkte © getty 49/52 Saison 2017/18: Lionel Messi (FC Barcelona) - 34 Tore, 68 Punkte © getty 50/52 Saison 2018/19: Lionel Messi (FC Barcelona) - 36 Tore, 72 Punkte © getty 51/52 Saison 2019/20: Ciro Immobile (Lazio Rom) - 36 Tore, 72 Punkte © getty 52/52 Saison 2020/21: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 41 Tore, 82 Punkte

Lewandowski über CL-Sieg: "Zweimal ist besser"

"Seine grandiose Leistung" werde "auf ewig in Erinnerung bleiben", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in seiner Laudatio über das "Perpetuum mobile des Toreschießens: Er hört nicht auf." Sogar mit Film-Held James Bond verglich er den Agenten 009: "Stilvoll, schwer auszurechnen und stets höchst gefährlich" sei Lewandowski, daneben "immer ein Teamplayer" - das habe er diesem Bond sogar voraus.

Der Goldene Schuh, den vor ihm Weltstars wie Eusebio, Müller, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi trugen, "passt dir wie angegossen", rief Hainer dem 33-Jährigen zu: "Schön, dass du bei uns bist. Lass uns weiter gemeinsam Geschichte schreiben!"

Lewandowski nahm diesen Ball gerne auf und versprach: "Es ist noch nicht vorbei. Wir sind noch immer hungrig auf mehr Titel." Oder setzt er seine unglaubliche Karriere irgendwann doch noch woanders fort? Lewandowski schaute etwas verdutzt, mit dieser Frage schien er nicht gerechnet zu haben, dann verwies er seinen bis 2023 laufenden Vertrag in München und lachte. Außerdem sei es ja schön, die Champions League einmal zu gewinnen, aber: "Zweimal ist besser!"

Flick, Klopp und Infantino gratulieren per Video

Worte, die auch bei Bayern-Boss Oliver Kahn und Trainer Julian Nagelsmann gut ankamen, die zu der kleinen Gruppe an Gästen gehörten. Per Video gratulierten Förderer und Weggefährten wie Bundestrainer Hansi Flick und Jürgen Klopp, den Lewandowski als Vaterfigur würdigte, sowie DFL-Chef Christian Seifert und FIFA-Präsident Gianni Infantino. Sie alle wünschten Lewandowski noch viele, viele weitere Tore.

Die wird er brauchen, wenn er den seit 1968 vergebenen Goldenen Schuh wie "Bomber" Müller, dem bislang einzigen Gewinner dieses Preises aus der Bundesliga, ein zweites Mal gewinnen will. Aktuell führt der Norweger Ohi Omoijuanfo die Rangliste mit 20 Toren an.

"Lewangoalski" aber hat die Jagd mit sieben Toren in nur fünf Spielen längst eröffnet. Anna sei Dank.