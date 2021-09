Drei Thesen zum Sieg des FC Bayern in Fürth: Wie der nervige Klassenbeste

Nicht zufrieden mit einem Sieg, der in die Kategorie "Grundsolide" gehört: Der FC Bayern ist schon wieder Mentalitätsmeister. Auch deshalb muss sich der von Julian Nagelsmann kritisierte Rotsünder Benjamin Pavard in nächster Zeit warm anziehen. Drei Thesen zum 3:1 des Rekordmeisters in Fürth.

1. FC Perfektionismus: Bayern schon wieder Mentalitätsmeister

Der FC Bayern ist schon wieder Mentalitätsmeister. Denn obwohl es zwar "keine Glanzleistung" (Joshua Kimmich), jedoch ein grundsolider Auftritt des Rekordmeisters im Sportpark Ronhof war und die Fürther auch nach dem Platzverweis von Benjamin Pavard in der 48. Minute kein Oberwasser bekamen, sparten die Gäste im Anschluss an die Partie nicht mit Selbstkritik.

Während sich Trainer Julian Nagelsmann etwa sichtlich angesäuert ob des Gegentreffers durch Cedric Itten in Minute 88 zeigte, monierte Thomas Müller am DAZN-Mikrofon die eine oder andere Unkonzentriertheit im letzten Drittel. "Wenn man uns spielen sieht, sieht das teilweise schon ganz gut aus. Wobei ich auch sagen muss, wir haben zwar wieder drei Tore geschossen, aber in der ersten Halbzeit haben wir im Zwischenraum zu wenig draus gemacht. Im Raum vor der Box hatten wir schlechte Kontakte und haben zwei super Konterchancen verdaddelt. Das ist dann ärgerlich", sagte der Torschütze zum 1:0.

Sein Fazit: "Wir kommen gut in die Zwischenräume, sind aber dann manchmal zu schlampig und haben noch die falschen Positionen. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn uns die Gegner solche Räume anbieten, dann müssen wir sie besser nutzen."

Perfektionistische Aussagen, die wie die eines nervigen Klassenbesten klingen, der in Tränen ausbricht, wenn er eine Zwei statt eine Eins schreibt. Zur Erinnerung: Die Bayern stehen nach sechs Spielen bei fünf Siegen und einem Torverhältnis von 23:5. Der Tabellenzweite VfL Wolfsburg hat 18 Treffer weniger auf seinem Konto.

Bayern-Noten: Offensiver Davies gleich effizient - Lewy ohne Tor! © getty 1/16 Der FC Bayern München hat zum Auftakt des 6. Spieltags der Bundesliga mit 3:1 (2:0) bei Aufsteiger Greuther Fürth gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Spielte in der ersten Halbzeit zwei schlampige Fehlpässe. Ansonsten war der Keeper nur wenig gefordert und zur Stelle, wenn doch einmal etwas auf seinen Kasten kam. Beim Gegentor machtlos. Note: 4. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Absolvierte sein 200. Bundesligaspiel und tat dies relativ souverän. Im Zweikampf meist Sieger, einige Male mit guter Antizipation und aufmerksam. Note: 3. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Mit dem Ballgewinn, der letztlich zum Konter zur Führung führte. Erneut sehr bissig gegen den Ball. Beim Gegentor sah er nicht gut aus. Starker Diagonalball auf Davies (38.). Note: 3. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Mit den meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld (113) und auch mit den meisten Zweikämpfen (31), von denen er weit über die Hälfte gewann. Auch immer wieder offensiv mit dabei. Note: 3. © imago images 6/16 BENJAMIN PAVARD: Zur Pause mit einer Passquote von 100 Prozent, nach der Pause immer noch - aber mit der frühen Roten Karte nach seinem Foul an Green (48.). Ansonsten mit einer soliden, unauffälligen Vorstellung. Note: 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Nach seinem Doppelpack gegen Bochum erneut mit einem Treffer - sein toller Schlenzer zum 2:0 ebnete den Sieg. Hatte das Zentrum im Griff und verteilte die Bälle gut. Note: 2,5. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Vergab die erste Bayern-Chance, als sein Rechtschuss nur knapp vorbei ging (4.). Das war offensiv zugleich seine auffälligste Szene. Gegen den Ball mit der bekannten Aggressivität. Note: 3,5. © getty 9/16 ALPHONSO DAVIES: Als sehr offensiver Linksaußen unterwegs und in dieser Rolle gleich effizient: Legte Müller das 1:0 auf und hatte auch unmittelbar vor dem 2:0 seine Füße im Spiel. Rückte nach Pavards Platzverweis in die Viererkette. Note: 2,5. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER: Verzeichnete die meisten Ballverluste bei den Bayern (12) und hatte die schwächste Passquote aller FCB-Spieler (73 Prozent), zielte bei seinem 1:0 aber punktgenau. Davon abgesehen mit wenigen guten Offensivszenen. Note: 3,5. © imago images 11/16 LEROY SANE: Schickte Vorlagengeber Davies vor dem 1:0 auf die Reise. Legte zudem den Ball zu Kimmichs 2:0 auf. Sehr aktiv und variabel unterwegs, zog die meisten Sprints an. Führte die meisten Zweikämpfe, gewann jedoch nur 29 Prozent davon. Note: 2,5. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Insgesamt mit nur 31 Ballaktionen. Traf nach einer Ecke per eingesprungenem Hacken-Schuss die Latte (40.) und klebte beim 3:0 an Eigentorschütze Griesbeck. Blieb nach 15 BL-Spielen in Folge erstmals wieder ohne Tor. Note: 3,5. © imago images 13/16 MARCEL SABITZER: Nach 61 Minuten für Sane gekommen, um in Unterzahl das Zentrum zu stärken. Das gelang trotz der unermüdlichen Fürther Bemühungen, ansonsten jedoch ohne auffällige Szene. Note: 3,5. © getty 14/16 SERGE GNABRY: Kam nach 76 Minuten für Müller, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 15/16 JOSIP STANISIC: Süle ging für ihn herunter (86.). Kurz danach fiel Fürths Ehrentreffer, da passte die Abstimmung zwischen ihm und Upamecano nicht. Keine Bewertung. © getty 16/16 JAMAL MUSIALA: In Minute 87 für Goretzka ins Spiel gekommen. Keine Bewertung.

2. Rotsünder Pavard muss um seinen Stammplatz bangen

Angetrieben vom perfekten Spiel, ärgerte sich der Tross des FC Bayern selbstverständlich auch über Pavards glattrote Karte kurz nach dem Seitenwechsel. Nagelsmann pflichtete, obwohl Pavard mit seiner Grätsche gegen Ex-Bayer Julian Green keine Notbremse beging, der auf den ersten Blick harten Entscheidung von Schiedsrichter Robert Schröder bei.

"Ich finde auch, dass es eine Rote Karte war", sagte Nagelsmann und übte deutliche Kritik am Übeltäter: "Das ging auf die Achillessehne. Das ist keine gute Zone, um zu grätschen. Die Grätsche war auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, das können wir auch noch so verteidigen."

Der 25 Jahre alte Franzose muss nun mit einer Sperre von bis zu drei Spielen rechnen. Eigengewächs Josip Stanisic (21) dürfte nun wieder die Chance hinten rechts bekommen. Auch Innenverteidiger Niklas Süle (26) könnte zur Not auf dieser Position spielen. Und Bouna Sarr (29) zeigte laut Nagelsmann zuletzt immerhin gute Leistungen im Training.

Keiner der genannten Spieler, schon gar nicht Stanisic, machte es gerade offensiv zuletzt bedeutend schlechter als Pavard. Der Ex-Stutttgarter wird sich nach seiner Rückkehr ranhalten müssen, wenn er seinen Stammplatz behalten will. Aktionen wie die Grätsche gegen Green helfen ihm nicht, sein internes Standing zu verbessern.

3. Unverzichtbar: Auf Davies ist auch weiter vorne Verlass

Während es auf der rechten Pavard-Seite häufig an Tempo und Durchschlagskraft im Spiel nach vorne mangelt, geht links die Post ab - Alphonso Davies sei Dank. Auch in Fürth liefen die meisten Angriffe über die Seite des Kanadiers, der von Nagelsmann ob des Mangels an Flügelspielern (Kingsley Coman im Aufbautraining, Serge Gnabry und Jamal Musiala nicht startelffit) offensiver eingesetzt wurde als bisher.

Davies hatte im flexiblen, zwischen 4-2-3-1 und 3-4-3 wechselnden Bayern-System immer Lucas Hernandez hinter sich, der ihm viel Defensivarbeit abnahm. Dadurch konnte er gerade bei Umschaltaktionen seine Schnelligkeit ausspielen - und entscheidend zum Erfolg beitragen.

Der 20-Jährige bereitete zum Beispiel das erste Tor durch Müller vor, der ihn nach dem Spiel explizit lobte. "Phonzy hat mittlerweile ein immer besseres Auge für den Raum und für die Spieler in der Mitte", sagte Müller. "Der Ball wird dann punktgenau serviert und ich habe ihn reingeschoben." Davies ist für den FCB längst unverzichtbar - und nach konstant starken Auftritten in den ersten Wochen der neuen Saison drauf und dran, seine Gala-Form aus der Triple-Spielzeit 2019/20 zu erreichen.

FC Bayern München: Die nächsten drei Spiele