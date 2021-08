FC Bayern: Transfer von Marcel Sabitzer steht kurz bevor

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor einer Einigung mit RB Leipzig auf einen Transfer von Marcel Sabitzer. Letzte Details sind jedoch noch zu klären.

Bild hatte den Transfer am Sonntag bereits als perfekt vermeldet. Jedoch sind nach Informationen von SPOX und Goal noch letzte Details zu klären.

Der Transfer steht vor dem Abschluss, ist aber noch nicht zu 100 Prozent durch. Die Klubs klären letzte Details, der Spieler muss sich noch dem Medizincheck unterziehen. Aber: Alles läuft darauf hinaus, dass Nagelsmann seinen Wunschspieler bekommt.

Laur Informationen von SPOX und Goal besteht allerdings ohnehin schon eine mündliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Sabitzer.

Laut Bild soll die Ablöse bei unter 16 Millionen Euro liegen, nachdem zuvor eine Summe in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro kolportiert worden war.

Bereits am Sonntag zählt der Österreicher nicht mehr zum Aufgebot Leipzigs, was jedoch an Adduktorenproblemen liegen soll, nicht etwa am bevorstehenden Transfer.

Sabitzer wird dem Bericht zufolge am Montag in München erwartet.

FC Bayern: Wiedersehen zwischen Nagelsmann und Sabitzer

In München trifft Sabitzer auf seinen früheren Coach bei RB, Julian Nagelsmann. Für den Nationalspieler selbst geht mit dem Transfer ein Traum in Erfüllung: "Ich war als Kind immer Bayern-Fan, bin daheim mit Bayern-Klamotten rumgelaufen", verriet er der Mitteldeutschen Zeitung.

Sabitzer gibt den Bayern eine vielseitige Option fürs Mittelfeld, da er sowohl zentral als auch auf dem Flügel spielen kann. Auf beiden Positionen hatte der Rekordmeister nach Verstärkungen gesucht.