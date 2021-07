FC Bayern - Marc Roca: Leon Goretzka? "Sein Muskelaufbau ist spektakulär"

Marc Roca geht in seine zweite Spielzeit beim FC Bayern. Im Training und auch im Urlaub hat er insbesondere an seinem Körper gearbeitet, um nach schwieriger Debütsaison einen Schritt nach vorne zu machen. Als Vorbild dient ihm dabei Teamkollege Leon Goretzka.

"Als ich nach Deutschland kam, fiel mir sofort auf, dass der Fußball sehr körperlich und intensiv ist. Ich wusste, dass mir da ein paar Prozentpunkte fehlen - das wollte ich ändern", sagte er im Interview mit der Sport Bild. "Ich fühle mich schneller und ausdauernder auf dem Platz und vor allem stärker in Zweikämpfen."

Nach der coronabedingten Pause im Frühjahr 2020 sorgte Bayern-Star Leon Goretzka mit durchtrainiertem Oberkörper für Schlagzeilen, Roca bestätigte, dass er sich von diesem "sehr viel abgeschaut" habe. "Oft frage ich ihn, was er isst und wie er trainiert. Sein Muskelaufbau ist spektakulär, da kann ich von ihm lernen!"

Roca arbeite seit drei Jahren mit einem Ernährungsberater aus Barcelona zusammen, beim FC Bayern lege "man auf Kraft sehr viel Wert, dazu kommt natürlich die Schnelligkeit, die nicht verloren gehen darf". Auch deshalb erhofft er sich in der neuen Saison eine positive Entwicklung seiner Situation.

Roca beim FC Bayern: "Viel besser vorbereitet"

"Neben der verpassten Vorbereitung sind da natürlich immer die Schwierigkeiten, zu einem neuen Klub und in ein neues Land mit einer anderen Kultur und Sprache zu kommen. Ich sehe das als ein Eingewöhnungsjahr", sagte er zur Tatsache, dass er nur auf elf Einsätze kam. Drei- bis viermal pro Woche habe er mit einem Deutsch-Lehrer gearbeitet, nun fühle er sich "viel stärker und viel besser vorbereitet".

Helfen soll auch der Trainerwechsel zu Julian Nagelsmann, was Roca auch als Neustart sehe. "Es kommt ein frischer Wind, auf den ich mich sehr freue." Auch er habe von den Gerüchten gehört, wonach dieser ihn bereits nach Leipzig holen wollte. Mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe er sich darauf geeinigt, nicht für Spanien an den Olympischen Spielen teilzunehmen. "Mir geht es mit diesem schweren Entschluss gut, denn bei Bayern zu sein, ist ein Traum, in den ich all meine Energie stecken will."