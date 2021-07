FC Bayern gibt Diagnose bei Alphonso Davies bekannt

Der FC Bayern München hat eine Diagnose zur Schwere der Verletzung von Alphonso Davies bekanntgegeben. Der Kanadier hat sich einen Riss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen und werde "bis auf Weiteres" ausfallen.

Davies hatte sich bei einem Training der kanadischen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf den Gold Cup verletzt und war bereits vergangene Woche nach München zurückgekehrt. Am Freitag hatte der kanadische Fußballverband die Verletzung und die Abreise des 20-Jährigen von der Nationalmannschaft bereits bestätigt.

Eine Operation am lädierten Sprunggelenk ist nicht nötig. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, werde der Bänderriss konservativ behandelt. Davies hatte sich bereits im Oktober des vergangenen Jahres eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und dadurch neun Pflichtspiele verpasst. Nun wird er die Vorbereitung und wohl auch den Start in die neue Saison am 6. August im DFB-Pokal gegen den Bremer SV verpassen.

Die Davies-Verletzung ist die nächste Hiobsbotschaft für den FCB. Zuvor hatte sich bereits Lucas Hernandez nach dem EM-Aus der französischen Nationalmannschaft einem operativen Eingriff am Innenmeniskus unterziehen müssen. Auch er wird den Pflichtspielauftakt im August verpassen.

Als Linksverteidiger steht den Bayern somit für die ersten Saisonspiele wohl lediglich Neuzugang Omar Richards (ablösefrei vom FC Reading) zur Verfügung.