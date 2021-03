FC Bayern München, News und Gerüchte: US-Talent Jose Gallegos zum Probetraining beim FCB

Der FC Bayern München hat das 19-jährige US-Talent Jose Gallegos offenbar zu einem zweiwöchigen Probetraining eingeladen. FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge spricht ein Machtwort in der Bundestrainer-Debatte um Hansi Flick. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Alle News und Gerüchte zum FCB vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern testet US-Talent Jose Gallegos

Jose Gallegos von San Antonio FC aus der zweitklassigen US-amerikanischen Fußballliga USL Championship wird offenbar ein zweiwöchiges Probetraining beim FC Bayern München absolvieren. Das berichtet The Athletic.

Demnach könnte sogar ein Transfer des 19 Jahre alten US-Talents zum deutschen Rekordmeister bevorstehen, sollte sich Gallegos im Probetraining beweisen. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in seiner Karriere in der USLC bisher in 30 Einsätzen drei Tore und legte vier Treffer auf.

Im vergangenen Jahr schaffte er es mit seinen Leistungen zum Finalisten im Rennen um den Award als USL Young Player of the Year. Neben der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft besitzt Gallegos auch die mexikanische.

Vor wenigen Wochen hat der FC Bayern in Person von Justin Che bereits ein weiteres, vielversprechendes Talent aus den USA leihweise verpflichtet. Der 17-Jährige kommt derzeit in der U19 der Münchener zum Einsatz. Gallegos wäre wahrscheinlich ein Kandidat für die U23.

© IMAGO / ZUMA Wire Jose Gallegos wird offenbar ein Probetraining beim FC Bayern München absolvieren.

FCB, News: Rummenigge spricht Machtwort zum Thema Flick

Nach der Ankündigung von Joachim Löw, sich nach der EM 2021 als Bundestrainer zurückzuziehen, wurde unter anderem Bayern-Trainer Hansi Flick als potenzieller Nachfolger gehandelt. Dem schob FCB-Vorstandsboss nun aber einen Riegel vor.

"Wir wären ja verrückt, wenn wir jetzt unseren Trainer vorzeitig gehen lassen würden", sagte Rummenigge der dpa. In einem Gespräch mit DFB-Präsident Fritz Keller habe dieser ihm bestätigt, dass der DFB keinen Trainer kontaktieren werde, der über den Sommer hinaus bei einem Klub unter Vertrag steht. Flicks Arbeitspapier beim FCB ist noch bis 2023 gültig.

Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern München vor CL-Duell mit Lazio Rom

Am Mittwoch trifft der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Lazio Rom (ab 21 Uhr im Liveticker). Nach dem 4:1-Erfolg in Rom im Hinspiel hat der Titelverteidiger gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Am Dienstag steht um 11 Uhr das Abschlusstraining an der Säbener Straße auf dem Programm, um 14 Uhr stehen Hansi Flick und Leroy Sane den Fragen der Journalisten auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort.

FC Bayern: Die kommenden Spiele