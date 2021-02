Niklas Süle beim FC Bayern in der Warteschleife: Warum ein Abschied aus München nicht ausgeschlossen ist

Vertragsverlängerung beim FC Bayern oder Wechsel ins Ausland? Die jüngsten Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge lassen keinen Zweifel mehr daran, dass Niklas Süles sportliche Zukunft auf der Kippe steht. Mit einer zeitnahen Entscheidung ist nicht zu rechnen.

Sind die Verantwortlichen des FC Bayern vollends von einem ihrer Spieler überzeugt, dann bringen sie das in der Öffentlichkeit für gewöhnlich auch unmissverständlich zum Ausdruck. Niklas Süle, darauf deutete jedenfalls der Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge im Aktuellen Sportstudio am Samstagabend hin, scheint Bayern-intern derzeit nicht allzu hoch im Kurs zu stehen.

Erst kritisierte der Vorstandsvorsitzende die Leistung des Verteidigers bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt, dann druckste er herum, als Moderator Jochen Breyer ihn fragte, ob Süle das Zeug zum künftigen Abwehrchef der Münchner habe.

"Grundsätzlich", so Rummenigge, wolle man gute deutsche Nationalspieler in seinen Reihen wissen. Und "grundsätzlich" sei man auch bereit, den 2022 auslaufenden Vertrag von Süle vorzeitig zu verlängern - allerdings "nur zu gewissen Konditionen". Ein Fingerzeig in Richtung Spielerseite, in Zeiten von Corona mit keinem allzu großzügigen Gehaltsangebot vonseiten des Rekordmeisters rechnen zu dürfen. Denn: "Corona hat auch beim FC Bayern finanzielle Schäden hinterlassen."

Süle-Gespräche nur im Rahmen der Upamecano-Verhandlungen

Weiter erklärte Rummenigge, man wolle die Situation in den nächsten Monaten lieber "seriös" und "in Ruhe" beobachten anstatt bei den Vertragsverhandlungen mit Süle sofort in die Vollen zu gehen. Aussagen, die den Spieler nach Informationen von SPOX und Goal weder überrascht noch verärgert haben, aber belegen, dass die Münchner Führungsriege seine Vertragsverlängerung - im Gegensatz zu der des ebenfalls nur bis 2022 gebundenen Leon Goretzka - aktuell nicht priorisiert.

Süle hängt in der Warteschleife. Einen ersten Austausch seiner Berater mit dem FCB über seine Zukunft hat es bisher nur im Rahmen der Transferverhandlungen um Dayot Upamecano gegeben, den Süles Agentur Sports360 ebenfalls vertritt. Zwischen April und Mai ist erst mit intensiven Gesprächen und dann auch erst mit einer Entscheidung zu rechnen. Bis dahin muss sich der 25-Jährige mit besseren Leistungen als in Frankfurt für einen langfristigen Verbleib an der Isar empfehlen.

Einzelkritiken zu Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Zwei Fünfer für Bayern, überragender Younes © getty 1/31 Angeführt von einem überragenden Amin Younes hat Eintracht Frankfurt den FC Bayern München 2:1 besiegt. Beim Rekordmeister verdienten sich zwei Spieler nur die Note 5. © getty 2/31 KEVIN TRAPP: In der ersten Halbzeit gar nicht gefordert, in der zweiten beim Gegentor machtlos. Seine Mitspieler bezogen ihn oft ins Spiel ein, ein Problem war es nie. Note 3. © getty 3/31 TUTA: In der ersten Halbzeit astrein, doch nach der Pause mit einigen Wacklern. Seine 65 Aktionen waren die meisten aller Frankfurter Von einem Innenverteidiger kann man auch mehr als 53 Prozent gewonnene Zweikämpfe verlangen. Note 3,5. © getty 4/31 MARTIN HINTEREGGER: Zunächst gewohnt resolut und sicher, wackelte in der zweiten Halbzeit etwas, als die Bayern das Tempo anzogen, wankte stark, fiel aber nicht. Note 3,5. © getty 5/31 EVAN NDICKA: 24 seiner 26 Pässe erreichten den Mitspieler, doch nur 44 Prozent seiner neun Zweikämpfe konnte er gewinnen. Note: 3,5 © getty 6/31 ALMANY TOURE: Nicht der auffälligste Spieler. Aber ungemein fleißig. Er gab die drittmeisten Pässe seiner Mannschaft ab, lief fast 12 Kilometer und eroberte acht Bälle. Und: Vier Torschüsse sind auch aller Ehren wert. Note 2 © getty 7/31 SEBASTIAN RODE (bis 67.): Gut: 27 seiner 30 Pässe kamen an. Auch nicht schlecht: 14 seiner Pässe spielte er in der gegnerischen Hälfte. Weniger gut: Strahlte kaum Kreativität aus, war in der zweiten Halbzeit überfordert mit Bayerns Pressing. Note 4. © getty 8/31 MAKOTO HASEBE: Fleißig wie immer, in der ersten Halbzeit mit ordentlichem Zug nach vorne, doch nach der Pause gelang es auch ihm nicht, dem Eintracht-Mittelfeld Struktur zu geben. Note: 3,5 © getty 9/31 FILIP KOSTIC: Bereitete mit seiner seiner siebten Vorlage 2021 das 1:0 vor. Damit ist er aktueller Assistkönig des Jahres in der Bundesliga. Stets gefährlich. Aber: seine Flanken waren aber auch schon mal zielgenauer. Note: 2,5. © getty 10/31 DAICHI KAMADA: Drei Tore hatte Daichi Kamada in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend erzielt. Vier sind es nach seinem Treffer zum 1:0 diese Saison schon.Vorbildliches Laufpensum, sehr fleißig, nicht immer effektiv. Note 2,5 © getty 11/31 AMIN YOUNES: Eine bessere erste Halbzeit, als er unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw spielte, kann man gar nicht spielen. Tolle Einleitung zum 1:0, Traumtor zum 2:0 und mit der Geste des Jahres in Gedenken an die Opfer von Hanau. Note: 1,5 © getty 12/31 LUKA JOVIC: Mit Abstand unauffälligster und uneffektivster Frankfurter Angreifer. Kein Torschuss, aber immerhin mit großem Laufpensum. Gewann 47 Prozent seiner 21 Zweikämpfe. Auch nicht übel. Note 4. © getty 13/31 STEFAN ILSANKER: Kam, um dem Mittelfeld wieder etwas mehr Struktur zu verleihen, das gelang ihm ganz gut. Ordentlich. Note 3. © getty 14/31 RAGNAR ACHE: Kam für den glücklosen Jovic, sehr emsig und um Auffälligkeit bemüht. Hätte beinahe einen Elfmeter herausgeholt. Note 2,5. © getty 15/31 AYMAN BARKOK: Kam für den starken Younes, schaffte in rund 25 Minuten aber nur vier Ballaktionen. Note 4. © getty 16/31 STEVEN ZUBER: Kam in der Nachspielzeit für Kamada. Ohne Benotung. © getty 17/31 MANUEL NEUER: Bei beiden Eintracht-Toren gänzlich schuldlos, ansonsten hielt der Schlussmann das, was zu halten war. Zudem mit einer herausragenden Parade in der Schlussminute. Note: 2,5 © getty 18/31 NIKLAS SÜLE: Hatte im ersten Durchgang enorme Mühe mit dem umtriebigen Kostic. Im Vorfeld des 0:1 ließ er sich locker aus dem Spiel nehmen, beim 0:2 von Younes zu zögerlich. Nach dem Seitenwechsel besser im Spiel. Note: 4,5 © getty 19/31 DAVID ALABA: Verschätzte sich beim 0:1 etwas, fing sich in der Folge aber. Im zweiten Durchgang mit Offensivdrang und insgesamt extrem zweikampfstark (75 Prozent gewonnen). Note: 3,5 © getty 20/31 JEROME BOATENG: Kehrte nach seiner privat bedingten Pause zurück in die Startelf. Boateng machte seine Sache ordentlich. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe und verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Gäste (4). Note: 3 © getty 21/31 ALPHONSO DAVIES: atte seine Seite zumeist im Griff und machte viel Druck nach vorne. Den meisten abgefangenen Pässen stand eine hohe Anzahl verlorener Bälle gegenüber (23). Glück für ihn, dass seine Aktion gegen Ache ungestraft blieb. Note: 3,5 © getty 22/31 JOSHUA KIMMICH: Hatte zunächst Schwierigkeiten mit dem aggressiven Anlaufen der Hausherren. An der Seite von Goretzka deutlich effektiver unterwegs. Note: 3,5 © getty 23/31 MARC ROCA: Hatte große Probleme, dem Bayern-Spiel Struktur zu verleihen und wirkte insgesamt überfordert. Rutschte häufig weg und gewann nur 40 Prozent seiner Duelle. Zur Pause runter. Note: 5 © getty 24/31 LEROY SANE: Nach einer halben Stunde zum Vergessen drehte der Nationalspieler merklich auf. Der Höhepunkt seines Schaffens an diesem Samstag: Die Weltklasse-Vorarbeit auf Lewandowski zum 1:2. Note: 3 © getty 25/31 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Wie schon gegen Bielefeld als Müller-Ersatz aufgeboten. Wie schon gegen Bielefeld vermochte er es nicht, den Ur-Bayern auch nur ansatzweise adäquat zu vertreten. Note: 5 © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Der Franzose stand sinnbildlich für den Auftritt der Bayern: In Halbzeit eins kaum zu sehen, nach der Pause immer gefährlicher unterwegs. Einzig etwas Zählbares wollte Coman nicht gelingen. Note: 3,5 © getty 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: War bei Frankfurts Innenverteidigern in guten Händen, steuerte aber trotzdem wieder einmal einen Treffer bei. Note 3,5 © getty 28/31 LEON GORETZKA: Nach Goretzkas Einwechslung gewannen die Bayern die Kontrolle über das Spiel. Sehr präsent und engagiert, auch vorne immer wieder mit verheißungsvollen Aktionen. Note: 2,5 © getty 29/31 JAMAL MUSIALA: Deutete seine Klasse in einigen Aktionen an, blieb aber letztlich ohne nennenswerten Einfluss. Ohne Benotung. © getty 30/31 LUCAS HERNANDEZ: Auch der Franzose brachte – trotz einiger guter Flanken - nicht die gewünschte Wende. Ohne Bneotung. © getty 31/31 JAVI MARTINEZ: Kam, um in den Schlussminuten noch beim Punktgewinn mitzuhelfen. Das gelang nicht. Ohne Benotung.

Veranlasst Tolissos Verletzung den FCB zu einem Süle-Verkauf?

Seine Saison verläuft bislang durchwachsen. Auch wenn Trainer Hansi Flick ihn schätzt, hat Süle selbst ohne Sommer-Neuzugang Upamecano im Kader Probleme, sich auf seiner bevorzugten Position in der Innenverteidigung festzuspielen. Freilich: David Alaba und Javi Martinez verlassen den Verein, Jerome Boateng könnte folgen. Doch der Kampf um einen Stammplatz bleibt groß. Lucas Hernandez ist mit Blick auf die neue Saison überwiegend als Innenverteidiger eingeplant, und neben Upamecano erhoffen sich die Verantwortlichen auch viel von dem verletzungsbedingt noch gar nicht zum Zug gekommenen Abwehr-Juwel Tanguy Nianzou.

Zur Not stünde noch Benjamin Pavard für das Abwehrzentrum zur Verfügung, ebenso wie mittel- bis langfristig der derzeit noch an die TSG Hoffenheim verliehene Chris Richards. Eigentlich genügend Optionen, um einen Verkauf von Süle zumindest in Betracht zu ziehen. Zumal der gebürtige Frankfurter nach der schweren Oberschenkelverletzung von Corentin Tolisso neben den aktuell verliehenen Michael Cuisance und Joshua Zirkzee wohl der einzige Spieler der Kategorie "Nicht unverkäuflich" im Kader wäre, mit dem der Verein im Sommer Kasse machen könnte.

© getty Corentin Tolisso fehlt dem FC Bayern mindestens drei Monate.

FC Bayern München: Süle liegen mehrere Anfragen vor

Tolisso, noch so einer aus dem "Klub der 2022er", galt bis zur vergangenen Woche noch als einer der ersten Verkaufskandidaten, um Neuverpflichtungen fürs zentrale Mittelfeld und die nach wie vor als Baustelle durchgehende rechte Abwehrseite zu finanzieren, auf der Süle wie zum Beispiel gegen die Eintracht hin und wieder aushelfen muss. Durch die auf mindestens drei Monate bezifferte Ausfallzeit des französischen Weltmeisters sinkt nun aber dessen Marktwert. Viele potenzielle Tolisso-Interessenten dürften fortan noch gründlicher überlegen, ob und wie viel sie für den Mittelfeldspieler bieten, der 2017 für 41,5 Millionen Euro aus Lyon nach München gekommen war.

Süle hingegen ist fit und begehrt. Nach Informationen von SPOX und Goal liegen ihm Anfragen von mehreren internationalen Vereinen vor. Vor allem in England, nicht nur beim FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel, weckt der Ex-Hoffenheimer Begehrlichkeiten. Er selbst macht sich aber keinen Druck, sein Fokus liegt auf dem Rest der Saison. Und da er sich immer noch sehr wohl in München fühlt und kein Problem damit hat, dass sich die Entscheidungsträger um Rummenigge in Bezug auf seine Vertragsverlängerung Zeit lassen, ist ein Verbleib ebensowenig ausgeschlossen wie ein Wechsel.

Niklas Süles Leistungsdaten 2020/21 beim FC Bayern

Pflichtspiele (Pflichtspielminuten) 25 (1909) Davon eingewechselt 5 Davon ausgewechselt 1 Gegentore, wenn er auf dem Platz stand 22 Fehler, die zu gegnerischen Schüssen führten (inkl. Gegentoren) 0 Bestrittene Zweikämpfe 133 Zweikampfquote 63,2 % Passquote 91,2 % Tore 2 Assists 0

