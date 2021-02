Jamal Musiala: Bayerns Bambi made in England - die große Multimedia-Story

Als Siebenjähriger zu Gast beim Chairman des FC Southampton, mit 18 der neue Hoffnungsträger des FC Bayern - und demnächst auch der deutschen Nationalmannschaft: Hinter Jamal Musiala liegt ein kometenhafter Aufstieg.

SPOX und Goal haben mit zahlreichen Weggefährten des Ausnahmetalents gesprochen, um seine außergewöhnliche Geschichte von Fulda über Southampton und London bis nach München in einer großen Multimedia-Story nachzuzeichnen.

Mit dabei: Wie seine Eltern und Trainer ihn förderten, womit er in der Schule glänzte, was ihn außer Fußball interessierte, wer seinen Wechsel zum FC Bayern in die Wege leitete und warum er trotz seiner Verbundenheit zu England die Entscheidung fällte, ab sofort für das DFB-Team zu spielen.

Jamal Musiala im Steckbrief