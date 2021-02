FC Bayern: Amazon-Dokumentation über Bayern München in Planung - Ausstrahlung im Herbst?

Der FC Bayern München bekommt offenbar seine eigene Dokumentation beim Streamingdienst Amazon Prime. Der Sportbuzzer hatte zuerst über die Plänen berichtet.

Die Bayern würden damit auf Vereine wie Manchester City und Tottenham Hotspur folgen, die auf Amazon Prime als Teil der All or Nothing-Reihe zu sehen waren. Auch Borussia Dortmund war bei dem Streamingdienst in einer Dokumentation begleitet worden.

In der Doku über die Bayern sollen der Gewinn des Triples sowie die Auszeichnung zum Weltfußballer von Robert Lewandowski im Mittelpunkt stehen. Anders als bei den Citizens oder den Spurs soll der Fokus somit nicht etwa auf den Trainern, sondern vielmehr auf der gesamten Mannschaft sowie der Vereinshistorie liegen.

Laut der Bild arbeiten die Bayern gemeinsam mit der Produktionsfirma Wiedemann & Berg an der Dokumentation. Der Verein stellt demnach viele Aufnahmen selbst zur Verfügung. Das letzte Wort über den Inhalt der Doku, die im kommenden Herbst erscheinen soll, soll bei den Münchnern liegen.