Manuel Neuer hat beim 1:0-Sieg des FC Bayern über den FC Augsburg einen Rekord von Oliver Kahn eingestellt. Hansi Flick gab Auskunft zur Auswechslung von Robert Lewandowski und Lothar Matthäus fordert einen neuen Vertrag für Jerome Boateng. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News und Gerüchte: Manuel Neuer stellt Rekord von Oliver Kahn ein

Manuel Neuer hat beim 1:0-Sieg über den FC Augsburg nach knapp drei Monaten wieder zu Null gespielt. Damit hat der Keeper einen Rekord von Oliver Kahn eingestellt.

Neuer hat nun 196 Bundesliga-Spieler mit einer weißen Weste vorzuweisen. Zuvor hatte diese Marke nur der ehemalige Torhüter des FC Bayern erreicht.

Im Vergleich zu Kahn benötigte Neuer dafür aber deutlich weniger Spiele (422 zu 557 Partien). "Das ist deshalb besonders, weil wir nur ein Tor vorne gemacht und damit die drei Punkte gesichert haben", sagte Neuer angesprochen auf den Rekord.

FC Bayern: Flick gibt Entwarnung bei Lewandowski

FCB-Trainer Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den FC Augsburg Entwarnung bei Robert Lewandowski gegeben. Der Stürmer war in der 67. Minuten angeschlagen ausgewechselt worden.

"Zur Sicherheit, weil Robert für uns sehr wichtig ist. Da wollten wir kein Risiko eingehen. Er hat schon heute morgen gesagt, er spürt was in der Oberschenkelmuskulatur, an der Rückseite, könne das aber ganz gut steuern", erklärte Flick.

Mit dem Polen sei abgesprochen gewesen, dass er Bescheid gebe, wenn er ausgewechselt werden wolle. Lewandowski erzielte gegen Augsburg den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg per Elfmeter.

FC Bayern: Nächste Spiele im Überblick

FC Bayern: Lothar Matthäus fordert neuen Vertrag für Jerome Boateng

Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von David Alaba hat sich Sky-Experte Lothar Matthäus für eine Vertragsverlängerung mit Jerome Boateng ausgesprochen. "Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall mit ihm auseinandersetzen, sich zusammensetzen und über ein oder zwei Jahre Verlängerung nachdenken", sagte Matthäus.

"Bayern will ja nicht so viel Geld in die Hand nehmen für Transfers und Alaba ist weg. Boateng spielt in den letzten zwei Jahren eine gute Rolle beim FC Bayern. Gerade unter Hansi Flick ist er aufgeblüht, hat zu alter Form gefunden", fügte er an. Boatengs Vertrag im München nach der Saison aus.

"Das wäre schon ein Riesen-Loch. Boateng und Alaba auf einmal weg, Hernández noch nicht angekommen, Süle in einem Tief. Da müsste Bayern richtig aktiv werden auf dem Transfermarkt. Deswegen wäre Boateng für mich mehr als eine Alternative", erklärte Matthäus. Dem kicker und der Bild zufolge gab es jedoch bislang keine Gespräche zwischen den Bayern und dem Innenverteidiger.

