FC Bayern: Javier Martinez fällt mit Muskelverletzung aus

Bayern München muss "vorerst" auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier habe sich am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:3) (die Highlights im Video!) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Offen ließen die Bayern, um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler ausfallen wird. Trainer Hansi Flick hatte direkt nach der Partie gemeint, dass es "in Richtung Faserriss" gehen könnte.

Der kicker hatte zuvor bereits berichtet, dass es sich um einen Muskelfaserriss in den Adduktoren handle, wodurch Martinez mehrere Wochen ausfallen würde. Demnach wäre das Fußballjahr für ihn gelaufen.

Die Bayern treffen zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch in der Königsklasse auf Lokomotive Moskau, sind aber als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Danach stehen für den Bundesliga-Tabellenführer bis Jahresende noch die Partien bei Union Berlin, gegen den VfL Wolfsburg und bei Bayer Leverkusen an.