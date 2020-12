FC Bayern München, News und Gerüchte: Grünen-Politiker Cem Özdemir attackiert FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge

In der laufenden Debatte um die Verteilung der TV-Gelder in der Bundesliga hat Grünen-Politiker Cem Özdemir FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge scharf kritisiert. Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric fühlte sich vom Interesse des FC Bayern geehrt - und Uli Hoeneß äußert sich zur kriselnden Nationalmannschaft. Alle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Cem Özdemir attackiert Rummenigge

Grünen-Politiker Cem Özdemir hat scharfe Kritik an Karl-Heinz Rummenigge in der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder geäußert. "Mehrere Vereine haben ja einen Vorschlag für eine Neuverteilung der Fernsehgelder gemacht. Karl-Heinz Rummenigges heftige Reaktion darauf bedeutet in meinen Augen, dass er das Interesse an einer attraktiven Bundesliga verloren hat", sagte der 54-Jährige im kicker.

"Eine sportlich derart auseinanderdriftende Liga schadet der Attraktivität, genauso wie Riesengehälter, horrende Transfersummen oder hohe Beraterhonorare die Identifikation der Fans mit dem Fußball gefährden", erklärte Özdemir, der Mitglied der Taskforce Zukunft Profifußball der DFL sowie Fan des VfB Stuttgart ist.

In den vergangenen Wochen kam es zu teils heftigen Debatten um die Verteilung der TV-Gelder, vor allem, nachdem FCB-Vorstandsboss Rummenigge mehrere Bundesligisten, die sich für eine Umverteilung der TV-Gelder aussprachen, nicht zu einem Treffen eingeladen hatte. Stattdessen diskutierten nur 14 Bundesligisten und der HSV über die TV-Gelder.

Am Montag werden die 36 Profivereine über den neuen Verteilschlüssel für die rund fünf Milliarden Euro aus der Vermarktung der Medienrechte für die kommenden vier Jahre informiert. Zuvor wird die Entscheidung über die Verteilung der TV-Gelder im DFL-Präsidium getroffen.

© getty

FC Bayern, News: Andrej Kramaric freut sich über FCB-Interesse

Der FCB war im Sommer ja angeblich an einer Verpflichtung von Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim interessiert. Ein Wechsel des 29-jährigen Stürmers kam aber nicht zustande, stattdessen geht er weiterhin für die TSG auf Torejagd. Und das durchaus erfolgreich, wie sieben Treffer in fünf Bundesligaspielen beweisen.

Gleich zwei Tore schenkte er am zweiten Spieltag den Bayern ein, die anschließend bei Kramrics Berater angeklopft haben sollen. "Natürlich macht es mich glücklich, wenn ich höre, dass einer der größten Klubs der Welt mich will", sagte der Kroate nun im kicker.

"Aber ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut in Hoffenheim gefällt und ich weiß, was ich an der TSG habe, ich bin glücklich hier", so Kramaric weiter. "Für mich ist die TSG einer der Top-Vereine der Liga. Ein Spieler hat alles, was er braucht." Beim FC Bayern hätte sich Kramaric dagegen mit einer Rolle hinter Robert Lewandowski begnügen müssen, das kam für ihn offenbar nicht in Frage.

Neben dem FCB waren wohl noch weitere europäische Top-Klubs an dem Stürmer interessiert, doch konkrete Angebote habe die TSG laut dem kicker nie erhalten. Kramaric verpasste im Oktober und November vier Spiele aufgrund einer COVID-19-Infektion. Mittlerweile steht er aber wieder auf dem Rasen und hofft am Montagabend auf einen Dreier gegen den FC Augsburg (ab 20.30 Uhr live auf DAZN).

FC Bayern, Gerüchte: Was ist mit Lucas Hernandez?

Die Münchener müssen derzeit auf Lucas Hernandez verzichten, der beim Topspiel gegen RB Leipzig verletzungsbedingt nicht im Kader stand. FCB-Trainer Hansi Flick gab als Grund eine Rückenprellung an.

Der kicker will aber erfahren haben, dass dem 24-Jährigen ein gereiztes Band im Knie zu schaffen macht. Wie lange Hernandez ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Ein Einsatz in der Champions League am Mittwoch gegen Lokomotive Moskau (ab 21 Uhr im Liveticker) ist aber eher unwahrscheinlich.

FC Bayern: Hoeneß rechnet mit Müller-Rückkehr im DFB-Team

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist sich sicher, dass Bundestrainer Jogi Löw im Frühjahr nicht mehr auf Thomas Müller verzichten wird. Das erklärte der 68-Jährige im Bayerischen Rundfunk.

Gleichzeitig zeigte er sich unbesorgt ob der Abwehrprobleme des FC Bayern beim 3:3 gegen Leipzig (hier gibt es die Highlights im Video). "Es war ein super Fußballspiel von beiden Seiten", sagte Hoeneß. Ich bin einer, der das große Ganze sieht und nicht einzelne Sachen herauspickt. Ich bin mir sicher, wir werden am Ende oben stehen."

FC Bayern München: Der Spielplan bis zur Winterpause