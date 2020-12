FC Bayern, News und Gerüchte: Freundin von Alphonso Davies veröffentlicht rassistische Nachrichten

Die Freundin von Bayern-Star Alphonso Davies hat Nachrichten veröffentlicht, in denen die beiden rassistisch beleidigt werden. Präsident Herbert Hainer hat die Vertragslaufzeit von Hasan Salihamidzic bekanntgegeben. Der FCB ist laut einer Umfrage der beliebteste Bundesligist. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

FC Bayern: Davies-Freundin veröffentlicht rassistische Nachrichten

Jordyn Huitema, Fußballerin bei Paris Saint-Germain und Freundin von Bayerns Alphonso Davies, hat auf Instagram eine Reihe von Nachrichten veröffentlicht, in denen sie und Davies rassistisch beleidigt wurden.

Dazu schrieb sie: "Wir werden niemals das Gute in der Welt sehen, wenn wir nur die Hautfarbe des anderen sehen. Wir sind alle Teil einer Rasse, der Menschheit." Den Post versah sie mit dem Hashtag #notoracism, ehe Ausschnitte aus dem hässlichen Nachrichtenverlauf folgten.

Auch Davies meldete sich in den sozialen Medien zu Wort und unterstützte Huitema, mit der er seit Mai 2017 zusammen ist: "Das sind die Sorte Kommentare, die unter den Bildern meiner Freundin stehen und die wir in unseren Direktnachrichten erhalten. Das ist absolut widerlich."

FC Bayern: Hainer verrät Vertragslaufzeit von Salihamdzic

Präsident Herbert Hainer hat in einem Interview mit Sport1 verraten, wie lange Sportvorstand Hasan Salihamidzic an den FC Bayern gebunden ist. "Im Sommer haben wir seinen Vertrag um drei Jahre bis 2023 verlängert, als wir ihn zum Sportvorstand gemacht haben", sagte der 66-Jährige.

2017 als Sportdirektor eingestellt, wurde der Ex-Profi zum 1. Juli in den Vorstand der FC Bayern München AG zu berufen. Dieser Posten war seit dem Abschied von Matthias Sammer im Jahr 2016 vakant gewesen. Bei seiner Beförderung gab der FC Bayern keine Auskunft über die exakte Vertragslaufzeit Salihamidzics.

"Wir sind absolut überzeugt von ihm. Bereits nach seinen drei Jahren als Sportdirektor haben wir sehen können, was Hasan hier bewegt", erklärte Hainer weiter. Als Begründung nannte Hainer insbesondere die positive Entwicklung in Sachen Transfers: "Wir haben zahlreiche Titel mit Spielern eingefahren, die Hasan mit seiner Scouting-Abteilung geholt hat. Es macht auch viel Sinn, wie er in die Zukunft denkt und unsere Mannschaft aufstellen will."

FC Bayern München: Mögliche Zu- und Abgänge © getty 1/32 Die Saison ist in vollem Gange, doch die Kaderplaner des FC Bayern um Hasan Salihamidzic basteln bereits am Rekordmeister der Zukunft. Einige Spieler könnten bis zum oder im nächsten Sommer gehen, andere kommen. Ein Überblick über die aktuellen Gerüchte. © getty 2/32 MÖGLICHE ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Der bereits Abgeschriebene hat sich mit seinen 32 Jahren unter Trainer Hansi Flick noch einmal ins Team zurückgekämpft, ist aktuell vielleicht sogar der formstärkste Innenverteidiger im Kader. Wie lange bleibt er noch? © getty 3/32 Der Bild zufolge soll sein zum 30. Juni 2021 auslaufender Vertrag nicht verlängert werden. Boateng weiß von nichts, verweist auf Flicks Unterstützung - sagt bei SPOX und Goal aber auch: "Trennen sich die Wege, blicke ich stolz auf die Jahre zurück." © getty 4/32 DAVID ALABA: Die Vertragsverhandlungen zwischen Alabas umstrittenem Berater Pini Zahavi und den Münchner sind auf Eis gelegt - und werden wohl auch nicht mehr aufgenommen, wie mehrere Medien berichten. An Wechseloptionen dürfte es Alaba nicht mangeln. © getty 5/32 Real Madrid gilt als Favorit im Alaba-Poker, soll laut Marca bereits die Zusage des im kommendem Sommer ablösefreien Österreichers haben. Es riecht nach elf Jahren FCB tatsächlich stark nach Abschied. © getty 6/32 Finanziell müsste sich Real für Alabas stolze Gehaltsforderungen aber strecken. Und da kommt Sergio Ramos' auslaufender Vertrag ins Spiel: Laut Onda Cero könnte sich der Kapitän einen Wechsel nach England vorstellen. In dem Fall wäre dann Geld da. © getty 7/32 Die Konkurrenz mischt außerdem weiter mit: Berater Pini Zahavi hat PSG laut Sport Bild als Plan B im Visier, und auch Chelsea soll die Situation laut ESPN ganz genau beobachten. Dort drängt Coach Frank Lampard auf defensive Verstärkungen. © getty 8/32 JAVI MARTINEZ: Der spanische Mittelfeldmann ist weiterhin ein fester Bestandteil von Flicks Plänen. Mit seiner Routine und seiner Robustheit ist er weiterhin ein guter Ergänzungsspieler. Gleichwohl läuft auch sein Vertrag zum 30. Juni 2021 aus. © getty 9/32 Nach Informationen von SPOX und Goal ist keine Verlängerung geplant. Martinez beschäftigte sich schon zuletzt intensiv mit einem Abschied, ein Comeback bei Athleitc Bilbao scheiterte. Er kann sich ein neues Abenteuer - z.B. in der MLS - gut vorstellen. © getty 10/32 ANGELO STILLER: In München geboren, beim FC Bayern ausgebildet - aber kein wesentlicher Bestandteil der Flick'schen Mittelfeld-Pläne. Stiller kommt zumeist für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz. © getty 11/32 Für die 3. Liga ist er aber zu gut. Den nächsten Schritt wird Stiller also wohl außerhalb seiner Heimatstadt machen. Die TSG Hoffenheim mit Ex-Bayern-II-Coach Sebastian Hoeneß ist an ihm dran. Alles läuft auf eine Leihe oder einen festen Abgang hinaus. © getty 12/32 LEON DAJAKU: Der 2019 aus Stuttgart gekommene Offensivspieler hat ebenfalls mit der Konkurrenz bei den Profis zu kämpfen. Ein Abgang stand schon in der vergangenen Transferperiode zur Debatte. © getty 13/32 Dajaku (nur drei Kurz-Einsätze für die Profis) steht nach Informationen von SPOX und Goal unter anderem auf dem Wunschzettel des 1. FC Köln. Im Januar dürfte er für den FCB nicht mehr zu halten sein. © getty 14/32 JOSHUA ZIRKZEE: Dem wie Stiller und Dajaku erst 19 Jahre alten niederländischen Angreifer ist bislang ebenfalls der Durchbruch in München verwehrt geblieben. Auch er ist beim 1. FC Köln ein Thema. © getty 15/32 Zirkzee kann sich aber auch eine Rückkehr in die Heimat vorstellen. Klar ist: Ein Verbleib wäre kontraproduktiv für seine Entwicklung. Flick steht nich auf ihn - was vorrangig an Zirkzees etwas zu träger Arbeitsweise liegen soll. © getty 16/32 MÖGLICHE ZUGÄNGE - DAYOT UPAMECANO: Der französische Innenverteidiger wird seit Monaten mit dem FCB in Verbindung gebracht. Sollten Boateng und Alaba gehen, darf man damit rechnen, dass die Münchner mit RB Leipzig in Kontakt treten. © getty 17/32 "Upa", der eine Ausstiegsklausel von etwa 50 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen haben soll, wird allerdings auch von Real Madrid und diversen englischen Klubs umgarnt. Mit seinen 22 Jahren wäre er eine gute Investition in die Zukunft. © getty 18/32 FRENKIE DE JONG: Der Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo, wonach sich der FCB einmal mehr mit de Jong beschäftige, deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal. Bisher handelt es sich aber nur um Gedankenspiele. © getty 19/32 De Jong verlängerte kürzlich zwar erst bis 2026 bei Barca, der Klub hat aber große finanzielle Nöte und könnte im Sommer zu Verkäufen wichtiger Leistungsträger gezwungen sein. Falls de Jong auf den Markt käme, wäre er für den FC Bayern interessant. © getty 20/32 BOUBACAR KAMARA: Laut L'Equipe beobachten die Bayern den 21 Jahre Mittelfeldspieler von Olympique Marseille schon seit drei Jahren. Allerdings sollen auch Barca, Chelsea und Arsenal an ihm dran sein. Unter 50 Millionen Euro wäre er wohl nicht zu haben. © getty 21/32 FLORIAN NEUHAUS: Die womöglich etwas günstigere Alternative zu de Jong. Klar ist: Die Bayern wollen ihr Mittelfeld verstärken. Klar ist auch: Neuhaus weiß derzeit sowohl in Mönchengladbach als auch im DFB-Dress zu überzeugen. © getty 22/32 "Der FC Bayern ist ein großer Verein. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan", sagte Neuhaus erst im November im Interview mit SPOX und Goal. Sein Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2024. © getty 23/32 DENIS ZAKARIA: Auch Neuhaus' Mittelfeldpartner wird immer wieder als möglicher Bayern-Kandidat gehandelt. Die Münchner Kaderplaner sollen sowohl von seiner körperlichen Robustheit als auch seinem taktischen Verständnis überzeugt sein. © getty 24/32 Zakaria ist vertraglich nur noch bis 2022 an die Fohlen gebunden. Bereits unter Niko Kovac sollen die Bayern bei Gladbach-Manager Max Eberl ihr Interesse an dem 24-Jährigen hinterlegt haben. Kandidat Nummer eins scheint er jedoch nicht zu sein. © getty 25/32 EDUARDO CAMAVINGA: Wie die französischen Zeitungen France Football und L'Equipe vermelden, ist auch der FCB hinter dem europaweit begehrten Mittelfeldjuwel von Stade Rennes her. Camavinga ist erst 18 - soll aber schon um die 60 Millionen Euro kosten. © getty 26/32 Ob "Brazzo" und Co. eine derartige Summe in Zeiten von Corona zu stemmen bereit sind, ist mehr als fraglich. Sicher ist, dass Camavinga (Vertrag bis 2022) für Rennes nicht zu halten sein wird. Real Madrid gilt ebenfalls als stark interessiert. © getty 27/32 DOMINIK SZOBOSZLAI: Das ungarische Toptalent hat sich mit seinen starken Leistungen in Salzburg angeblich auch in den Fokus der Münchner gespielt. Ex-FCB-Kapitän Lothar Matthäus gab kürzlich erst seine Empfehlung für einen Transfer ab. © getty 28/32 Dagegen spricht, dass die Bayern mit Jamal Musiala (17) bereits einen hochbegabten Spielmacher in ihren Reihen haben. Szoboszlai (20) soll sich laut Sky mittlerweile auch schon mit RB Leipzig über einen Winter-Wechsel einig sein. © getty 29/32 CHRISTIAN ERIKSEN: Um den bei Inter in ein Formtief geratenen Dänen gab es zuletzt Gerüchte, er könnte im Tausch mit Corentin Tolisso zu den Bayern wechseln. Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität könnte er dem FCB sofort weiterhelfen. © getty 30/32 Dass der Champions-League-Sieger einen 28-Jährigen verpflichtet, der zurzeit alles andere als in Form ist, darf man aktuell aber als unwahrscheinlich einstufen. Zumal Thomas Müller im offensiven Mittelfeld auch nicht allzu schlecht spielt. © getty 31/32 CALLUM HUDSON-ODOI: Ja, der schon wieder. Schließlich ist Salihamidzic "ein bisschen verliebt" in den Flügelspieler des FC Chelsea, wie Karl-Heinz Rummenigge mal sagte. SPOX und Goal wissen: "CHO" ist weiterhin ein Thema beim FCB. © getty 32/32 Der 20-Jährige könnte nächsten Sommer kommen, sollten die Münchner den derzeit noch geliehenen Douglas Costa nicht fest verpflichten. Zuletzt hatte "Brazzo" im Oktober mit dem FC Chelsea wegen Hudson-Odoi verhandelt - ohne Erfolg.

Bayern München laut Studie beliebtester Bundesligist

Bayern München bleibt der beliebteste Klub in der Bundesliga. Das geht aus einer zum sechsten Mal durch das Unternehmen SLC Management durchgeführten Studie hervor. Die Bayern liegen in zwölf von 18 Kriterien vorne, im Gesamtranking folgen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Schlusslicht bei der Datenerhebung in der Saison 2019/20 ist der SC Paderborn.

Grundlage der Ergebnisse ist eine repräsentative Untersuchung mit deutschlandweit über 30.000 Befragten. Ausschlaggebend für die Beliebtheit der Münchner seien verschiedene Erfolgsfaktoren, etwa die große Fan- und Mitgliederbasis, wirtschaftlicher Erfolg und erneute Spitzenpositionen bei subjektiven Kriterien wie Image oder Kundenzufriedenheit.

Flick lobt Union: "Spielen mit sehr viel Leidenschaft

Am 11. Spieltag der Bundesliga ist der FC Bayern heute bei Union Berlin gefordert (ab 18.30 Uhr im Liveticker): "Union ist derzeit sehr stark. Sie spielen mit sehr viel Leidenschaft und körperlicher Präsenz in den Zweikämpfen", lobte Bayern-Trainer Hansi Flick den Gegner.

Nach Pausen in der Champions League werden aller Voraussicht nach David Alaba und Robert Lewandowski in die Startelf zurückkehren. Als Alternativen stehen zudem Davies und wohl auch Corentin Tolisso (Flick: "Er hat mittrainiert. Wir müssen sehen, wie er reagiert hat.") bereit.

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Coman - Lewandowski

