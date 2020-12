FC Bayern München: Offenbar drei PL-Top-Klubs an Jamal Musiala interessiert

Jamal Musiala vom FC Bayern München hat offenbar das Interesse von drei Top-Klubs der Premier League auf sich gezogen. Laut der Daily Mail handelt es sich dabei um den FC Liverpool, Manchester City und Manchester United.

Aktuell verfügt der 17-jährige Mittelfeldspieler über einen bis 2022 laufenden Fördervertrag beim FC Bayern. Dieser soll aber an seinem 18. Geburtstag am 26. Februar 2021 in einen langfristigen und deutlich höher dotierten Profivertrag umgewandelt werden. Ein Abschied erscheint äußerst unwahrscheinlich.

Musiala war im Sommer 2019 nach acht Jahren in London von der Jugendabteilung des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Geboren in Deutschland, besitzt er aufgrund seines langen Aufenthalts in London auch die englische Staatsbürgerschaft. Kürzlich debütierte er für die englische U21-Nationalmannschaft.

Für die Profis des FC Bayern kam Musiala erstmals Ende der vergangenen Saison zum Einsatz und avancierte damit zum jüngsten Bundesligaspieler der Klubgeschichte. In der aktuellen Saison kam er bereits auf 15 Einsätze, in denen ihm drei Treffer gelangen.