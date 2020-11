FC Bayern: Joshua Kimmich bereits operiert - Verletzung am rechten Außenmeniskus

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Führungsspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern hat sich im Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund "nur" eine nicht näher definierte Verletzung am rechten Außenmeniskus zugezogen und wurde bereits erfolgreich operiert.

Das teilte der FCB am Sonntagabend mit. Weiter geht der Verein davon aus, dass der 25-Jährige im Januar wieder auf den Rasen zurückkehrt.

"Wir sind froh, dass Joshua uns voraussichtlich in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird. Wir werden ihn bei seiner Reha bestmöglich unterstützen", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Kimmich hatte sich beim 3:2-Erfolg des deutschen Rekordmeisters beim BVB in der 34. Minute bei einem Foul an Erling Haaland unglücklich das Knie verdreht. Der Mittelfeldspieler verließ unter Tränen und von zwei Betreuern gestützt den Platz. Auch ein Kreuzbandriss schien zunächst nicht ausgeschlossen. Doch am Sonntag folgte die halbwegs glimpfliche Diagnose.

Für Kimmich ist es aber die erste größere Verletzung in seiner bisherigen Karriere. Lediglich einen Außenbandanriss zog er sich 2014 - damals noch in Diensten von RB Leipzig - zu.

