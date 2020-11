FC Bayern, News und Gerüchte: Hansi Flick erklärt Schonung von Robert Lewandowksi

Der FC Bayern siegte in Köln mühevoll mit 2:1. Trainer Hansi Flick erklärte im Anschluss, warum er auf Robert Lewandowski verzichtete. Gleichzeitig ärgerten sich die Kölner über den Schiedsrichter.

FC Bayern: Darum wurde Robert Lewandowski in Köln geschont

Der FC Bayern mühte sich am Samstag in Köln zu einem 2:1-Sieg, unter anderem auch, weil mit Robert Lewandowski und Leon Goretzka zwei Stützen fehlten. Trainer Hansi Flick erklärte dies mit dem anstehenden Programm, welches äußerst fordernd sein wird.

"Er weiß genau, dass er eine lange letzte Saison gehabt hat und man erwartet von ihm trotzdem, dass er immer zu 100 Prozent da ist und seine Tore macht. Das ist auch für ihn eine unglaubliche mentale Anspannung", meinte Flick.

"Wir haben jetzt ein ganz schweres Spiel in Salzburg vor uns und dann auch in Dortmund. Deshalb glaube ich, dass ihm die Pause heute sehr gutgetan hat."

Die kommenden Gegner des FC Bayern

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg A 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund A 21.11.2020 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen H 25.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg H 28.11.2020 15.30 Uhr Bundesliga VfB Stuttgart A

FC Bayern: Köln ärgert sich über Schiedsrichter

Am Ende war es ein Arbeitssieg für die Bayern, wobei aus Sicht der Kölner auch der Schiedsrichter ein wenig mithalf. Der Rekordmeister erhielt bereits in der Anfangsphase einen strittigen Handelfmeter, den Thomas Müller zur Führung verwandelte.

"Es war kein Handspiel", haderte Kölns Ismail Jakobs im Anschluss. Der Schiedsrichter steht da, wo er es nicht sehen kann. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann greift der Videoschiedsrichter auch nicht ein und es steht weiter 0:0", war sich Jakobs sicher.

Für den Flügelspieler war es der Knackpunkt des Spiels und einer der Gründe, warum die Kölner letztlich unterlagen. "Die Elfmeter-Entscheidung hat das Spiel kaputt gemacht, auch nach dem Elfmeter waren wir gut im Spiel, aber gegen die Bayern ist es schwierig." Übrigens: Auch Kölns Trainer Markus Gisdol war alles andere als einverstanden mit dem Strafstoß für die Bayern.

FC Bayern: Ex-Barca-Coach Setien spricht über das 2:8-Debakel

Quique Setien war Barcas Trainer, als es im August im Viertelfinale der Champions League das historische 2:8 gegen die Bayern setzte. Im Gespräch mit El Pais sprach der frühere Übungsleiter nun über diesen folgenschweren Abend.

"Wir haben einen enormen Schaden genommen", gab Setien zu. "Diese Niederlage geht in die Geschichte ein und ich vermute, dass auch ich einen Anteil daran habe. Irgendwann werde ich darüber etwas schreiben."

Setien sagte jedoch auch, dass nicht die Niederlage der Grund für seine Entlassung gewesen sei. Vielmehr soll die Entscheidung schon zuvor getroffen worden sein.

FC Bayern II bei Wehen Wiesbaden heute im Liveticker

Die Profis erfüllten am Samstag ihre Pflicht, nun ist am heutigen Sonntag die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga gefordert. Ab 13 Uhr sind die kleinen Bayern beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast.

Im Moment belegt das Team von Trainer Holger Seitz den 13. Platz mit 9 Punkten aus 7 Spielen. Mit einem deutlichen Sieg könnten die Hessen, die drei Zähler mehr auf dem Konto haben und auf Platz acht rangieren, überholt werden. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts aus der BRITA-Arena.