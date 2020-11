FC Bayern München, News und Gerüchte: "Große Ehre" - Manuel Neuer freut sich über Rekord

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat beim Sieg des DFB gegen die Ukraine einen uralten Rekord von Sepp Maier eingestellt, was dem 34-Jährigen viel bedeutet. Ein Sonderlob von Bundestrainer Joachim Löw erhielt in Leon Goretzka dagegen ein anderer FCB-Spieler. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Manuel Neuer egalisiert Rekord von Sepp Maier

Manuel Neuer absolvierte am Samstagabend gegen die Ukraine sein 95. Länderspiel - und zog damit mit Bayern-Legende Sepp Maier gleich, dem bisherigen Rekord-Torhüter des DFB. "Es ist eine große Ehre, mit so einer Legende gleichgezogen zu sein", sagte Neuer nach dem 3:1-Sieg in der Nations League (Hier geht es zu den Highlights).

Neuer gab an, dass Maier für ihn ein guter Freund sei und ihm das deswegen viel bedeute. Ein Spiel ohne Gegentor war dem 34-Jährigen jedoch nicht vergönnt. Beim strammen Schuss von Roman Yaremchuk in der 12. Minute war der gebürtige Gelsenkirchener machtlos. Später hatte Neuer dann allerdings mehrmals Glück, die Ukraine traf in der Folge gleich dreimal den Pfosten.

Am Dienstag kann Neuer alleiniger Rekordhalter werden, wenn das DFB-Team zum Abschluss der Gruppenphase in Sevilla bei den Spaniern zu Gast ist. Nach Neuer und Maier standen Oliver Kahn (86 Länderspiele), Toni Schumacher (76) und Jens Lehmann (61) am häufigsten im deutschen Tor.

FC Bayern: Bundestrainer Löw lobt Leon Goretzka

Leon Goretzka bekam nach dem nur mäßig überzeugenden 3:1-Sieg Deutschlands gegen die Ukraine ein Sonderlob von Bundestrainer Joachim Löw.

"Das war ein super Spiel von Leon Goretzka, er war ein extremer Aktivposten von uns und hat viele Wege gemacht", befand Löw. "Leon hat das Spiel nach vorne angetrieben und die Stürmer unterstützt. Er war im ganzen Spiel präsent. Leon ist im momentan in einer sehr, sehr guten Form. Es freut mich, dass er länger gesund ist, man merkt ihm die Power und Kraft an."

In seinem 28. Länderspiel assistierte der Bayern-Spieler bei gleich zwei Toren. Beim Ausgleich von Leroy Sane fand der 25-Jährige seinen Bayern-Mitspieler mit einem schönen Pass in die Schnittstelle, beim 2:1 durch Timo Werner war Goretzkas Flanke punktgenau. Zwei Assists in einem Spiel waren Goretzka in Diensten des DFB zuvor noch nie gelungen.

