FC Bayern München, News und Gerüchte - Giovane Elber: "Erling Haaland wird so gut wie Robert Lewandowski"

Bayerns Sturmlegende Giovane Elber traut es Dortmunds Stürmer Erling Haaland (20) zu, so gut zu werden wie Robert Lewandowski (32). Dessen Berater wehrt sich gegen Erpressungsvorwürfe. Neuzugang Remy Vita spricht derweil über seine ersten Wochen in München. Hier gibt es News und Gerüchte des Tages zum FC Bayern.

Weitere Neuigkeiten vom deutschen Rekordmeister vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Elber vergleicht Lewandowski und Haaland

Am Samstagabend (18.30 Uhr) kommt es zum Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Bayern und dem BVB. Heißt: Es kommt auch zum Duell zwischen den beiden Toptorjägern Robert Lewandowski und Erling Haaland. Bayerns Legende Giovane Elber (48) traut dem jungen Norweger eine ähnlich erfolgreiche Karriere zu wie die des Polen, der 2020 wohl den Ballon d'Or gewonnen hätte - wäre dieser denn vergeben worden.

"Ich glaube, dass er so gut wie Lewandowski werden wird", sagte Elber der Bild. "Haaland ist noch jung, aber spielt auf ganz hohem Niveau. Er will immer weiter treffen, er ist richtig ehrgeizig. Ich traue ihm zu, dass er das Niveau von Lewandowski erreicht!" In der laufenden Saison steht Haaland bei zehn Toren in allen Wettbewerben, Lewandowski hat sogar schon zwölfmal getroffen.

Elber spielte von 1997 bis 2003 bei den Bayern und gewann in dieser Zeit viermal die Meisterschaft, dreimal den Pokal und 2001 die Champions League. In 266 Pflichtspielen machte er 140 Tore.

FC Bayern, News: Lewandowskis Ex-Berater wehrt sich gegen Erpressungsvorwürfe

Zuletzt machte die Meldung die Runde, dass Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski in seiner polnischen Heimat festgenommen wurde: Er soll versucht haben, seinen früheren Klienten zu erpressen. Die polnische Tageszeitung Rzeczpospolita berichtete von Sprachaufnahmen, die in Kucharskis Haus sichergestellt worden seien, er habe als "Preis für den Frieden" 20 Millionen Euro verlangt.

Kucharski, der mittlerweile auf Kaution auf freiem Fuß ist, hat die Vorwürfe in der Zeitung Gazeta Wyborcza nun zurückgewiesen: "Ich habe Lewandowski niemals erpresst", betonte er. "Die Vorwürfe und das, was sich um mich herum abspielt, sind gestapelter Unsinn. Ich bin unschuldig und werde das in Kürze beweisen." Bei der Erpressung soll es um Steuerhinterziehungen der Lewandowskis gehen, über die der Spiegel berichtet hatte.

FC Bayern, News: Remy Vita gibt Douglas Costa als Vorbild an

In der abgelaufenen Transferperiode holte der FC Bayern Talent Remy Vita (19) von EC Troyes AC nach München. Der Linksverteidiger konnte sich gegen Waldhof Mannheim (2:0) und Wehen Wiesbaden (4:2) direkt in die Torschützenliste eintragen. "Ich komme vor allem über meine Schnelligkeit und über meine Beweglichkeit. Außerdem kann ich gut auf neue Situationen reagieren. Früher war ich zudem Offensivspieler und habe mir meinen Drang nach vorne beibehalten", erklärte der Franzose auf der Homepage des Klubs.

Dementsprechend seien seine Vorbilder auch keine Defensivspieler: "Es sind die Brasilianer Robinho und Douglas Costa." Costa spielt derzeit nach einem Ausflug zu Juventus Turin zum zweiten Mal für die Münchner. "Durch meine Stürmervergangenheit gibt's bei mir nur eine Richtung, wenn der Ball in die Offensive gespielt wird: nach vorne", sagte Vita.

Rekordspieler des FC Bayern: Thomas Müller zieht mit nächster Legende gleich © imago images / Poolfoto 1/16 Thomas Müller hat gegen RB Salzburg sein 547. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert und ist damit mit einer Klublegende gleichgezogen. Hier sind die FCB-Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen (Quelle: transfermarkt.de). © getty 2/16 Platz 15: Lothar Matthäus (410 Spiele) © imago 3/16 Platz 14: Karl-Heinz Rummenigge (420 Spiele) © imago images 4/16 Platz 13: Franck Ribery (425 Spiele) © imago 5/16 Platz 12: Franz "Bulle" Roth (435 Spiele) © getty 6/16 Platz 11: Mehmet Scholl (469 Spiele) © getty 7/16 Platz 10: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele) © imago 8/16 Platz 9: Bernd Dürnberger (504 Spiele) © getty 9/16 Platz 8: Philipp Lahm (517 Spiele) © imago 10/16 Platz 7: Franz Beckenbauer (545 Spiele) © getty 11/16 Platz 5 (geteilt): Thomas Müller (547 Spiele) © imago 12/16 Platz 5 (geteilt): Georg Schwarzenbeck (547 Spiele) © imago 13/16 Platz 4: Klaus Augenthaler (549 Spiele) © imago 14/16 Platz 3: Gerd Müller (576 Spiele) © getty 15/16 Platz 2: Oliver Kahn (632 Spiele) © imago 16/16 Platz 1: Sepp Maier (651 Spiele)

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner