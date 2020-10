FC Bayern - News und Gerüchte: Alaba soll FCB Transfer von Weiser empfohlen haben - Talent Fein wechselt zu PSV Eindhoven

David Alaba soll dem FC Bayern München eine Rückholaktion von Mitchell Weiser nahegelegt haben. Mittelfeldtalent Adrian Fein wechselt auf Leihbasis zu PSV Eindhoven. Chelsea soll für einen Transfer von Callum Hudso-Odoi eine Klausel mit Strafzahlungen gefordert haben. Spielerberater Jörg Neblung bezeichnet das Verhalten des Rekordmeisters auf dem Transfermarkt in Corona-Zeiten als "absolute Ausnahme". Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern München: Alaba empfahl Verpflichtung von Mitchell Weiser

David Alaba (28) hat dem FC Bayern München in puncto Transfers angeblich eine Rückholaktion von Mitchell Weiser empfohlen. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Demnach habe Alaba Weisers Namen während der Transferperiode bezüglich der Suche nach einem Rechtsverteidiger-Backup für Benjamin Pavard in den Raum geworfen.

Alaba und Weiser verbindet seit den gemeinsamen Tagen beim Rekordmeister eine tiefe Freundschaft. Für Aufsehen sorgten sie gemeinsam, als sie 2015 ein Bild von sich im String-Tanga in den Sozialen Medien verbreiteten.

Während sich Alaba jedoch über die Jahre beim FCB unverzichtbar gemacht hat, verließ Weiser den Klub, zu dem er 2012 aus der Kölner Jugend kam, im Sommer 2015 ablösefrei und ging zu Hertha BSC. Alaba verabschiedete seinen Freund mit einem emotionalen Facebook-Posting: "Tausende Erinnerungen, hunderte Witze, ein Grund: Du bist wie ein Bruder für mich und ich wünsche dir alles Gute."

2018 wechselte der 26-jährige Weiser für rund zwölf Millionen Euro vom Haupstadtklub zu Bayer Leverkusen, wo er jedoch mittlerweile keine sportliche Zukunft mehr hat. An den ersten drei Spieltagen der neuen Saison stand Weiser nicht im Kader der Werkself, die außerdem in Santiago Arias einen weiteren Rechtsverteidiger von Atletico Madrid ausgeliehen hat. Weisers Vertrag bei Bayer 04 läuft noch bis 2023.

FC Bayern - News: Talent Adrian Fein wechselt zu Götze-Klub PSV Eindhoven

Mittelfeldtalent Adrian Fein verlässt den FC Bayern München erneut auf Leihbasis und schließt sich der PSV Eindhoven an. Für den 21-Jährigen ist Eindhoven, wohin auch Mario Götze gewechselt ist, nach Jahn Regensburg und dem Hamburger SV die dritte Leihstation während seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister.

"Adrian hat sich auf seinen bisherigen Stationen Jahn Regensburg und Hamburger SV sehr gut entwickelt", begründete Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Entscheidung des FCB, Fein erneut zu verleihen.

"Beim Europa-League-Teilnehmer PSV Eindhoven wird er nun in einer sehr interessanten Liga den nächsten Schritt machen. Wir sind davon überzeugt, dass Adrian bei PSV eine Führungsrolle übernehmen und seine Qualitäten weiter ausbauen wird", führte Salihamidzic aus. Fein stieß bereits im Alter von sieben Jahren zu FC Bayern und absolvierte dort alle Jugendmannschaften bis zur U19. Bei seiner Leihe zum HSV in der vergangenen Saison überzeugte er besonders in der Hinrunde.

FC Bayern - Transfers: Chelsea forderte wohl Strafzahlung für Hudson-Odoi

Bei den gescheiterten Verhandlungen des FC Bayern München mit dem FC Chelsea für einen Leihtransfer von Callum Hudson-Odoi soll unter anderem eine von den Blues geforderte Strafzahlung eine Rolle gespielt haben.

Wie die Sport Bild berichtet, habe Chelsea eine Zahlung gefordert, sollte Hudson-Odoi beim FCB zu wenig Einsatzzeiten und Spiele erhalten. Außerdem sollen die Blues auf eine Kaufverpflichtung ab einer gewissen Anzahl von Spielen in Höhe von 77 Millionen Euro bestanden haben.

Am Ende nahmen die Bayern Abstand von einer Verpflichtung und holten stattdessen Douglas Costa auf Leihbasis von Juventus Turin für die vakante vierte Flügeloption. Hier geht's zur ausführlichen News.

Bayern-Verhandlungen während Corona? "Absolute Ausnahme"

Spielerberater Jörg Neblung hat die abgelaufene Transferperiode bewertet und dabei besonders die Rolle des FC Bayern hervorgehoben.

"Der Planungsstopp seit Mitte März hat alles auf den Kopf gestellt. Die Bayern waren die absolute Ausnahme mit den bedeutenden Verlängerungen zu Beginn der Corona-Unterbrechung", sagte Neblung im Interview mit Sport1: "Die folgende Verkleinerung der meisten Kader plus geringere TV-Erlöse und fehlende Zuschauer hat das ganze System ins Wanken gebracht. Nachhaltig übrigens!"

Der deutsche Rekordmeister hatte während der Spielpause zwischen März und Mai die Verträge der Leistungsträger Thomas Müller, Alphonso Davies und Manuel Neuer verlängert und kurz vor Ablauf der Transferperiode am 5. Oktober außerdem in Eric-Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr, Douglas Costa und Marc Roca noch vier neue Spieler verpflichtet.

Neblung habe sich zwar gewünscht, "dass die hoffnungsvollen Nachwuchskräfte in diese Lücken rücken. Aber ich habe mich zu wenig mit den Neuzugängen beschäftigt, bin dementsprechend nicht in der Lage, diese Transfers zu bewerten".

