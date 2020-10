FC Bayern: Serge Gnabry positiv auf Coronavirus getestet

Nationalspieler Serge Gnabry (25) vom FC Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend.

Dem Offensivspieler gehe es gut, Gnabry befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Der 25 Jahre alte Offensivmann ist der zweite deutsche Nationalspieler nach Ilkay Gündogan, der an COVID-19 erkrankt ist. Der Profi von Manchester City war Ende September positiv getestet worden.

Gnabry hatte am Dienstagmorgen noch gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen am Training teilgenommen, nach Informationen von SPOX und Goal soll es am Mittwochmorgen eine neuerliche Testreihe geben.

Derzeit geht der deutsche Rekordmeister davon aus, dass die für Mittwochabend angesetzte Champions-League-Begegung mit Atletico Madrid dennoch planmäßig stattfinden kann (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Positive Corona-Tests führen laut UEFA-Regularien nicht zwangsläufig zu Spielabsagen. Demzufolge müssen Begegnungen ausgetragen werden, wenn jedes Team mindestens 13 Profis (einschließlich mindestens einem Torhüter) zur Verfügung stehen.

