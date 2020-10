FC Bayern München verpflichtet Benfica-Talent Tiago Dantas

Der FC Bayern München hat am Deadline Day neben Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr noch einen vierten Neuzugang verpflichtet: Tiago Dantas von Benfica SL. Entsprechende Berichte von Sky und Record können SPOX und Goal bestätigen.

Eine offizielle Bestätigung von Seiten der Klubs steht noch aus. Der 19 Jahre alte Portugiese kommt für ein Leihjahr nach München, der deutsche Rekordmeister besitzt aber eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

Dantas soll zunächst durch Einsätze für die zweite Mannschaft beim FC Bayern Fuß fassen, ist aber klar für die Profis vorgesehen. Der zentrale Mittelfeldspieler war nach Informationen von SPOX und Goal ein Wunschspieler von Trainer Hansi Flick.

Der portugiesische U20-Nationalspieler ist seit 2018 Stammspieler bei Benfica B in der zweithöchsten portugiesischen Profiliga. In der aktuellen Spielzeit kommt Dantas bei fünf Einsätzen auf drei Assists.

In der Saison 2018/19 spielte Dantas in der UEFA Youth League gegen die U19 des FC Bayern. Im darauffolgenden Jahr, in dem er sein Team als Kapitän bis ins Finale führte, traf Dantas in der Gruppenphase unter anderem auf die Junioren von RB Leipzig. In insgesamt 16 Youth-League-Spielen erzielte er sechs Treffer und bereitete zwei Tore vor.

Bayern-Neuzugang Tiago Dantas im Steckbrief