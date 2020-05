FC Bayern: Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick vor Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER

Am Samstag absolviert der FC Bayern München sein erstes Heimspiel in der Corona-Zeit gegen Eintracht Frankfurt. Trainer Hansi Flick steht dazu auf einer virtuellen Pressekonferenz den Pressevertretern Rede und Antwort. Hier erfahrt Ihr im LIVE-TICKER, was der Bayern-Coach über die möglichen verletzten Spieler sowie den kommenden Gegner zu sagen hat.

Flick über Boateng: "Es liegt allein an ihm, ob er bleibt oder nicht. Er wird sich auch Gedanken machen, wo seine Zukunft liegt, aber er hat keinen Druck. Ich arbeite gerne mit ihm. Er macht seine Sache sehr gut, er war deutscher Nationalspieler und hat gezeigt, dass er wieder auf dem Level spielen kann."

Flick über das Dortmund-Spiel: "Das spielt für uns noch gar keine Rolle. Wir konzentrieren uns auf Frankfurt."

Flick über Geisterspiele: "Entscheidend ist die Mentalität. Wenn du die als technisch starke Mannschaft mitbringst, hast du natürlich Vorteile."

Flick über Süle: "Wir wollen nichts überstürzen. Niklas hat den Wunsch geäußert, dass er in dieser Saison nochmal spielen möchte. Wir werden sehen."

Flick über den Sturz und die Not-OP von Seeler: "Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er bald wieder fit wird."

Flick über die personelle Situation: "Bei Serge sieht es gut aus, bei Thiago nicht."

Flick über Hernandez: "Sowohl David als auch Jeorme haben in der Innenverteidigung hervorragende Leistungen gezeigt. Von daher bin ich sehr zufrieden. Man muss aber auch sagen, dass Lucas es schwer hatte mit seinen Verletzungen. Er ist sehr hoch und früh belastet gewesen. Jetzt ist es so, dass Lucas hervorragende Leistungen im Training zeigt und immer 100 Prozent gibt. Ich mag diese Mentalität. Andererseits: Wenn eine Viererkette gut funktioniert, setzt man als Trainer darauf. Aber wir brauchen jeden Einzelnen."

Flick über Neuers Verlängerung: "Alle wissen beim FC Bayern, dass Manuel der beste Torwart ist und wir froh sein können, ihn in unseren Reihen zu haben. Die Verlängerung ist das richtige Signal. Ich bin echt happy, dass das so über die Bühne gegangen ist."

Flick über das Eintracht-Spiel: "Die Eintracht verteidigt sehr gut nach vorne und hat eine gute Dynamik im Spiel gegen den Ball. Sie spielen mit Herz und das gefällt mit sehr gut. Wir erwarten eine Mannschaft, die in der Erfolgsspur zurückkehren möchte. Sie haben mit Filip Kostic einen der besten Flügelspieler in ihren Reihen."

Los geht's: Flick betritt den Pressesaal und beantwortet nun die Fragen der per Video zugeschalteten Journalisten.

FC Bayern: PK mit Hansi Flick heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: In wenigen Minuten geht es mit dem virtuellen Pressetalk los.

Vor Beginn: Thiago und Serge Gnabry mussten in den vergangenen Tag verletzungsbedingt kürzer treten. Werden die beiden dennoch spielen können? Ersterer trainierte heute zumindest schon einmal.

Vor Beginn: Hansi Flick wird sich im Pressetalk zum Gegner Eintracht Frankfurt sowie dem eigenen Personal äußern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum LIVE-TICKER der virtuellen Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Beginn ist um 14 Uhr.

