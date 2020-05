FC Bayern: Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea soll Ende Juli nachgeholt werden

Das aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallene Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea soll offenbar Ende Juli nachgeholt werden. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen am Freitag.

Ursprünglich hätte die Begegnung am 18. März in der Allianz Arena stattfinden sollen, ehe das Coronavirus sich auch auf den weltweiten Profifußball auswirkte und den Spielbetrieb zum Erliegen brachte.

Das Hinspiel an der Stamford Bridge gewann der deutsche Rekordmeister souverän mit 3:0, der Einzug ins Viertelfinale ist demnach fest eingeplant. Während in der Bundesliga seit Mitte Mai bereits wieder gespielt wird, pausieren die anderen europäischen Top-Ligen in Spanien, Italien und England noch. In Frankreich wurde die Saison bereits abgebrochen.

Zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag (27. Juni) und dem geplanten Achtelfinal-Rückspiel gegen die Blues liegen circa vier Wochen Pause für die Bayern (abgesehen vom möglichen Pokalfinale am 4. Juli), während Chelsea in England, wo der Liga-Neustart für den 17. Juni geplant ist, noch bis tief in den Juli wohl spielen wird.

Das anschließende Viertelfinale in der Champions League soll erst ab dem 8. August fortgesetzt werden, wenn alle großen Ligen in Europa ihre Saisons beendet haben. Auf diesen Plan haben sich die UEFA und die Europäische Klubvereinigung ECA geeinigt. Lediglich die Zustimmung seitens der UEFA-Exekutive steht noch aus. Ende August sollen das Halbfinale und Finale der Königsklasse in Istanbul ausgetragen werden.

FC Bayern: Der mögliche Fahrplan im Sommer