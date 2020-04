Manuel Neuer irritiert vom FC Bayern München: "Das kenne ich so nicht"

Kapitän Manuel Neuer hat sich in der Diskussion über seine Vertragsgespräche mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern "irritiert" darüber gezeigt, dass bestimmte Gesprächsinhalte an die Öffentlichkeit gelangt sind. "Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", sagte Neuer mit der Bild am Sonntag.

Dies ärgere ihn, wie der Weltmeister von 2014 betont. "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können - so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich Wertschätzung betrifft", stellte er klar.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der aktuelle Vertrag des 34-Jährigen bei den Münchnern endet 2021, die Gespräche über eine Verlängerung laufen. Kolportiert wurden Forderungen Neuers, der einen Fünfjahresvertrag und ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro verlangen soll.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © Twitter 1/26 Müller hat seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2023 verlängert. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis. Auf Salihamidzic und Kahn kommt vor allem mit Blick auf den Sommer 2021 noch viel Arbeit zu. © getty 2/26 Manuel Neuer (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 3/26 Sven Ulreich (TW, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 4/26 Christian Früchtl (TW, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 5/26 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 6/26 Jerome Boateng (IV, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 7/26 Niklas Süle (IV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/26 Lucas Hernandez (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 9/26 Benjamin Pavard (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/26 Lars Lukas Mai (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/26 David Alaba (LV, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 12/26 Alphonso Davies (LV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 13/26 Joshua Kimmich (RV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 14/26 Thiago (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 15/26 Javi Martinez (ZM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 16/26 Leon Goretzka (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 17/26 Corentin Tolisso (ZM, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 18/26 Michael Cuisance (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/26 Philippe Coutinho (OM, 27 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. © getty 20/26 Sarpreet Singh (OM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 21/26 Thomas Müller (OM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 22/26 Kingsley Coman (LF, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 23/26 Ivan Perisic (LF, 30 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. © getty 24/26 Serge Gnabry (RF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 25/26 Fiete Arp (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 26/26 Robert Lewandowski (ST, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023.

Fünfjahresvertrag? Neuer: "Völlig utopisch"

Diese Angaben weist Neuer zurück. "Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln. Mit 34 Jahren kann ich ja nicht absehen, wie es mir mit 39 Jahren geht. Darum macht diese Endgültigkeit, die öffentlich suggeriert wurde, ja überhaupt keinen Sinn", stellte er klar.

Was er wolle, sei ein Vertrag, "bei dem der FC Bayern und ich eine Win-win-Situation haben, mit dem alle glücklich sind. Ich will meine Leistung bringen, für die Mannschaft da sein und alles dafür geben, dass wir den maximalen Erfolg haben - mit 100 Prozent Leidenschaft. Dafür müssen die Voraussetzungen stimmen, darum geht es gerade", sagte Neuer.

Neuer: Flick-Verbleib "ein Signal"

Dabei sei die Vertragsverlängerung mit Trainer Hansi Flick eine wichtige Entscheidung gewesen. "Hansi ist ein super Trainer. Wie er mit den Spielern umgeht, wie wir Fußball spielen, aber auch, wie die Atmosphäre unter ihm in der Mannschaft ist - das hat mich sehr überzeugt, und darum war seine Vertragsverlängerung für mich auch ein Signal", sagte Neuer und bestätigte damit entsprechende Informationen von SPOX und Goal.

Mit der Verpflichtung von Schalkes Torhüter Alexander Nübel, der im Sommer an die Isar wechselt, habe er kein Problem. "Er ist ein guter Torwart, keine Frage. Perspektivisch verstehe ich den Transfer, wobei wir mit Sven Ulreich ja schon eine bärenstarke Nummer zwei haben. Der würde in vielen anderen Vereinen Stammtorwart sein. Trotzdem ist Nübel natürlich eine super Verpflichtung", sagte Neuer.

FC Bayern München - Die bisherigen Einsatzzeiten der Spieler in der Saison 2019/20 © imago images 1/33 Welche Bayern-Spieler standen in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend am längsten auf dem Platz? Hier gibt es das Ranking... © imago images 2/33 Platz 25: PAUL WILL - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 3/33 Platz 25: RYAN JOHANSSON - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 4/33 Platz 25: RON-THORBEN HOFFMANN - keine Einsatzzeit (einmal im Kader). © imago images 5/33 Platz 25: KWASI WRIEDT - keine Einsatzzeit (zweimal im Kader). © imago images 6/33 Platz 25: FIETE ARP - keine Einsatzzeit (viermal im Kader). © imago images 7/33 Platz 25: OLIVER BATISTA MEIER - keine Einsatzzeit (sechsmal im Kader). © imago images 8/33 Platz 25: LARS LUKAS MAI - keine Einsatzzeit (17-mal im Kader). © imago images 9/33 Platz 25: SVEN ULREICH - keine Einsatzzeit (37-mal im Kader). © imago images 10/33 Platz 24: SARPREET SINGH - acht Minuten in einem Spiel. © imago images 11/33 Platz 23: LEON DAJAKU - zehn Minuten in zwei Spielen. © imago images 12/33 Platz 22: MICKAEL CUISANCE - 46 Minuten in vier Spielen. © imago images 13/33 Platz 21: ALVARO ODRIOZOLA - 70 Minuten in zwei Spielen. © imago images 14/33 Platz 20: RENATO SANCHES - 88 Minuten in drei Spielen. © imago images 15/33 Platz 19: JOSHUA ZIRKZEE - 188 Minuten in acht Spielen. © imago images 16/33 Platz 18: LUCAS HERNANDEZ - 821 Minuten in 14 Spielen. © imago images 17/33 Platz 17: JAVI MARTINEZ - 897 Minuten in 18 Spielen. © imago images 18/33 Platz 16: NIKLAS SÜLE - 1.001 Minuten in 12 Spielen. © imago images 19/33 Platz 15: LEON GORETZKA - 1.187 Minuten in 23 Spielen. © imago images 20/33 Platz 14: IVAN PERISIC - 1.200 Minuten in 22 Spielen. © imago images 21/33 Platz 13: CORENTIN TOLISSO - 1.359 Minuten in 24 Spielen. © imago images 22/33 Platz 12: KINGSLEY COMAN - 1.679 Minuten in 24 Spielen. © imago images 23/33 Platz 11: JEROME BOATENG - 1.740 Minuten in 24 Spielen. © imago images 24/33 Platz 10: PHILIPPE COUTINHO - 2.036 Minuten in 32 Spielen. © imago images 25/33 Platz 9: ALPHONSO DAVIES - 2.245 Minuten in 29 Spielen. © imago images 26/33 Platz 8: THOMAS MÜLLER - 2.259 Minuten in 36 Spielen. © imago images 27/33 Platz 7: SERGE GNABRY - 2.376 Minuten in 33 Spielen. © imago images 28/33 Platz 6: DAVID ALABA - 2.443 Minuten in 28 Spielen. © imago images 29/33 Platz 5: THIAGO - 2.508 Minuten in 32 Spielen. © imago images 30/33 Platz 4: ROBERT LEWANDOWSKI - 2.873 Minuten in 33 Spielen. © imago images 31/33 Platz 3: BENJAMIN PAVARD - 3.070 Minuten in 35 Spielen. © imago images 32/33 Platz 2: JOSHUA KIMMICH - 3.108 Minuten in 36 Spielen. © imago images 33/33 Platz 1: MANUEL NEUER - 3.330 Minuten in 37 Spielen.

Saison 2019/20: Manuel Neuer in Zahlen