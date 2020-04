FC Bayern: Ex-Talent Lucas Scholl: Pep sagte mir "du kannst fußballerisch alles"

Lucas Scholl, Sohn von Ex-Nationalspieler Mehmet und ehemaliges Talent des FC Bayern München, hat in einem Interview über seine bisherige Karriere gesprochen, die er aktuell beim VfR Garching in der Regionalliga Bayern wieder in Schwung bringen will.

Als Nachwuchsspieler durfte Scholl unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola bei den Bayern-Profis mittrainieren und stand 2014/15 mit 18 sogar zweimal im Bundesliga-Kader, zum Durchbruch reichte es aber nicht. Guardiola habe zu ihm gesagt: "Lucas, du kannst fußballerisch alles, aber du musst deinen Kopf ändern", verriet der mittlerweile 23-jährige Mittelfeldspieler der Sport Bild. Er habe jedoch "überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte."

Die Reife habe ihm seinerzeit noch gefehlt, gab Scholl zu. Im Tagesgeschäft bei der U19 des Rekordmeisters habe er es nach den ersten Erfahrungen bei der ersten Mannschaft schleifen lassen: "Dort war alles viel langsamer. Ich habe mich dann nicht mehr angestrengt. Ein Fehler."

Lucas Scholl will sich in Garching wieder für den Profifußball empfehlen

Ein Spiel für Bayerns Profis absolvierte Scholl nie, bei der zweiten Mannschaft kam er zu insgesamt 23 Einsätzen. 2017 wechselte er ob mangelnder Perspektive zum Nordost-Regionalligisten Wacker Nordhausen, blieb dort bis Anfang dieses Jahres: "Am Ende hat man mir dort kein Gehalt mehr gezahlt, da musste ich weg", erklärte er.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © Twitter 1/26 Davies hat seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2025 verlängert. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis. Auf Salihamidzic und Kahn kommt vor allem mit Blick auf den Sommer 2021 noch viel Arbeit zu. © getty 2/26 Manuel Neuer (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 3/26 Sven Ulreich (TW, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 4/26 Christian Früchtl (TW, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 5/26 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 6/26 Jerome Boateng (IV, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 7/26 Niklas Süle (IV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/26 Lucas Hernandez (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 9/26 Benjamin Pavard (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/26 Lars Lukas Mai (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/26 David Alaba (LV, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 12/26 Alphonso Davies (LV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 13/26 Joshua Kimmich (RV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 14/26 Thiago (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 15/26 Javi Martinez (ZM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 16/26 Leon Goretzka (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 17/26 Corentin Tolisso (ZM, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 18/26 Michael Cuisance (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/26 Philippe Coutinho (OM, 27 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. © getty 20/26 Sarpreet Singh (OM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 21/26 Thomas Müller (OM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 22/26 Kingsley Coman (LF, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 23/26 Ivan Perisic (LF, 30 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. © getty 24/26 Serge Gnabry (RF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 25/26 Fiete Arp (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 26/26 Robert Lewandowski (ST, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023.

Seit Ende Januar steht er bei Garching unter Vertrag, wo er sich eigentlich wieder für höhere Aufgaben empfehlen wollte: "Ich bin im Winter extra zu Garching gewechselt, um Spielpraxis zu sammeln und mich wieder für den Profifußball anzubieten. Nun herrscht Corona-Pause und ich hänge in der Regionalliga fest." Ohnehin sei es schwieriger, "aus der Regionalliga herauszukommen als reinzukommen."

Wegen der Corona-Pause konnte Scholl für Garching bislang erst ein Pflichtspiel bestreiten. Anfang März durfte er beim 0:0 gegen die Zweitvertretung von Greuther Fürth 20 Minuten als Joker ran.