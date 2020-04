FC Bayern München, News und Gerüchte: Ulreich-Berater mit Kampf-Ansage an Nübel

Jürgen Schwalb, Berater von Sven Ulreich, hat eine Kampfansage an Neuzugang Alexander Nübel geschickt. Die Vertragsverhandlungen mit David Alaba über eine Verlängerung stagnieren. Derweil sieht sich Benjamin Pavard nicht als Stammspieler beim FC Bayern. Alle News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

FC Bayern: Ulreich-Berater mit Kampfansage an Nübel

Schalke-Torhüter Alexander Nübel wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern und will Manuel Neuer im Kampf um den Platz im Tor herausfordern. Nun hat jedoch Jürgen Schwab, Berater von Sven Ulreich, deutlich gemacht, dass sein Klient weiter Anspruch auf die Position des Neuer-Backups erhebt: "Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt", sagte er dem kicker.

Bereits im Januar hatte der ehemalige Keeper des VfB Stuttgart, der in der aktuellen Saison noch ohne Einsatzzeit ist, klargestellt, seine Position nicht freiwillig aufzugeben. "Wenn ich bleibe, werde ich alles dafür tun, um hinter Manuel die Nummer zwei zu bleiben. Ich scheue keinen Konkurrenzkampf." Allerdings auch betont: "Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, woanders regelmäßig zu spielen, dann würde ich wechseln und diesen Schritt machen wollen."

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Rolle von Trainer Hansi Flick: Dieser war nicht in die Verpflichtung von Nübel involviert und stärkte seiner klaren Nummer eins Neuer, den er als "mit Abstand besten Torwart der Welt" sieht, mehrfach den Rücken. Zudem lobte er in der Sport Bild auch Ulreich: "Wir haben bei den Torhütern eine klare Hierarchie. Das wird nächstes Jahr genauso sein. Ich finde, dass Sven Ulreich hier einen großartigen Job macht."

Auch bei den weiteren Torhütern des FC Bayern zeichnet sich eine Entwicklung ab: U23-Stammkeeper Christian Früchtl soll durch eine Leihe Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln - Angebote aus dem Ausland sowie der 1. und 2. Bundesliga liegen wohl vor. In diesem Fall könnte Ron-Thorben Hoffmann zur Nummer eins beim Drittligateam aufsteigen.

Sven Ulreich: Statistiken beim FC Bayern und VfB Stuttgart

Verein Spiele Gegentore Zu-Null-Spiele Minuten FC Bayern 69 76 22 6.166 VfB Stuttgart 220 332 50 19.749

© getty

FCB: Vertragsverhandlungen mit David Alaba stocken wohl

Während der FC Bayern in Person von Thomas Müller mit einem Urgestein bereits eine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielen konnte, ist eine solche bei David Alaba wohl nicht in Sicht. Wie die Bild berichtet, liegen die Vorstellungen der betroffenen Parteien noch weit auseinander.

Dies wurde aus Gesprächen der Verantwortlichen mit Alabas Vertretern, seinem Vater George und dem neuen Berater Pinhas Zahavi, deutlich. Auch aufgrund der Coronakrise ist vorerst keine neue Gesprächsrunde vereinbart worden. Knackpunkt soll laut Bild - im Gegensatz zu Manuel Neuer - nicht die Laufzeit sein.

Der FC Bayern will den Österreich bis 2025 binden und bietet zudem ein Angebot zu verbesserten Bezügen. Bereits mit seinem alten Vertrag soll Alaba bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Sport1 erklärte zuletzt, mit einem "Sprung in die höchste Gehaltsklasse" zu rechnen.

Alaba, dessen Vertrag bis 2021 läuft, betonte bereits, sich auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen zu können. Real Madrid und dem FC Barcelona, zwei seiner favorisierten Teams, leiden jedoch aktuell unter den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und könnten zudem durch die hohen Gehaltsforderungen abgeschreckt werden. Auch deshalb sieht sich der FC Bayern in einer starken Verhandlungsposition.

Zerwürfnis zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München? Eine Chronologie der Ereignisse © imago images 1/19 Die Vertrauensbasis zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer ist stark erschüttert. Neuer zeigt sich "irritiert" darüber, dass bestimmte Gesprächsinhalte im Zuge seines Vertragspokers an die Öffentlichkeit gelangt sind. © imago images 2/19 "Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", sagte Neuer der Bild. Und weiter: "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern." Eine Chronologie der Ereignisse. © imago images 3/19 In der Winterpause verkündete der FC Bayern die ablösefreie Verpflichtung Alexander Nübels im kommenden Sommer. Der Keeper des FC Schalke 04 unterschrieb einen Vertrag bis 2025. © imago images 4/19 Bereits zuvor habe es laut der Bild ein Gespräch zwischen Neuer und Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die künftige Rollenverteilung zwischen ihm und Neuzugang Nübel gegeben. © imago images 5/19 Salihamidzic soll darin von Neuer gefordert haben, dass dieser zugunsten von Nübel pro Saison auf rund 15 Pflichtspiele verzichtet. Neuer lehnte das dem Bericht zufolge ab und verkündete, nicht einmal auf Freundschaftsspiele verzichten zu wollen. © imago images 6/19 Im Wintertrainingslager in Katar sagte er: "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen." © imago images 7/19 Massiv störte Neuer schon damals, dass Inhalte des Gesprächs mit Salihamidzic an die Öffentlichkeit gelangten. Im Zuge aktueller Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2021 veröffentlichte das gleiche Blatt danach erneut vertrauliche Details. © imago images 8/19 Vor einigen Tagen meldete die Bild, dass Neuers Manager Thomas Kroth für eine Vertragsverlängerung seines Klienten mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert habe. Diese Summe soll für "Unverständnis bei den Bayern-Bossen gesorgt" haben. © imago images 9/19 Grund für die angebliche Forderung ist, dass andere Spieler wie etwa Neuzugang Lucas Hernandez laut Bild und kicker ähnliche Summen kassieren sollen. © imago images 10/19 Hernandez‘ Berater Garcia Quilon dementierte diese Spekulationen bei SPOX und Goal aber: "Was da geschrieben wird, ist vollkommen falsch. Lucas verdient beim FC Bayern keine 24 Millionen Euro pro Jahr, weder brutto noch netto." © imago images 11/19 Unverständnis auf Seiten Neuers herrscht unterdessen über die Indiskretionen aus der Führungsebene des FC Bayern, beziehungsweise des offensichtlichen Verhandlungspartners Salihamidzic. © imago images 12/19 Abgesehen vom Gehalt gilt auch die Vertragsdauer als Streitpunkt: Während der FC Bayern dem 34-Jährigen offenbar einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bietet, soll Neuer eine Verlängerung über fünf Jahre fordern. © imago images 13/19 Diese Angaben wiesen Neuer und sein Manager Kroth nun in der Bild zurück. Zur Laufzeit sagte Neuer: "Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln." © imago images 14/19 Klar auf Seiten Neuers steht in der Causa Trainer Hansi Flick, der die Wichtigkeit seines Kapitäns stets aufs Neue betont. "Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative", sagte er neulich. © imago images 15/19 Wohl auch nicht Nübel, den Flick zuletzt nur als " jungen, talentierten Torhüter" bezeichnete. Dessen Transfer sorgte wohl für Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic. © imago images 16/19 Angeblich lief die Verpflichtung ohne Absprache mit dem damals als Interimstrainer fungierenden Flick ab. Im Zusammenhang damit könnte Flicks vor seiner eigenen Verlängerung bis 2023 gefordertes Veto-Recht bei künftigen Transfers stehen. © imago images 17/19 Weiterhin voll von Neuer überzeugt ist auch der angehende Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Er betonte zuletzt dessen Wichtigkeit als "Führungsspieler und Identifikationsfigur". © imago images 18/19 Trotz aller aktuellen Ungereimtheiten in den Vertragsgesprächen sind aber beide Parteien weiterhin generell an einer Einigung interessiert. Die Verhandlungen dürften daher fortgesetzt werden. © imago images 19/19 Sollten diese scheitern, könnten laut dem kicker Manchester City mit Neuers Ex-Trainer Pep Guardiola und der FC Chelsea Angebote für Neuer abgeben. Einen Wechsel vor Vertragsende schon in diesem Sommer schließt der Kapitän aber derzeit aus.

FC Bayern: Pavard "immer noch berührt" von Hoeneß-Lob

Benjamin Pavard hat die lobenden Worte von Uli Hoeneß im vergangenen September gegenüber seiner Person sehr wohlwollend aufgenommen. "Ein solches Lob von so einer großen Persönlichkeit, das berührt mich noch immer", sagte er im Interview mit Sport1. Hoeneß hatte Pavard zuvor eine große Zukunft prognostiziert: "Er zeigt jetzt schon nach ein paar Wochen, dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben."

Der Franzose absolvierte in der laufenden Spielzeit nach Manuel Neuer und Joshua Kimmich die meisten Spielminuten für den FC Bayern, als Stammspieler sieht sich der Neuzugang dennoch nicht: "Nein. Wenn ich das behaupten würde, würde das von mangelndem Respekt gegenüber meinen Teamkollegen zeugen. Für mich gibt es keine Stammspieler", erklärte er.

Mit einer derart schnellen Akklimatisierung in München hatte der Ex-Stuttgarter nicht gerechnet und sieht sein Erfolgsgeheimnis unter anderem in der guten Vorbereitung: "Genug Schlaf, viel Wasser trinken, gutes Essen und ein gutes Umfeld. Ich arbeite mit einem Kinesiologen. Für Dehnübungen und solche Sachen, habe ich einen privaten Fitnesstrainer."

Obwohl Pavard zuletzt meistens als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam, spiele er am liebsten in der Innenverteidigung. Als große Stärke erachtet er seine Flexibilität: "Ich glaube, dass das für einen Trainer sehr wichtig und hilfreich ist, dass ich in der Abwehr auf allen vier Positionen spielen kann."

© getty

FC Bayern vergrößert wohl Trainingsgruppen

Nach zwei Wochen im Kleingruppentraining will der FC Bayern wohl einen weiteren Schritt hin zu einer normalen Trainingsgestaltung machen: Nach Informationen der Bild soll ab Montag in Gruppen von bis zu sieben Spielern trainiert werden, die bisherige Maximalzahl waren fünf Spieler pro Gruppe.

Wie bisher gilt jedoch für das Training an der Säbener Straße: Beim Zirkeltraining, das auf verschiedenen Stationen auf den Trainingsplätzen stattfinden, müssen die Auflagen des Gesundheitsamtes eingehalten werden. Zweikämpfe sind somit verboten (Mindestabstand 1,5 Meter), auf das Duschen und Essen nach den Einheiten wird verzichtet.

Bundesliga: Tabelle nach dem 25. Spieltag