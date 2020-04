FC Bayern München - News und Gerüchte: Renato Sanches gesteht Fehler ein

Renato Sanches erklärt, warum es in München nicht für ihn rund lief. Kingsley Coman gibt zu, dass er an ein Karriereende dachte. Gerhard Tremmel verrät, warum 2009 sein Wechsel an die Isar scheiterte. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Renato Sanches gesteht Fehler ein

Als gefeiertes Supertalent nach der EM 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern transferiert, blieb Renato Sanches beim deutschen Rekordmeister deutlich hinter den Erwartungen zurück und wechselte im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro nach Frankreich zum OSC Lille. Der Mittelfeldspieler ist inzwischen der Meinung, dass sein Wechsel an die Isar zu früh kam.

"Ich habe eine starke Saison für Benfica gespielt und mich bereit gefühlt. Also bin ich gegangen. Rückblickend kann man sagen: Ein Jahr in Lissabon hätte meiner persönlichen Entwicklung sicher nicht geschadet", sagte Sanches dem Online-Portal Portugoal . Beim FCB seien die Dinge "nicht wie geplant" gelaufen. "Vielleicht gab es viele Leute, die dachten, ich würde bei Bayern genau das machen, was ich vorher bei Benfica gemacht habe. Aber so war es nicht."

FC Bayern: Kingsley Coman dachte an Karriereende

Kingsley Coman hatte schon mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen - besonders im Jahr 2018, als er sich mehrfach das Syndesmoseband riss. Aus diesem Grund dachte der 23-Jährige sogar über ein vorzeitiges Karriereende nach, wie er gegenüber Eurosport verriet.

"Ich hatte sechs Wochen lang eine Schraube im Fuß, konnte nichts tun. Die folgende Reha war sehr schwer. Und ich habe mir Fragen gestellt. Ein oder zwei Jahre später hätte mich das vielleicht nicht so hart getroffen, aber dreimal in einem Jahr derselbe Knöchel? Ich habe das nicht als persönliche Schwäche empfunden, aber es kamen eben solche Gedanken auf", sagte der französische Außenstürmer.

Coman habe sich durch seine vielen Verletzungen "körperlich verändert" und an der "ungebremsten Energie" eingebüßt, mit der nach seinem Wechsel von Juventus Turin nach München im Jahr 2015 ausgestattet gewesen sei. "Ich bin natürlich immer noch nicht alt und habe auch noch sehr viel Schwung, aber mit 18 oder 19 musste ich mich nicht mit ernsthaften Verletzungen auseinandersetzen. Inzwischen spiele ich schon länger auf hohem Niveau und weiß, was es bedeutet, im Dreitagesrhythmus zu spielen. Mir ist klar geworden, dass ich nicht zehn Spiele in Folge jede Minute einen Sprint anziehen kann. Ich bin viel reifer geworden."

FC Bayern München: Die Flop-11 der FCB-Neuzugänge seit 2000 © imago images 1/12 Der FC Bayern ist Deutschlands erfolgreichster Fußballklub. Aber: Auch bei den Münchnern schlugen nicht alle Neuzugänge ein. Hier ist die Transferflop-11 des FCB in diesem Jahrtausend. © imago images 2/12 TOR: Pepe Reina (von 2014-2015 beim FCB). Kam für 3 Millionen überraschend zu Bayern und wurde Neuer-Backup. Fügte sich zunächst in die Reservistenrolle, scharrte aber zunehmend mit den Hufen. Nach 3 Pflichtspielen ging's zurück zu Neapel. © imago images 3/12 ABWEHR: Serdar Tasci (von Februar bis Juni 2016 beim FCB). Ein Noteinkauf aufgrund enormer Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung. War dann sogar weniger als das, da er kaum spielte. Seine Bilanz nach sechs Monaten: 220 Pflichtspielminuten. © imago images 4/12 Breno (von 2008-2012 beim FCB). Kam für zwölf Millionen Euro als gefeiertes Wunderkind, konnte seinem Ruf aber nie gerecht werden. Er brannte sein Münchner Haus nieder und kam ins Gefängnis. Ist mittlerweile in seiner Heimat. © imago images 5/12 Edson Braafheid (von 2009-2011 beim FCB). Mitbringsel von Van Gaal, der Wechsel entpuppte sich aber als einziges Missverständnis. Nach einer erfolglosen Leihe zu Celtic zog es ihn weiter zu Hoffenheim. Auch im Kraichgau überzeugte er nicht. © imago images 6/12 Tobias Rau (von 2003-2005 beim FCB). Feierte 2003 sein Debüt im DFB-Team und zog danach zu Bayern, wo er seine ansteigende Form nicht bestätigen konnte. Beendete mit 27 seine Karriere und schrieb sich an der Uni Bielefeld ein. Arbeitet heute als Lehrer. © imago images 7/12 MITTELFELD: Jose Ernesto Sosa (von 2007-2010 beim FCB). Kostete 9 Millionen - schlecht investiertes Geld, wie sich herausstellen sollte. Sosa kam in München nicht zurecht und flog ab 2010 als Wandervogel durch ganz Europa. Seit 2017 in Trabzon sesshaft. © imago images 8/12 Ali Karimi (von 2005-2007 beim FCB). Magath überraschte die Verantwortlichen 2005 mit Wunschspieler Karimi, der in Abu-Dhabi kickte. Erzielte ein schönes Tor gegen Dortmund, wurde aber - auch aufgrund einer Verletzung - nie zur gewünschten Verstärkung. © imago images 9/12 Sinan Kurt (von 2014-2016 beim FCB). Galt als großes Zukunftsversprechen und kostete als 18-Jähriger 3 Millionen. Ließ aber die nötige Disziplin vermissen und flog lieber mit dem Helikopter nach St. Tropez. Mittlerweile 23 Jahre alt und vereinlos. © imago images 10/12 Julio dos Santos (von 2006-2008 beim FCB). Sollte der nächste Superstar Paraguays werden, schaffte aber trotz starker Technik nie den Durchbruch. Nach einem Ausleih-Marathon und 5 Bundesliga-Einsätzen war seine Zeit schon 2008 wieder vorbei. © imago images 11/12 ANGRIFF: Landon Donovan (von Januar bis März 2009 beim FCB). Hatte zuvor in Leverkusen nichts gerissen. Kam aber aus Kalifornien und hatte allein deshalb bei Kalifornien-Freund Klinsmann einen Stein im Brett. Bei den anderen Bayern-Bossen aber nicht. © imago images 12/12 Jan Schlaudraff (von 2007-2008 beim FCB). Traf im DFB-Pokal für Aachen gegen die Bayern. Das reichte aus, um das Interesse der Münchner zu wecken. Wechselte 2007 an die Isar und zog nur ein Jahr später nach 8 Bundesliga-Einsätzen weiter nach Hannover.

Gerhard Tremmel: FCB-Wechsel scheiterte an Michael Rensing

Der frühere Bundesliga-Torhüter Gerhard Tremmel wäre 2009 nach eigenen Angaben fast beim FC Bayern gelandet. Der Deal sei jedoch an Michael Rensing gescheitert. Der Sport Bild sagte der heute 41-Jährige: "Bei Bayern spielte Rensing als Nachfolger von Oli Kahn. Das hat nicht so funktioniert, und Trainer van Gaal machte Jörg Butt zur Nummer 1. Ich sollte als neue Nummer 2 kommen." Tremmel weiter: "Aber Rensing entschied, sich dann eben wieder auf die Bank zu setzen. Das wäre in dem Moment eigentlich mein Platz gewesen. Aber die Bayern wollten keine Unruhe reinbringen. Das war bitter."

