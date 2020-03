FC Bayern, News und Gerüchte: FCB wohl an Jonathan David interessiert

Der FC Bayern ist offenbar an einem weiteren Kanadier interessiert. Die Münchner laufen zum Vereinsjubiläum mit besonderen Trikots gegen den FC Augsburg auf. Alle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern hat offenbar Interesse an Jonathan David

Nach der Verpflichtung von Alphonso Davies hat der FC Bayern offenbar einen weiteren Kanadier im Visier. Belgischen und italienischen Medienberichten zufolge hat der FCB sein Interesse an Jonathan David bei KAA Gent hinterlegt.

Demnach soll der 20-jährige Angreifer des belgischen Erstligisten ein Kandidat für einen Transfer an die Isar sein. Dort könnte er auf seinen Landsmann Alphonso Davies treffen, der beim FC Bayern binnen kurzer Zeit zum Stammspieler aufgestiegen ist.

Nach Davies wird David als größtes Talent Kanadas gehandelt. In dieser Saison erzielte der Kanadier 18 Tore in 27 Spielen in der Jupiler Pro League. Davids Vertrag läuft noch bis 2023.

© getty

FCB läuft mit Sondertrikots gegen Augsburg auf

Der FC Bayern wird beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am 25. Spieltag mit besonderen Trikots auflaufen.

Anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums wird die Mannschaft von Trainer Hansi Flicks Retro-Jerseys tragen. Außerdem steht das Spiel unter dem Motto "Toleranz, Respekt, Vielfalt, Fairplay" mit dem Slogan "Wir lieben Fußball".

Mit dieser Aktion will der FC Bayern ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Hass, Hetze, Beleidigungen und Gewalt in den Stadien setzen.

In der Allianz Arena wird es dafür Shirts mit dem Aufdruck "Rot gegen Rassismus" zu kaufen geben.

FC Bayern: U19 siegt im Spitzenspiel

Die U19 des FC Bayern München hat die Tabellenführung in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest ausgebaut. Im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart siegten die Youngster des FCB mit 3:1.

Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehte das von Danny Schwarz und Martin Demichelis trainierte Team das Spiel. Die Treffer für die Bayern erzielten Jonas Kehl, Oliver Batista Meier und David Halbich.

FC Bayern: Obere Tabellenhälfte der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest