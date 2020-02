FC Bayern: Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln im LIVETICKER

Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am kommenden Sonntag steht Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz den Journalisten Rede und Antwort. Wir begleiten die PK im LIVETICKER für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Spiel gegen Köln im LIVETICKER

13.37: Über Ulreich: "Es war ein Thema, ob er beim Heimspiel gegen Tottenham spielt. Wir haben uns dann aber für Manu entschieden. Die Trainingsleistung und die Einstellung von ihm muss man belohnen. Das bedenken wir im Trainerteam immer wieder. Für das Spiel gegen Köln gibt es diesbezüglich aber keine Überlegungen. Sven ist top, was die Einstellung betrifft."

13.36: Über eine mögliche aufgeblähte Klub-WM mit dem FC Bayern: "Die Leidtragenden sind die Spieler. Man muss gucken, ob das für die Spieler zumutbar ist. Das sind Dinge, die ich nicht entscheiden kann. Das ist Zukunftsmusik und interessiert mich jetzt nicht."

13.35: Über Coman und Hernandez: "Wir sind froh, dass es bei beiden schnell gegangen ist und es beide im Training richtig gut machen. Ob es für 90 Minuten reicht, wissen wir nicht 100-prozentig. Wenn die englischen Wochen beginnen, müssen alle bei 100 Prozent sein."

13.33: Über zwei Linksfüßer (Alaba und Hernandez) in der Innenverteidigung: "Wie hat Bayern München letze Saison in der IV gespielt? Mit zwei Rechtsfüßern. Es ist das gleiche, ob drei Links-, oder drei Rechtsfüßer spielen. Aber die Spieler müssen sich natürlich wohlfühlen. Ich verstehe, dass sich der David da nicht ganz so wohlfühlt."

13.32: Über Köln: "Seit Gisdol die Mannschaft übernommen hat sind sie sehr erfolgreich. Sie verteidigen sehr mutig und setzen den Gegner hoch unter Druck und schalten dann schnell um. Sie können einem wehtun, wenn man zu nachlässig ist."

13.31: Über Neuer: "Er hat heute ganz normal am Training teilgenommen. Alle gestrigen Wehwehchen sind vorbei. Bis auf Javi und Niklas sind alle mit an Bord."

13.30: Da ist er. Es geht los!

Vor Beginn: Mit einem Sieg will der Titelverteidiger seine Spitzenposition in der Tabelle weiter festigen. Für Flick ist es eine besondere Partie, spielte er doch in seiner aktiven Profikarriere für beide Klubs.

Vor Beginn: Ab 13.30 Uhr stellt sich Bayern-Trainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten und Medienvertreter.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Bayern-PK live im TV und Livestream

Die komplette Pressekonferenz könnt Ihr auch im Livestream mitverfolgen. Die Bayern stellen auf ihrer Homepage fcbayern.com und auf ihrem Youtube-Channel eine kostenlose Übertragung zur Verfügung. Alternativ zeigt auch Sky Sport News HD die PK in voller Länge.

FC Bayern: Spielplan und kommende Gegner