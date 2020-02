FC Bayern, News und Gerüchte: FCB droht Neuer-Ausfall gegen Köln

Dem FC Bayern München droht für das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln der Ausfall von Torwart Manuel Neuer. Außerdem hat der FCB wohl gute Chancen, im Teilnehmerfeld der Klub-WM 2021 zu sein.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern: Droht Neuer-Ausfall gegen Köln?

Dem FC Bayern droht für das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im LIVETICKER) offenbar der Ausfall von Manuel Neuer. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach fehlte der Keeper beim Geheimtraining am Donnerstagmorgen wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Ob Neuer für das Spiel gegen den FC einsatzbereit ist, ist noch nicht bekannt - Bayern-Trainer Hansi Flick gab sich gegenüber Sky Sport News HD aber optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass Manuel am Sonntag wieder fit ist."

Sollte Neuer nicht spielen können, steht aller Voraussicht nach Sven Ulreich im Kasten des Rekordmeisters. Der Ersatz-Torwart trainierte zuletzt vor allem in den Torschuss-Einheiten stark und bekam viel Lob von Flick und seinen Mitspielern.

Soccerex Football Finance 100 - Studie über die reichsten Klubs der Welt: FC Bayern in den Top-3 © getty 1/41 Wer sind die reichsten Vereine der Welt? Das untersucht "Soccerex Football Finance 100" anhand von folgenden Faktoren: Wert des Kaders, Sachanlagen (z.B. Stadion), Geld auf der Bank, Finanzkraft des Eigentümers, Schulden. Am Ende steht ein FFI-Score. © getty 2/41 PLATZ 40: NEW ENGLAND REVOLUTION. FFI Score: 0.835 © getty 3/41 PLATZ 39: FIORENTINA. FFI Score: 0.838 © getty 4/41 PLATZ 38: FULHAM. FFI Score: 0.875 © getty 5/41 PLATZ 37: SPARTAK MOSKAU. FFI Score: 0.878 © imago images 6/41 PLATZ 36: COLORADO RAPIDS. FFI Score: 0.892 © getty 7/41 PLATZ 35: ASTON VILLA. FFI Score: 0.930 © getty 8/41 PLATZ 34: AC MILAN. FFI Score: 0.940 © getty 9/41 PLATZ 33: FC EVERTON. FFI Score: 1.008 © getty 10/41 PLATZ 32: WOLVERHAMPTON WANDERERS. FFI Score: 1.025 © getty 11/41 PLATZ 31: AJAX AMSTERDAM. FFI Score: 1.027 © getty 12/41 PLATZ 30: SHAKHTAR DONETSK. FFI Score: 1.048 © getty 13/41 PLATZ 29: VISSEL KOBE. FFI Score: 1.079 © getty 14/41 PLATZ 28: FC VALENCIA. FFI Score: 1.087 © getty 15/41 PLATZ 27: SEATTLE SOUNDERS. FFI Score: 1.146 © getty 16/41 PLATZ 26: OLYMPIQUE LYON. FFI Score: 1.197 © getty 17/41 PLATZ 25: INTER. FFI Score: 1.200 © imago images 18/41 PLATZ 24: NAGOYA GRAMPUS. FFI Score: 1.275 © getty 19/41 PLATZ 23: ZENIT ST. PETERSBURG. FFI Score: 1.309 © getty 20/41 PLATZ 22: L.A. GALAXY. FFI Score: 1.317 © getty 21/41 PLATZ 21: LEICESTER CITY. FFI Score: 1.372 © getty 22/41 PLATZ 20: AS MONACO. FFI Score: 1.443 © getty 23/41 PLATZ 19: BAYER 04 LEVERKUSEN. FFI Score: 1.551 © getty 24/41 PLATZ 18: LOS ANGELES FC. FFI Score: 1.657 © getty 25/41 PLATZ 17: SSC NEAPEL. FFI Score: 1.670 © getty 26/41 PLATZ 16: MANCHESTER UNITED. FFI Score: 1.743 © getty 27/41 PLATZ 15: GUANGZHOU EVERGRANDE. FFI Score: 1.853 © getty 28/41 PLATZ 14: TSG 1899 HOFFENHEIM. FFI Score: 1.922 © getty 29/41 PLATZ 13: RB LEIPZIG. FFI Score: 1.949 © getty 30/41 PLATZ 12: FC BARCELONA. FFI Score: 2.036 © getty 31/41 PLATZ 11: ATLETICO MADRID. FFI Score: 2.049 © getty 32/41 PLATZ 10: BORUSSIA DORTMUND. FFI Score: 2.154 © getty 33/41 PLATZ 9: JUVENTUS. FFI Score: 2.195 © getty 34/41 PLATZ 8: FC LIVERPOOL. FFI Score: 2.616 © getty 35/41 PLATZ 7: FC CHELSEA. FFI Score: 2.893 © getty 36/41 PLATZ 6: FC ARSENAL. FFI Score: 3.150 © getty 37/41 PLATZ 5: REAL MADRID. FFI Score: 3.336 © getty 38/41 PLATZ 4: TOTTENHAM HOTSPUR. FFI Score: 3.441 © getty 39/41 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN. FFI Score: 3.888 © getty 40/41 PLATZ 2: MANCHESTER CITY. FFI Score: 5.197 © getty 41/41 PLATZ 1: PARIS SAINT-GERMAIN. FFI Score: 5.318

FCB: Klub-WM-Teilnahme mit Mega-Startgeld?

Der FC Bayern hat wohl gute Chancen, bei der kommenden Klub-WM teilzunehmen. Ab 2021 soll der reformierte Wettbewerb in China stattfinden und ein größeres Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften haben - unter anderem mit den Bayern. Das geht aus einem ZDF-Bericht hervor.

Demnach würde der deutsche Rekordmeister davon profitieren, dass künftig die acht für den europäischen Verband vorgesehenen Startplätze auch über das UEFA-Vereins-Ranking vergeben werden. Für diesen Fall hätten die Bayern nach aktuellem Stand sehr gute Chancen, denn der FCB liegt derzeit auf Position drei.

Zudem ist in dem Bericht von einem Antrittsgeld von 50 Millionen US-Dollar pro Klub die Rede - der Sieger soll sogar mit sagenhaften 115 Millionen US-Dollar Gewinnprämie entlohnt werden. "Ich finde es richtig, dass die FIFA die Klub-WM reformieren wird", erklärte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz-Rummenigge gegenüber dem kicker. "Der Wettbewerb ist in seiner heutigen Form uninteressant. Der Zeitpunkt kurz vor Weihnachten ist für alle Teilnehmer unpassend. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die Klub-WM in ihrer aktuellen Form für die Vereine nicht lukrativ."

FC Bayern: Davies und Kimmich zurück im Training

Alphonso Davies und Joshua Kimmich sind am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Kimmich fehlte tags zuvor wegen einer Erkältung, Linksverteidiger Davies musste die Einheit am Mittwoch wegen leichter Sprunggelenksprobleme vorzeitig beenden. Beide sind gegen Köln wohl einsatzbereit. Fehlen wird hingegen Defensiv-Allrounder Javi Martinez, der noch individuell trainiert.

FC Bayern: Spielplan und Gegner in den kommenden Wochen