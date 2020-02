FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge offenbar begeistert von BVB-Star Hakimi

FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge soll von BVB-Abwehrspieler Achraf Hakimi begeistert sein. Ex-Bayern-Spieler Michael Ballack spricht über die Vergleiche mit Leon Goretzka.

Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Transfer-News: Rummenigge wohl Fan von BVB-Star Hakimi

"Der FC Bayern ist ein großer Klub, aber wir wissen nichts von einem Interesse. Ich kann versichern: Niemand vom FC Bayern hat Kontakt zu uns aufgenommen", sagte Alejandro Camano, der Berater von BVB-Abwehrspieler Achraf Hakimi, im Gespräch mit SPOX und Goal.

Dennoch halten sich die Gerüchte, dass der FCB mehr als nur ein Auge auf den von Real Madrid ausgeliehenen Dortmunder geworfen hat. Wie die Münchner Zeitung tz erfahren haben will, soll besonders Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom BVB-Kicker begeistert sein. Laut Rummenigge würde Hakimi "mit seinem offensiven Spielstil und seiner mutigen Spieleröffnung" den FCB verstärken.

Problem: Der BVB besitzt bei Hakimi ein sogenanntes Matching Right, durch das Dortmund über alle Offerten anderer Klubs für Hakimi informiert werden muss, um die Möglichkeit zu haben, diese überbieten zu können.

FC Bayern: Oliver Kahn rückt Talentausbildung in den Fokus - die FCB-Nachwuchsspieler im Check © getty 1/37 "Absolutes Topthema" sei die Talentausbildung beim FC Bayern, sagte Oliver Kahn jüngst dem Vereinsmagazin "51". Die Durchlässigkeit von Talenten zu den Profis ist beim FCB allerdings erfahrungsgemäß gering. Wir zeigen, wer den Sprung schaffen könnte. © getty 2/37 Im Trainingslager in Doha waren sechs Nachwuchsspieler der Münchner mit dabei: Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh, Leon Dajaku, Oliver Batista-Meier, Chris Richards und Bright Akwo Arrey-Mbi. © getty 3/37 Joshua Zirkzee (ST, 18, Vertrag bis 2023): Der Stürmer kam in der Zweitvertretung in 14 Ligaspielen zu keinem Treffer. Dafür machte er zwei Etagen höher vor der Winterpause auf sich aufmerksam, indem er die Profis zweimal zum Sieg schoss. © getty 4/37 Amateure-Trainer Sebastian Hoeneß sagte über den Offensivmann bei SPOX und Goal: "Er ist definitiv ein besonderer Stürmertyp, den es nicht mehr häufig zu finden gibt." Zirkzee dürfte auch in der Rückrunde zu Kurzeinsätzen kommen. © getty 5/37 Sarpreet Singh (OM, 20, Vertrag bis 2022): Singh kommt definitiv über seine feine Technik, das unterstrich er im Trainingslager in Doha erneut. Traf in der 3. Liga bereits viermal und steuerte sechs Vorlagen bei. © getty 6/37 Mitte Dezember feierte er gegen Bremen sein Bundesliga-Debüt. Der 20-Jährige verfügt zweifellos über das Potenzial, den Durchbruch zu schaffen, mit Blick auf die Physis besteht allerdings noch Luft nach oben. © getty 7/37 Leon Dajaku (RF, 18, Vertrag bis 2023): Wechselte im Sommer aus Stuttgart an die Isar und spielte sich gleich in der zweiten Mannschaft fest. Am letzten Spieltag der Hinrunde schnupperte er erstmals BL-Luft, jetzt durfte er mit ins Trainingslager. © getty 8/37 Dajaku gab in Katar ein positives Bild ab und wirkte enorm engagiert. © getty 9/37 Oliver Batista-Meier (OM, 18, Vertrag bis 2023): Batista Meier wurde 2018 mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet und gilt als eines der verheißungsvollsten Talente am Bayern-Campus. © getty 10/37 In der Saison kam er in der 2. Mannschaft (2 Tore) und in der U19 (8 Tore) zum Einsatz und stand zweimal im Profi-Kader. Auch er mischte in Doha kräftig mit. Der 18-Jährige könnte es in die 1. Mannschaft packen, die Veranlagung hat er. © getty 11/37 Chris Richards (IV, 19, Vertrag bis 2023): Richards wurde vor einem Jahr fest vom FC Dallas verpflichtet, nachdem er sechs Monate auf Leihbasis beim FC Bayern spielte. Campus-Leiter Sauer begründete damals: "Wir sehen großes Potenzial in ihm". © getty 12/37 Der US-Boy ist in der zweiten Mannschaft in der Viererkette gesetzt, kam in 15 Ligaspielen zum Einsatz. Sollte sich ein weiterer Abwehrspieler bei den Profis verletzen, könnte ihm sein BL-Debüt winken. Ansonsten ist er bei den Amateuren gut aufgehoben. © getty 13/37 Bright Akwo Arrey-Mbi (IV, 16, Vertrag bis 2022): Der 16-Jährige kam 2019 von Chelsea und durfte als jüngster Spieler mit nach Doha. Joshua Kimmich, der Arrey-Mbi aufgrund seines muskulösen Körperbaus als "Biest" bezeichnete, schwärmte von dem Youngster. © getty 14/37 Auch David Alaba zeigte sich begeistert über die Leistungen des U-Nationalspielers. Arrey-Mbi ist ein klassischer Innenverteidiger und ist physisch sehr weit. Mit seiner Verpflichtung könnte dem FCB mit Blick auf die Zukunft ein Glücksgriff gelungen sein. © getty 15/37 Neben den sechs Talenten, die aktuell im Fokus stehen, sind zudem noch einige Youngster zu nennen, die schon Profi-Luft schnuppern durften, aktuell woanders spielen oder erst in ein paar Jahren interessant werden könnten. Eine Übersicht. © getty 16/37 Michael Cuisance (ZM, 20, Vertrag bis 2024): Hat nach seinem Wechsel von Mönchengladbach noch nicht den erhofften Durchbruch bei den Profis geschafft und befindet sich nach wie vor im Wartestand. © getty 17/37 Cuisance wurde zwar von Flick für seine technische Klasse gelobt, die Körpersprache auf dem Trainingsplatz in Doha wirkte aber nicht immer vollends engagiert. Hat zweifellos das nötige Talent, muss aber wohl im Kopf noch reifen. © getty 18/37 Fiete Arp (ST, 20, Vertrag bis 2024): Der Neuzugang aus Hamburg hatte im vergangenen halben Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wurde dementsprechend immer wieder zurückgeworfen. © getty 19/37 Arp arbeitete in Doha an seinem Comeback, fiel im Kreise der Großen allerdings nur bedingt auf. Der 20-Jährige könnte in naher Zukunft leihweise zu einem Klub wechseln, der ihm Spielzeit generiert. © getty 20/37 Adrian Fein (ZM, 20, Vertrag bis 2023): Die Bayern wissen ganz genau, welch großes Talent sie in Adrian Fein ausgebildet haben. Dementsprechend verlängerte der Rekordmeister kurz vor Jahreswechsel seinen Vertrag bis 2023. © getty 21/37 Ist auf Leihbasis bis zum Sommer beim HSV, bei dem er Leistungsträger ist. Nach seiner Rückkehr soll er laut tz in den Profi-Kader integriert werden. Bei ihm sind alle Anlagen gegeben. © getty 22/37 Lars Lukas Mai (IV, 19, Vertrag bis 2022): Schon im April 2018 debütierte der Dresdner unter Jupp Heynckes in der Bundesliga, spielte am Ende der damaligen Saison in der Innenverteidigung sogar zweimal über die volle Distanz. © getty 23/37 Seitdem sind allerdings keine weiteren Partien in Deutschlands Beletage für den 19-Jährigen hinzugekommen, obwohl er gleich mehrfach im Kader stand. Zumeist läuft Mai für die Amateure auf, bei denen er in der aktuellen Spielzeit 17-mal zum Einsatz kam. © getty 24/37 Christian Früchtl (TW, 19, Vertrag bis 2022): Der Niederbayer spielt schon seit über fünf Jahren beim FCB und gilt als große Nachwuchshoffnung auf der Torhüterposition. Wie viele seiner jungen Kollegen spielt auch er als Stammkraft in der 2. Mannschaft. © getty 25/37 In Doha gehörte er zum Torwart-Aufgebot mit Neuer, Ulreich und Hoffmann. Verlängerte erst im November seinen Vertrag bis 2022, könnte aber nach der Verpflichtung von Alexander Nübel ins Hintertreffen geraten. Zunächst soll er wohl verliehen werden. © getty 26/37 Malik Tillman (OM, 17, Vertrag bis 2021): Nachdem es seinen Bruder Timothy Anfang des Jahres zu Greuther Fürth zog, ist er der einzig verbliebene Tillman bei den Bayern. © getty 27/37 Mit 17 Jahren ist er in der U19 der Knipser vom Dienst, obwohl er sich selbst lieber auf der Acht oder Zehn sieht, wie er der Bild-Zeitung verriet. Jochen Sauer sagt über ihn: "Er hat eine sehr gute Technik und ist schwer vom Ball zu trennen." © getty 28/37 Timossi Andersson (RF, 18, Vertragsdauer unbekannt): In Anderssons Fall sind die Bayern auf der Suche nach neuen Talenten in Schweden fündig geworden. 2018 wechselte der Skandinavier von Helsingborg nach München und fasste umgehend Fuß. © imago images 29/37 Mitte vergangenen Jahres wurde er allerdings von einer Verletzung zurückgeworfen und hat seit seiner Rückkehr beim Trainergespann Danny Schwarz und Martin Demichelis einen schweren Stand. Schwer zu sagen, ob er in Zukunft für die Profis infrage kommt. © getty 30/37 Ryan Johansson (ZM, 18, Vertrag bis 2020): Der 18-jährige Luxemburger, der auch einen irischen Pass besitzt, wurde 2017 nach München gelockt. Dort durchlief er zunächst die U17, mittlerweile spielt er in der U19. © getty 31/37 Erstmals vor größerem Publikum spielte Johansson beim Audi Cup 2019, als er starkes Zweikampfverhalten zeigte. Kann aber nicht nur seinen Körper einsetzen, sondern auch mit der feinen Klinge agieren. In der A-Jugend mit 7 Vorlagen bester Assistgeber. © getty 32/37 Paul Will (ZM, 20, Vertrag bis 2021): Der Mittelfeldmann stand in dieser Saison am ersten Spieltag im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Will spielt in der zweiten Mannschaft regelmäßig, ist allerdings kein Akteur, der großartig herausragt. © getty 33/37 Für die Bayern-Profis wird es für den 20-Jährigen voraussichtlich nicht mehr langen, dafür vielleicht bei einem Zweitligaklub. © imago images 34/37 Jamal Musiala (OM, 16, Vertrag bis 2022): Musiala kam im Doppelpack mit Arrey-Mbi vom FC Chelsea zu den Bayern. Anders als sein robuster Kumpel besticht der gebürtige Fuldaer vornehmlich mit seiner Technik. © imago images 35/37 Da der erst 16 Jahre alte Musiala körperlich nicht ansatzweise so weit wie der gleichaltrige Arrey-Mbi ist, spielt er in der U17. Dort überzeugt er mit sechs Toren und zwei Vorlagen. © imago images 36/37 Yusuf Kabadayi (ST, 15, Vertrag bis 2022): Mit 15 Jahren mischt er die U17 auf, traf in dieser Saison in 14 Spielen schon achtmal. Kabadayis Stärken liegen nicht nur im Abschluss, auch im Eins-gegen-Eins ist der Offensivmann hochbegabt. © imago images 37/37 Zudem verfügt er über enormes Tempo. Spielt für die türkische U-Nationalmannschaft, allerdings soll der DFB bemüht sein, sich Kabadayis Dienste zu sichern.

Ex-Bayer Ballack spricht über Goretzka-Vergleiche

Von 2002 bis 2006 spielte Michael Ballack beim FC Bayern. Jahre später kamen nun Vergleiche auf, wonach FCB-Mittelfeldspieler Leon Goretzka in seinem Spielstil dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalelf ähnele.

"Die Vergleiche mit Leon Goretzka habe ich mitbekommen. Sein Spielstil ähnelt meinem von früher. Leon hat als Mittelfeldspieler einen großen Vorteil: Er ist torgefährlich. Diese Spieler machen den Unterschied aus", sagt Ballack nun gegenüber Sport1.

Goretzkas Stärken sind für Ballack folgende: "Leon schaut oft, wo genau er sich positionieren kann. Auch das ist eine Stärke, auf dem Platz genau zu erkennen, wo man gebraucht wird. Das ist auch ein sehr mannschaftsdienlicher Aspekt. Solche Spielertypen sind bei Trainern gefragt."

Salzburg-Sportchef spricht über Bayern-Transferziel Adeyemi

Karim Adeyemi ist deutscher U-Nationalspieler und wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern, aber auch zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der 18-Jährige entschied sich aber für einen Verbleib bei RB Salzburg.

"In den nächsten anderthalb Jahren wird er eine ganz wichtige Rolle bei uns einnehmen, da bin ich mir sicher. Er spielt nicht nach Schema F, ist ein richtiger Instinktfußballer", sagte nun Salzburgs Sportchef Christoph dem Sportbuzzer.

Adeyemi sei für die Österreicher aber nicht der Ersatz des zum BVB abgewanderten Erling Haaland: "Karim bekommt Zeit, aber es steht außer Frage, dass er richtig viele Qualitäten und außergewöhnliche Waffen hat. Er hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr gut entwickelt. Jetzt ist er erst einmal fix bei uns, dort hat er sich im Trainingslager und den Testspielen sehr gut präsentiert", sagte Freund.

© GEPA

Effenberg über FCB-Coach Flick: "Das kann fatal sein..."

Zwar erwischte der FC Bayern im Jahr 2020 mit zwei Siegen und 9:0 Toren einen tollen Start, Ex-FCB-Spieler Stefan Effenberg warnt den deutschen Rekordmeister dennoch vor Fehlern, die für ihn in der Hinrunde begangen worden sind.

"Man darf nicht vergessen, dass Flick mit vier Siegen und 16:0 Toren gestartet ist und von allen Seiten beklatscht wurde. Dann hat er allerdings gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach in der Liga verloren - und damit nicht die Konstanz an den Tag legen können wie erhofft", so Effenberg in einer Kolumne für t-online.de.

Der Manager des Drittligisten KFC Uerdingen weiter: "Aber man sieht, wie schnell es wieder andersherum gehen kann. Und das kann insbesondere dann fatal sein, wenn es nun in die heiße Phase im Februar oder März hineingeht. In der Champions League und im Pokal kann ohnehin schnell Schluss sein - und in der Meisterschaft sind noch drei weitere Klubs im Rennen. Auch da ist es dünnes Eis, auf dem sich Bayern bewegt."

Luiz Gustavo, Sandro Wagner und Co.: Die Wintertransfers des FC Bayern München und was aus ihnen wurde © getty 1/31 Nach vielem Hin und Her und öffentlichen Forderungen von Hansi Flick nach personellen Verstärkungen hat der FC Bayern auf dem Wintertransfermarkt offenbar doch zugeschlagen und Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Madrid bis Saisonende ausgeliehen. © getty 2/31 Dass der FC Bayern überhaupt auf dem Wintertransfermarkt tätig wird, ist historisch gesehen eher eine Rarität und war nur selten von Erfolg gekrönt. Ein Rückblick auf die Odriozola-Vorgänger. © imago images 3/31 BERND FÖRSTER: Kam als 18-Jähriger im Dezember 1974 von seinem Jugendverein Waldhof Mannheim ins damalige Starensemble der Münchner mit Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. © imago images 4/31 Gewann als Ergänzungsspieler (nur 11 BL-Spiele für die Bayern) zweimal den Europapokal der Landesmeister und wurde Deutscher Meister. So richtig durchgestartet ist Förster jedoch erst nach seinen zwei Jahren beim FCB. © imago images 5/31 In Saarbrücken und besonders beim VfB Stuttgart reifte der Innenverteidiger an der Seite von Bruder Karlheinz zum beinharten und gestandenen Bundesligaprofi und Nationalspieler, wurde 1980 sogar Europameister und beendete 1986 seine Karriere. © imago images 6/31 SLAWOMIR WOJCIECHOWSKI: Nur die eingefleischtesten Bayern-Fans werden sich an den kantigen Polen erinnern, der Anfang 2000 vom FC Aarau aus der Schweiz für umgerechnet 700.000 Euro zum deutschen Rekordmeister wechselte. © imago images 7/31 Einen bleibenden Eindruck hinterließ der linke Mittelfeldspieler mit dem komplizierten Namen tatsächlich nicht. Insgesamt machte er nur sieben Pflichtspiele für die Bayern, traf dabei aber immerhin einmal. © imago images 8/31 Nach einem halben Jahr ging es für 600.000 Euro zurück nach Aarau. Langfristig blieb er anschließend nur noch bei Lechia Gdansk, ehe er 2007 nochmal nach Deutschland kam, um bei Viktoria Köln unterklassig zu spielen. 2009 beendete er seine Karriere. © getty 9/31 BIXENTE LIZARAZU: War in seinen ersten sieben Jahren von 1997 bis 2004 unumstrittener Stammspieler, wurde beim FCB einer der besten Linksverteidiger der Welt, Weltmeister und Champions-League-Sieger. © getty 10/31 Im Sommer 2004 folgte die Trennung und der damals 34-Jährige ging zu Olympique Marseille - doch nicht lang. Weil weder Tobias Rau noch Hasan Salihamidzic überzeugen konnten, kehrte Lizarazu im Januar 2005 zurück. Die FAZ sprach von einem "Coup". © getty 11/31 Nach seiner Rückkehr war er wieder gesetzt, musste nur hin und wieder den Jüngeren wie Hargreaves oder Schweinsteiger weichen, ehe sich gegen Ende der Saison 2005/06 ein gewisser Philipp Lahm festspielte. Anschließend beendete er seine Karriere. © getty 12/31 JULIO DOS SANTOS: Galt als das größte paraguayische Talent der damaligen Zeit und kam im Frühjahr 2006 für 2,5 Millionen Euro als "Fußballer des Jahres" und designierter Nachfolger von Michael Ballack zum FC Bayern. © getty 13/31 Jetzt sei es so, "als ob wir den Himmel berühren dürfen", sagte die Mutter des damals 22-jährigen Mittelfeldstars. Doch der "Himmel" München wurde für dos Santos zur Hölle. Beim FCB machte er nur zehn Pflichtspiele und stand dabei einmal in der Startelf. © getty 14/31 Als er nach seinem ersten unglücklichen Jahr an der Isar im Januar 2007 zum VfL Wolfsburg verliehen werden sollte, brach er sich im letzten Training in München das Bein und machte kein Spiel für die Wölfe. © getty 15/31 Es folgten weitere (erfolglose) Leihgeschäfte, ehe er 2008 endgültig und ablösefrei zu Atletico Paranaense wechselte. Von dort aus ging es zurück zu seinem Heimatklub Cerro Porteno nach Paraguay, der ihn im Dezember 2018 erneut unter Vertrag nahm. © getty 16/31 BRENO: Er wurde zum Sinnbild der bajuwarischen Transferflops zwischen 2007 und 2009. Breno kam als hochgelobtes Defensiv-Juwel für zwölf Millionen Euro im Januar 2008 vom FC Sao Paulo zum FC Bayern und konnte den Vorschusslorbeeren nie gerecht werden. © getty 17/31 Heimweh, Alkoholprobleme und schwere Verletzungen machten der großen Karriere einen Strich durch die Rechnung. Für die Bayern absolvierte er nur 21 Pflichtspiele, 2012 wurde er wegen Brandstiftung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. © getty 18/31 Am 14. Dezember 2012 wurde Breno vorzeitig entlassen, kehrte nach Brasilien zurück und fand dort bei seinem Heimatklub Sao Paulo und heute bei Vasco da Gama wieder sein fußballerisches Glück. © getty 19/31 LANDON DONOVAN: Trainer Jürgen Klinsann holte den US-Amerikaner im Januar 2009 während der MLS-Pause per Leihe für zweieinhalb Monate von LA Galaxy. Sieben Mal kam er zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Scorerpunkt gelang ihm keiner. © getty 20/31 LUIZ GUSTAVO: Er war der Königstransfer im Januar 2011, kam für 17 Millionen Euro von Ligakonkurrent Hoffenheim und sollte den zu Milan abgewanderten Mark van Bommel als "Aggressive Leader" ersetzen. © getty 21/31 Der Brasilianer überzeugte, rückte mit guten Leistungen auch in den Fokus der Nationalmannschaft, für die er im August nach seinem Wechsel debütierte. Allerdings war seine gute Zeit beim FCB nach nur knapp eineinhalb Jahren schon wieder vorbei. © getty 22/31 Die Bayern rüsteten auf der Sechs nach, holten Javi Martinez für 40 Millionen Euro. Der Spanier verdrängte Luiz Gustavo besonders in den wichtigen K.o.-Spielen in der Champions League. Im Finale 2013 spielte Gustavo nur eine Minute. © getty 23/31 Nach der Triple-Saison und insgesamt 100 Pflichtspielen für den FCB verließ Luiz Gustavo München - auch weil dort Pep Guardiola als Trainer anheuerte, der "nicht die Absicht" gehabt habe, "mit mir zu arbeiten", so Luiz Gustavo. © getty 24/31 Im Sommer 2013 wechselte er für 16 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg, wurde dort Führungsspieler und verließ den Klub erst vier Jahre später Richtung Olympique Marseille. Mittlerweile steht er bei Fenerbahce in der Süper Lig unter Vertrag. © getty 25/31 SERDAR TASCI: Im Januar 2016 wollte der FC Bayern seine verletzungsbedingt ausgedünnte Defensive nochmal verstärken - und holte Tasci per Leihe von Spartak Moskau. In der Rückrunde reichte es jedoch nur zu 220 Bundesligaminuten. © getty 26/31 SANDRO WAGNER: Erlebte bei Darmstadt 98 und Hoffenheim seinen zweiten Karriere-Frühling und wechselte im Januar 2018 zum FC Bayern, wo er einst 2007 sein Bundesliga-Debüt nach Jahren in der Jugendabteilung des FCB gab. © getty 27/31 Wagner sollte als Backup für Robert Lewandowski fungieren, was unter Interimstrainer Jupp Heynckes gut funktionierte. Die 13 Millionen Euro für den Mittelstürmer schienen angesichts seiner neun Tore gut angelegtes Geld zu sein. © imago images 28/31 Doch Wagners Einsatzzeiten litten unter Heynckes-Nachfolger Niko Kovac. In der Hinrunde 18/19 stand er nur noch selten auf dem Platz und flüchtete im Januar 2019 nach China zu Tianjin Teda. Dort steht er aktuell bei zwölf Treffern in 26 Spielen. © getty 29/31 ALPHONSO DAVIES: Bereits im Sommer 2018 gab der FC Bayern die Verpflichtung des MLS-Juwels von den Vancouver Whitecaps bekannt. Davies stieß jedoch erst im Winter 2019 nach Ende der MLS-Saison zum Rekordmeister. © getty 30/31 Davies wurde langsam an die erste Mannschaft des FCB herangeführt, sammelte vorwiegend Spielzeit in der Reserve und ist nun nach rund einem Jahr bei den Bayern endgültig angekommen. © getty 31/31 Nach zahlreichen Verletzungen von Defensiv-Leistungsträgern wie Süle und Hernandez spielte sich Davies als Linksverteidiger fest und überzeugte dort über weite Strecken. Die 10 Millionen Euro, die der FCB an die Whitecaps überwies, dürften sich auszahlen.

FC Bayern: Spielplan und nächsten Gegner